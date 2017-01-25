Новости

McCann Moscow и Tele2 запускают новую креативную платформу

На смену броскому «Честно – дешевле» в Tele2 приходят инновационные «Другие правила».

Продолжение кампании МегаФон со Стивеном Сигалом

Анджелина Джоли - новое лицо Guerlain

Сбербанк и Mastercard выпустят Карты болельщиков" ХК "Салават Юлаев"

Крупнейший фестиваль рекламы "Серебряный Меркурий" снова в Петербурге

Новости компаний

Как мы боролись с некачественной рекламой, мошенниками и вредоносными сайтами в 2016 году

Advance Group запустил сеть новых digital-экранов

Unilever намерен перейти к использованию 100% перерабатываемой пластиковой упаковки к 2025 году

Государственный музей архитектуры им. А.В.Щусева обновил свою виртуальную экспозицию

Сбербанк и ЦУМ обеспечили возможность оплатить покупки, минуя подход к кассе

Сбербанк и ЦУМ впервые в России внедрили платёжное решение на базе iOS для оплаты покупки, минуя подход к кассе.

Креатив

Компания Орифлэйм воплощает инновационный подход к рекламе в новой кампании "Красота как образ жизни"

В феврале 2017 года шведский бренд представляет новое позиционирование – «Красота как образ жизни», которое основывается на принципиально новом комплексном подходе к красоте, объединяющем в себе правильное питание и здоровый образ жизни, ежедневный уход за кожей, бизнес возможности и макияж, подчеркивающий индивидуальность.

Логотип для фонда "Врачи, инновации, наука детям"

Valio представляет новую рекламную кампанию линейки Clean Label на ТВ

"Совесть" решила использовать в рекламной кампании КРУПНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ТЕКСТ

2

Новый фирменнный стиль "МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП"

Статьи

По секрету всему свету, или как разработать и запустить слух1

Почтеннейшая публика как ниппель: туда дуй, а в ответ тишина. Коммерсант затоваривает склады, художник портит холсты и краски, писатель добывает радий из «тысяч тонн словесной руды». А толпа не торопится с признанием. Мы наемники рынка. Посмертная слава не устроит наших заказчиков. Кто сумеет пустить слух «по всей Руси великой», тот и будет в шоколаде. Как? Давайте разберемся.

Лучшие европейские рекламные ролики на YouTube в 2016 году

Обзор рекламных роликов, которые европейские зрители смотрели, оценивали и отправляли друг другу в этом году, показывает, как творческий подход помог рекламодателям делиться историями и взаимодействовать с потребителями. Маркетологи всегда боролись за внимание потребителей и стремились использовать время, которое зрители уделяют рекламе, максимально эффективно.

Про дизайн

Эротический календарь с революционными лозунгами2

Российский художник Андрей Тарусов создал эротический календарь, посвященный столетию революции 1917 года.

Прицепы "Экспедиция" сняли провокационный календарь1

«Краснокамский ремонтно-механический завод», выпускающий прицепы для легковых автомобилей под брендом «Экспедиция», выпустил откровенный корпоративный календарь на 2017 год. 

Есть мнение ...

Телеканалы группы "Цифровое телевидение" – лидеры тематического ТВ России1

Институт современных медиа (MOMRI) на основе рейтингов компании Mediascope составил список холдингов с самой большой аудиторией неэфирного ТВ. По итогам 2016 года тематические телеканалы, созданные ВГТРК, лидируют по популярности у зрителей России.

Нищие районные издания оплачивают рост доходов "Почты России"

Глава Комитета Государственной Думы по информационной политике Леонид Левин заявил, что несмотря на все усилия, предпринимаемые государством по поддержке печатных СМИ в регионах, они испытывают большие трудности в связи с повышением тарифов «Почты России» и стоимости типографских услуг.

Интервью

Реквием по бумажной прессе? Медиаэксперт Иван Засурский - о судьбе печатных изданий в России

Иван Засурский, заведующий кафедрой новых медиа и теории коммуникации факультета журналистики МГУ, принял участие в программе «Футурошок» на «Радио свобода». С ведущим программы Сергеем Медведевым эксперт обсудил ситуацию на издательском рынке и будущее отрасли периодической печати.

