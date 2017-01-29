Доля нативной рекламы растет, но отучить рекламодателей от баннеров все еще сложно В последнее время кажется, что интернет-реклама, особенно мобильная, переживает глубокий кризис. Результаты устаревших рекламных форматов не соответствуют ожиданиям рекламодателей. Несмотря на это, все больше людей с уверенностью смотрят в будущее и задаются вопросом — станет ли нативная реклама долгожданным решением, которое поможет рекламодателям эффективно и ненавязчиво взаимодействовать с аудиторией?