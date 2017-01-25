Эффективная социальная политика бизнеса в России
Общественное признание сегодня становится необходимым условием развития бизнеса. Поэтому на деловой арене появляются такие понятия как социальная политика компании, социальная ответственность, благотворительность и социальные инвестиции, ......
Интеллектуальный капитал предприятий лесопромышленного комплекса
Лесопромышленный комплекс исторически был и остается одним из важнейших народнохозяйственных комплексов России. В соответствии со стратегией устойчивого развития лесопромышленного комплекса главной целью промышленной политики является повышение ......
Раскрывая секреты эффективных изменений
Книга посвящена вопросам повышения эффективности управления организационными изменениями. Исследуются теоретико-методологические основы феномена организационных изменений, эволюция его содержания. Даётся обзор содержательных и процессуальных ......
Методы типологии данных в решении управленческих задач
В монографии изложены основные проблемы и методы типологии статистической информации. Сформулированы концептуальные основы теории и методологии периодизации временных рядов. Исследованы статистические аспекты построения матриц портфельного ......