"Белый Квадрат" объявил старт приема работ 2017

 В конце апреля представители индустрии коммуникаций  из разных стран мира съедутся в столицу Беларуси – город Минск на Международный Фестиваль маркетинга и рекламы «Белый Квадрат», который встретит  участников в девятый раз. О том, каким будет Фестиваль, что нового ожидает его участников, мы побеседовали с продюсером Фестиваля, Председателем правления Ассоциации Коммуникационных и Маркетинговых Агентств Беларуси, директором агентства «Белая Карона» Аленой Устинович.

Брендинг

Позиционирование, нейминг и дизайн упаковки для новых лимонадов

Брендинговое агентство Wellhead разработало позиционирование, нейминг и дизайн упаковки лимонадов «Чудесам».

Косметические средства Microme

Брендинговое агентство Funky Business® создало концепцию нового бренда линейки премиальной косметики.

Школа рекламиста

Нужен ли музыкальный фон голосовому приветствию? И если да, то как его выбрать?

Голосовое приветствие и музыкальный фон: как их совместить, чтобы получить гармоничный ролик?

Пришел, придумал, победил

Когда офис с его консёрнами, эпрувами и драфтами надоедает, хочется сбежать и сеять разумное, доброе, вечное или открыть свой бизнес. Одного желания, к сожалению, мало — нужен концепт и его качественное воплощение в жизнь. Некоторым такой побег удается. Например, у инженера из Одессы случайно зародилась крутая идея, с реализацией и продвижением которой ему помогло издательство настольных игр Hobby World. В итоге была создана «Spyfall/Находка для шпиона» — одна из самых популярных игр в России и мире. Она переведена на 26 языков. В настоящий момент продано более 200 тысяч коробок с игрой по всему миру. Итак, как придумать оригинальную идею и воплотить ее в жизнь?

Книги по рекламе, маркетингу, PR и дизайну

Эффективная социальная политика бизнеса в России

Эффективная социальная политика бизнеса в России

Общественное признание сегодня становится необходимым условием развития бизнеса. Поэтому на деловой арене появляются такие понятия как социальная политика компании, социальная ответственность, благотворительность и социальные инвестиции, ......

Интеллектуальный капитал предприятий лесопромышленного комплекса

Интеллектуальный капитал предприятий лесопромышленного комплекса

Лесопромышленный комплекс исторически был и остается одним из важнейших народнохозяйственных комплексов России. В соответствии со стратегией устойчивого развития лесопромышленного комплекса главной целью промышленной политики является повышение ......

Раскрывая секреты эффективных изменений

Раскрывая секреты эффективных изменений

Книга посвящена вопросам повышения эффективности управления организационными изменениями. Исследуются теоретико-методологические основы феномена организационных изменений, эволюция его содержания. Даётся обзор содержательных и процессуальных ......

Методы типологии данных в решении управленческих задач

Методы типологии данных в решении управленческих задач

В монографии изложены основные проблемы и методы типологии статистической информации. Сформулированы концептуальные основы теории и методологии периодизации временных рядов. Исследованы статистические аспекты построения матриц портфельного ......

Опросы

Какие книги вы читаете?

Голосов: 1348
Комментарий: 4
Смотреть результаты

Анализ рынков

Рейтинги

Измерения

Обсуждаем рекламу

"Воздушный шар" Агентство: MIGUELIVANOV.com Рекламодатель: ЦИАН Бренд: Votorantim "Воздушный шар"
MIGUELIVANOV.com
ЦИАН
Votorantim
"Малыш/Первые шаги" Агентство: DDB Paris Рекламодатель: Audi Бренд: BMW "Малыш/Первые шаги"
DDB Paris
Audi
BMW
"Письмо" Агентство: Effective Solutions Рекламодатель: Рузская Кондитерская Фабрика Бренд: Комментарии "Письмо"
Effective Solutions
Рузская Кондитерская Фабрика
Комментарии
"Такиесптичкино" Агентство: Instinct Бренд: Diet Coke "Такиесптичкино"
Instinct
Diet Coke
"СНУП" Агентство: Рекламные снайперы Рекламодатель: STADA Бренд: Rex "СНУП"
Рекламные снайперы
STADA
Rex

все обсуждения

Рассылка

Подписка на рассылку

E-mail:
 

Также нашу рассылку вы можете получать через

E-mail:  
Advertology.Ru - все о рекламе, маркетинге и PR

на правах рекламы

Есть мнение ...

