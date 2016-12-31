Новости

UTair отстоял у Uniqlo товарный знак UT1

Суд по интеллектуальным правам подтвердил права авиакомпании UTair на товарный знак UT для использования на одежде.

Чиновники просят уточнить вопрос с ГОСТом на наружную рекламу

Молодёжь Калининградской области получила логотип "в стиле супрематизма"

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В Белоруссии тракторы МТЗ станцевали вальс и танго

Девелопер Fort Group хочет стать оператором рекламы в петербургском метро

Новости компаний

Искусственный интеллект подверг сомнению различия между москвичами и петербуржцами

ТНТ и Парк Горького зарегистрируют гражданские пары

"Щенячий патруль" порадует поклонников новогодним брендингом в магазинах детских товаров по всей России

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Valio представил новый дизайн упаковок молока

Сбербанк притворился Дедом Морозом

Сбербанк стал Дедом Морозом для семилетнего мальчика, а также совместно с Uma2rman поздравил всю страну с наступающим Новым годом.

Креатив

Рекламный ролик для выставки "Космос: Рождение Новой эры"

Агентство маркетинговых коммуникаций e:mg разработало идею рекламного ролика для выставки Политехнического музея «Космос: Рождение Новой эры», которая пройдет в павильоне №1 на ВДНХ с июня по январь 2017 года.

Команда REMAR Group выпустила набор авторских новогодних открыток

Lay`s STAX вышел на российский рынок

Dog Chow представил самое активное поздравление с Новым Годом

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Добрая новогодняя история от Volvo Car Russia и GREY Moscow

Статьи

ТОП-5 новогодних витрин Санкт-Петербурга

Мы нашли для вас в городе пять самых красиво украшенных к Новому году витрин: неожиданная альтернатива пушистой ёлке, праздничная иллюминация и удивительные истории героев сказок со всего света.

"Тайных покупателей" стало больше1

Спрос на услуги скрытых ревизоров за год вырос в два раза.

Про дизайн

Эротический календарь с революционными лозунгами

Российский художник Андрей Тарусов создал эротический календарь, посвященный столетию революции 1917 года.

Прицепы "Экспедиция" сняли провокационный календарь1

«Краснокамский ремонтно-механический завод», выпускающий прицепы для легковых автомобилей под брендом «Экспедиция», выпустил откровенный корпоративный календарь на 2017 год. 

Есть мнение ...

Тренды клиентского SEO на 2017 год

Семь трендов, которые помогут растить и умножать ваш бизнес из organic-трафика.

9 трендов в интернет-рекламе на 2017 год2

Асаф Грейнер, основатель и гендиректор Protected Media - компании, специализирующейся на создании инструментов для борьбы с мошенничеством в digital-индустрии, рассказал о 9 основных трендах, которые будут определять отрасль digital-рекламы в 2017 году.

Интервью

Марина Русанова: рынок ТВ-рекламы станет еще более монополизирован и непрозрачен

Директор рекламного агентства полного цикла «BestSeller» Марина Русанова рассказала том, как изменится рынок телерекламы с появлением Национального рекламного альянса, почему отрасль станет еще более непрозрачной, и ответила на вопрос, сможет ли интернет заменить телевидение.

Как завоевать сердца европейцев

Испанский технологический университет – Harbour.Space Barcelona – доверил разработку бренда дизайнерам из российской глубинки. Как получить контракт европейского вуза, зачем университету свой язык, зависит ли вредность заказчика от его благосостояния и почему дизайнеры поверили в мистику, об этом и о многом другом рассказал креативный директор челябинского агентства «I am» Андрей Брохман.

Брендинг

Агентство IQ Harvest провело ребрендинг "Первой образцовой типографии"

После смены собственника и открытия новых направлений бизнеса, у типографии возникла необходимость в создании принципиально нового бренда, отражающего следующий этап в истории компании и дальнейшее стремление к постоянному развитию.

Басманный 5: новый уют старой Москвы1

Очарование старомосквовских улиц в новом визуальном образе для жилого комплекса бизнес-класса.

Школа рекламиста

Как и что зарабатывают на сексизме1

Тема явно входит в разряд болевых точек общества, что, на первый взгляд, делает ее очень соблазнительной для пиарщиков и маркетологов, которые ищут еще чувствительные нервы у своего потребителя.

Осваиваем профессию "дизайнер скриншотов рекламной выдачи"1

Эта история о душевной боли специалиста по контекстной рекламе, вызванной периодическими просьбами клиента сделать ему скриншоты рекламной выдачи Яндекса и Google.

