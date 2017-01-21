Новости

Новогодний эфир НТВ в Одноклассниках посмотрели более 2 млн зрителей

Телеканал НТВ при поддержке социальной сети Одноклассники 31 декабря 2016 года транслировал «Живой Новый год» – первую в истории российского телевидения новогоднюю передачу в режиме онлайн.

Mastercard получила награду Всемирной продовольственной программы ООН за вклад в борьбу с голодом

Минфин забраковал антитабачную концепцию

2х2 заставил аудиторию смотреть профилактику

Вину укажут на его происхождение

Новости компаний

Мультсериал ESET получил "золото" в конкурсе диджитал-проектов

"Домашние деньги" внедрили уникальную антифрод-технологию

Агетство Brandson приняло участие в VI Евразийском Ивент Форуме

"Новогодние чудеса" в тройном размере: как зрители ТВ-3 спасли жизнь троим детям

Почта России доставила подарки детям из детских домов

В рамках благотворительной акции «Помоги Деду Морозу» Почта России доставила детям из детских домов около 3,5 тыс. подарков, которые неравнодушные россияне, в том числе сотрудники Почты, заказывали на сайте «Почтамаркет» и оплачивали их, не выходя из дома или офиса.

Креатив

Новый фирменнный стиль "МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП"

ARMBRAND зажигает звезды для белорусского алкогольного холдинга.

МТС и "Квартет И" научат независимости

"Любимый" запустил серию ситком-роликов в поддержку нового позиционирования

adidas Originals запускает кампанию Original* и представляет фильм "Original не имеет границ"

Самый искренний и романтичный кейс нового года от Raffaello и рекламного агентства OMI

Статьи

По секрету всему свету, или как разработать и запустить слух

Почтеннейшая публика как ниппель: туда дуй, а в ответ тишина. Коммерсант затоваривает склады, художник портит холсты и краски, писатель добывает радий из «тысяч тонн словесной руды». А толпа не торопится с признанием. Мы наемники рынка. Посмертная слава не устроит наших заказчиков. Кто сумеет пустить слух «по всей Руси великой», тот и будет в шоколаде. Как? Давайте разберемся.

Лучшие европейские рекламные ролики на YouTube в 2016 году

Обзор рекламных роликов, которые европейские зрители смотрели, оценивали и отправляли друг другу в этом году, показывает, как творческий подход помог рекламодателям делиться историями и взаимодействовать с потребителями. Маркетологи всегда боролись за внимание потребителей и стремились использовать время, которое зрители уделяют рекламе, максимально эффективно.

Про дизайн

Эротический календарь с революционными лозунгами2

Российский художник Андрей Тарусов создал эротический календарь, посвященный столетию революции 1917 года.

Прицепы "Экспедиция" сняли провокационный календарь1

«Краснокамский ремонтно-механический завод», выпускающий прицепы для легковых автомобилей под брендом «Экспедиция», выпустил откровенный корпоративный календарь на 2017 год. 

Есть мнение ...

Нищие районные издания оплачивают рост доходов "Почты России"

Глава Комитета Государственной Думы по информационной политике Леонид Левин заявил, что несмотря на все усилия, предпринимаемые государством по поддержке печатных СМИ в регионах, они испытывают большие трудности в связи с повышением тарифов «Почты России» и стоимости типографских услуг.

Всё кончено: Почему порнография больше не приносит денег

Как Snapchat и PornHub убивают миллиардную индустрию.

Интервью

"Белый Квадрат" объявил старт приема работ 2017

 В конце апреля представители индустрии коммуникаций  из разных стран мира съедутся в столицу Беларуси – город Минск на Международный Фестиваль маркетинга и рекламы «Белый Квадрат», который встретит  участников в девятый раз. О том, каким будет Фестиваль, что нового ожидает его участников, мы побеседовали с продюсером Фестиваля, Председателем правления Ассоциации Коммуникационных и Маркетинговых Агентств Беларуси, директором агентства «Белая Карона» Аленой Устинович.

Марина Русанова: рынок ТВ-рекламы станет еще более монополизирован и непрозрачен

Директор рекламного агентства полного цикла «BestSeller» Марина Русанова рассказала том, как изменится рынок телерекламы с появлением Национального рекламного альянса, почему отрасль станет еще более непрозрачной, и ответила на вопрос, сможет ли интернет заменить телевидение.

