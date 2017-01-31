Потребительское поведение детей
Предлагаемая монография подготовлена по материалам исследований потребительского поведения детей старшего дошкольного возраста в процессе социализации. В монографии представлены результаты анализа проблемы потребностей и процесса принятия ......
Курс лекций для ЧР-менеджеров: мотивация и технологии в управлении
Представленный курс лекций для ЧР-менеджеров предлагает вашему вниманию изучение процесса мотивации и стимулирования персонала, а также ознакомление с современными технологиями управления человеческими ресурсами. Книга состоит из двух разделов, ......
Финансовый анализ и управление технопарковыми структурами
В монографии изложены результаты исследования, направленные на изучение, систематизацию и разработку научно-обоснованных основ финансового анализа и управления технопарковыми структурами на современном этапе. Предлагаемая вниманию читателей ......
Сертификация систем менеджмента качества
Рассмотрены методические основы сертификации систем менеджмента качества на соответствие ГОСТ ISO 9001-2011; описана практика сертификации в Российской Федерации, значение сертификации систем менеджмента качества для организаций, значение ......