Начни. Врежь страху по лицу, перестань быть "нормальным" и займись чем-то стоящим Если вы давно хотели изменить свою жизнь, вырваться из привычного круга, но не могли решиться на активные действия, эта книга для вас. Прочитав ее, вы непременно получите заряд позитивной энергии, станете смелее и отважитесь жить по-новому....