Брендинг

Косметические средства Microme

Брендинговое агентство Funky Business® создало концепцию нового бренда линейки премиальной косметики.

AIDA Pioneer научила енотов сортировать мусор

Инициатива «Цель99» существует уже несколько лет и призвана формировать у жителей нашей страны культуру раздельного сбора отходов. В конце 2016 года AIDA Pioneer Branding & Creative company поддержала общественное движение, разработав новую рекламную коммуникацию.

Школа рекламиста

Нужен ли музыкальный фон голосовому приветствию? И если да, то как его выбрать?

Голосовое приветствие и музыкальный фон: как их совместить, чтобы получить гармоничный ролик?

Пришел, придумал, победил

Когда офис с его консёрнами, эпрувами и драфтами надоедает, хочется сбежать и сеять разумное, доброе, вечное или открыть свой бизнес. Одного желания, к сожалению, мало — нужен концепт и его качественное воплощение в жизнь. Некоторым такой побег удается. Например, у инженера из Одессы случайно зародилась крутая идея, с реализацией и продвижением которой ему помогло издательство настольных игр Hobby World. В итоге была создана «Spyfall/Находка для шпиона» — одна из самых популярных игр в России и мире. Она переведена на 26 языков. В настоящий момент продано более 200 тысяч коробок с игрой по всему миру. Итак, как придумать оригинальную идею и воплотить ее в жизнь?

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Пейсбук

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Жизнь часто кажется нам запутанным лабиринтом решений. Иногда эти решения незначительные (красное или белое вино?), но случаются и серьезные (эта работа или другая?) Всякий раз необходимость выбора вызывает у нас лишние волнения и стресс. Но ......

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Нищие районные издания оплачивают рост доходов &quot;Почты...Нищие районные издания оплачивают рост доходов "Почты...
Глава Комитета Государственной Думы по информационной политике Леонид Левин заявил, что несмотря на все усилия, предпринимаемые государством по поддержке печатных СМИ в регионах, они испытывают большие трудности в связи с повышением тарифов «Почты России» и стоимости типографских услуг.
Всё кончено: Почему порнография больше не приносит денегВсё кончено: Почему порнография больше не приносит денег
Как Snapchat и PornHub убивают миллиардную индустрию.
Разрабатываются методические стандарты освещения проблемы наркомании в...Разрабатываются методические стандарты освещения проблемы наркомании в...
Союз журналистов России обратился к специальной рабочей группе по проблемам профилактики наркомании при Совете Федерации с просьбой разработать перечень единых стандартов освещения проблемы наркомании в СМИ. В союзе говорят, что необходимость таких мер вызвана большим количеством ошибок, которые допускают СМИ при подготовке материалов на тему наркомании.
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9 трендов в интернет-рекламе на 2017 год9 трендов в интернет-рекламе на 2017 год (2)
Асаф Грейнер, основатель и гендиректор Protected Media - компании, специализирующейся на создании инструментов для борьбы с мошенничеством в digital-индустрии, рассказал о 9 основных трендах, которые будут определять отрасль digital-рекламы в 2017 году.

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Репортажи

Выставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия ЩетининаВыставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия Щетинина (2)
В Государственном музее А. С. Пушкина открылась выставка, посвященная не столь широко известному, но заслуживающему пристального внимания художнику-иллюстратору ХХ века Георгию Щетинину.
ДИЗАЙН и РЕКЛАМАДИЗАЙН и РЕКЛАМА
Выставка рекламной индустрии "ДИЗАЙН и РЕКЛАМА" проходит 22-й раз с 12 по 15 апреля 2016 года в Центральном Доме художника на Крымском Валу. 
Художник-археологХудожник-археолог
ГЦТМ имени А. А. Бахрушина открылась выставка «Кирилл Данелия. Новая археология» — проект, в центре внимания которого Кирилл Данелия, как художник и коллекционер. 
Московское метро - Подземный Памятник архитектурыМосковское метро - Подземный Памятник архитектуры
Открывается выставка "Московское метро - Подземный Памятник архитектуры". Поход за креативом и вдохновением. Возможность посмотреть как выглядели проекты метро. Реализованные или нет экспонаты выставки интересны дизайнерам.
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Открылась выставка «Художественные сокровища России. Лучшее из российских собраний: от иконы до живописи модерна». Как всякая новая выставка работа получилась спорная. Новая площадка, попытка нового экспонирования, известные и не известные работы русских мастеров. Стоит пойти и составить собственное мнение.

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