Книги по рекламе, маркетингу, PR и дизайну

Начни. Врежь страху по лицу, перестань быть "нормальным" и займись чем-то стоящим

Начни. Врежь страху по лицу, перестань быть "нормальным" и займись чем-то стоящим

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Сила привычек. Слава, богатство и тщеславие. Неудача - путь к успеху (комплект из 3 книг)

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Сила привычек. Я все могу! Ваш персональный коучинг успеха (комплект из 3 книг)

Сила привычек. Я все могу! Ваш персональный коучинг успеха (комплект из 3 книг)

Более подробную информацию о книгах, вошедших в комплект, вы сможете узнать, пройдя по ссылкам: "Сила привычек. Как стать по-настоящему успешным" "Я все могу! Шаги к успеху. Практика Трансерфинга. 52 шага" "Ваш персональный коучинг успеха. ......

Мифологические архетипы в коммуникации

Мифологические архетипы в коммуникации

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"Малыш/Первые шаги" Агентство: DDB Paris Рекламодатель: Audi Бренд: BMW "Малыш/Первые шаги"
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Instinct
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"СНУП" Агентство: Рекламные снайперы Рекламодатель: STADA Бренд: Rex "СНУП"
Рекламные снайперы
STADA
Rex
"Панангин" Агентство: Аврора Рекламодатель: Гедеон Рихтер Бренд: Rex "Панангин"
Аврора
Гедеон Рихтер
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Тренды клиентского SEO на 2017 годТренды клиентского SEO на 2017 год
Семь трендов, которые помогут растить и умножать ваш бизнес из organic-трафика.
9 трендов в интернет-рекламе на 2017 год9 трендов в интернет-рекламе на 2017 год (2)
Асаф Грейнер, основатель и гендиректор Protected Media - компании, специализирующейся на создании инструментов для борьбы с мошенничеством в digital-индустрии, рассказал о 9 основных трендах, которые будут определять отрасль digital-рекламы в 2017 году.
6 главных трендов транзитной рекламы 2016 года6 главных трендов транзитной рекламы 2016 года
Федеральный оператор транзитной рекламы TMG выделил основные тренды рекламы на транспорте, которые наметились в 2016 году и будут укрепляться в новом 2017.
7 трендов в веб-дизайне, которые задавали тон в 2016 году7 трендов в веб-дизайне, которые задавали тон в 2016 году (1)
И получат развитие в 2017-м.
12 главных трендов рынка контекстной рекламы 2016 года12 главных трендов рынка контекстной рекламы 2016 года
В уходящем 2016 году системы контекстной рекламы дали рынку достаточно поводов для обсуждений: сначала Google отменил правый блок, в Яндексе появились смарт-баннеры и Мастер отчетов на аккаунт, потом была череда новостей о редизайне, инструментах для работы с сегментами и новых отчетах. Профессионалы из Ozon.ru, Яндекса, Netpeak, eLama.ru, e96.ru, ArrowMedia дали экспертную оценку новым инструментам и поделились результатами работы с ними.

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Выставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия ЩетининаВыставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия Щетинина (2)
В Государственном музее А. С. Пушкина открылась выставка, посвященная не столь широко известному, но заслуживающему пристального внимания художнику-иллюстратору ХХ века Георгию Щетинину.
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Выставка рекламной индустрии "ДИЗАЙН и РЕКЛАМА" проходит 22-й раз с 12 по 15 апреля 2016 года в Центральном Доме художника на Крымском Валу. 
Художник-археологХудожник-археолог
ГЦТМ имени А. А. Бахрушина открылась выставка «Кирилл Данелия. Новая археология» — проект, в центре внимания которого Кирилл Данелия, как художник и коллекционер. 
Московское метро - Подземный Памятник архитектурыМосковское метро - Подземный Памятник архитектуры
Открывается выставка "Московское метро - Подземный Памятник архитектуры". Поход за креативом и вдохновением. Возможность посмотреть как выглядели проекты метро. Реализованные или нет экспонаты выставки интересны дизайнерам.
Художественные сокровища РоссииХудожественные сокровища России (1)
Открылась выставка «Художественные сокровища России. Лучшее из российских собраний: от иконы до живописи модерна». Как всякая новая выставка работа получилась спорная. Новая площадка, попытка нового экспонирования, известные и не известные работы русских мастеров. Стоит пойти и составить собственное мнение.

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