Телеканалы группы &quot;Цифровое телевидение&quot; – лидеры...Телеканалы группы "Цифровое телевидение" – лидеры... (1)
Институт современных медиа (MOMRI) на основе рейтингов компании Mediascope составил список холдингов с самой большой аудиторией неэфирного ТВ. По итогам 2016 года тематические телеканалы, созданные ВГТРК, лидируют по популярности у зрителей России.
Нищие районные издания оплачивают рост доходов &quot;Почты...Нищие районные издания оплачивают рост доходов "Почты...
Глава Комитета Государственной Думы по информационной политике Леонид Левин заявил, что несмотря на все усилия, предпринимаемые государством по поддержке печатных СМИ в регионах, они испытывают большие трудности в связи с повышением тарифов «Почты России» и стоимости типографских услуг.
Всё кончено: Почему порнография больше не приносит денегВсё кончено: Почему порнография больше не приносит денег
Как Snapchat и PornHub убивают миллиардную индустрию.
Разрабатываются методические стандарты освещения проблемы наркомании в...Разрабатываются методические стандарты освещения проблемы наркомании в...
Союз журналистов России обратился к специальной рабочей группе по проблемам профилактики наркомании при Совете Федерации с просьбой разработать перечень единых стандартов освещения проблемы наркомании в СМИ. В союзе говорят, что необходимость таких мер вызвана большим количеством ошибок, которые допускают СМИ при подготовке материалов на тему наркомании.
Тренды клиентского SEO на 2017 годТренды клиентского SEO на 2017 год
Семь трендов, которые помогут растить и умножать ваш бизнес из organic-трафика.

Книги по дизайну

Загрузка ...

Репортажи

Выставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия ЩетининаВыставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия Щетинина (2)
В Государственном музее А. С. Пушкина открылась выставка, посвященная не столь широко известному, но заслуживающему пристального внимания художнику-иллюстратору ХХ века Георгию Щетинину.
ДИЗАЙН и РЕКЛАМАДИЗАЙН и РЕКЛАМА
Выставка рекламной индустрии "ДИЗАЙН и РЕКЛАМА" проходит 22-й раз с 12 по 15 апреля 2016 года в Центральном Доме художника на Крымском Валу. 
Художник-археологХудожник-археолог
ГЦТМ имени А. А. Бахрушина открылась выставка «Кирилл Данелия. Новая археология» — проект, в центре внимания которого Кирилл Данелия, как художник и коллекционер. 
Московское метро - Подземный Памятник архитектурыМосковское метро - Подземный Памятник архитектуры
Открывается выставка "Московское метро - Подземный Памятник архитектуры". Поход за креативом и вдохновением. Возможность посмотреть как выглядели проекты метро. Реализованные или нет экспонаты выставки интересны дизайнерам.
Художественные сокровища РоссииХудожественные сокровища России (1)
Открылась выставка «Художественные сокровища России. Лучшее из российских собраний: от иконы до живописи модерна». Как всякая новая выставка работа получилась спорная. Новая площадка, попытка нового экспонирования, известные и не известные работы русских мастеров. Стоит пойти и составить собственное мнение.

Форум

Вакансии

  • Загрузка ...

на правах рекламы

26.01.2017 - 12:07
RSS-каналы Advertology.RuRSS    Читать Advertology.Ru на Facebookfacebook    Читать Advertology.Ru ВКонтактеВКонтакте    Читать Advertology.Ru на Twittertwitter   
Advertology.Ru - все о рекламе, маркетинге и PR

Вход | Регистрация