Новости

Антимонопольное ведомство выступило против действий московского метрополитена

Ассоциация распространителей печатной продукции полностью поддерживает решение Московского Управления Федеральной антимонопольной службы, которым признаётся, что ГУП «Московский метрополитен» нарушил закон «О защите конкуренции» при проведении аукционов на право торговли в киосках, расположенных в подуличных переходах станций метро. 

Здание ЦДХ и коллекцию союза художников СССР отдадут государству

Радио ХИТ FM провело ребрендинг!

McCann Moscow и Tele2 запускают новую креативную платформу

Продолжение кампании МегаФон со Стивеном Сигалом

Новости компаний

Автобусы ПТК приглашают отметить детский праздник в парках развлечений

Sociaro приобретает сервис для управления синхронизированными рекламными кампаниями MediaSync

Сбербанк и ЦУМ обеспечили возможность оплатить покупки, минуя подход к кассе

Как мы боролись с некачественной рекламой, мошенниками и вредоносными сайтами в 2016 году

Smurfit Kappa получила пять наград на конкурсе упаковки WorldStar Awards

Пять решений, разработанных дизайнерами Группы Smurfit Kappa, завоевали награды одного из самых престижных международных конкурсов упаковочных решений WorldStar Awards 2017 от Всемирной организации упаковки и упаковочных материалов. Наградами были отмечены инновационные и экологичные упаковочные решения в категориях: «Электроника», «Транспортная упаковка» и «Продукты питания и напитки».

Креатив

Tele2 заиграла по-другому

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, выпустил рекламные ролики в рамках новой коммуникационной платформы «Другие правила». Они посвящены уникальному продукту на российском телеком-рынке – услуге переноса остатков минут, гигабайтов и SMS на следующий период.

"Технокардия" от Media Markt: бонусы за эмоции!

Искусственный интеллект презентовал новый Audi A5

Агентство DDH увековечило звезд "Спартака" в новой коллекционной серии

Компания Орифлэйм воплощает инновационный подход к рекламе в новой кампании "Красота как образ жизни"

Статьи

Индустрия рекламы вносит значительный вклад в экономику ЕС

Один евро, вложенный в рекламу, добавляет семь евро в ВВП ЕС, стимулирует инновации, способствует увеличению рабочих мест, а также увеличивает финансирование социально важных услуг. Такие выводы содержатся в исследовании «Экономический эффект рекламы», проведённом компанией Deloitte по заказу Всемирной федерацией рекламодателей (WFA) и ряда других партнерских организаций.

Доля нативной рекламы растет, но отучить рекламодателей от баннеров все еще сложно

В последнее время кажется, что интернет-реклама, особенно мобильная, переживает глубокий кризис. Результаты устаревших рекламных форматов не соответствуют ожиданиям рекламодателей. Несмотря на это, все больше людей с уверенностью смотрят в будущее и задаются вопросом — станет ли нативная реклама долгожданным решением, которое поможет рекламодателям эффективно и ненавязчиво взаимодействовать с аудиторией?

Про дизайн

Эротический календарь с революционными лозунгами2

Российский художник Андрей Тарусов создал эротический календарь, посвященный столетию революции 1917 года.

Прицепы "Экспедиция" сняли провокационный календарь1

«Краснокамский ремонтно-механический завод», выпускающий прицепы для легковых автомобилей под брендом «Экспедиция», выпустил откровенный корпоративный календарь на 2017 год. 

Есть мнение ...

Телеканалы группы "Цифровое телевидение" – лидеры тематического ТВ России1

Институт современных медиа (MOMRI) на основе рейтингов компании Mediascope составил список холдингов с самой большой аудиторией неэфирного ТВ. По итогам 2016 года тематические телеканалы, созданные ВГТРК, лидируют по популярности у зрителей России.

Нищие районные издания оплачивают рост доходов "Почты России"

Глава Комитета Государственной Думы по информационной политике Леонид Левин заявил, что несмотря на все усилия, предпринимаемые государством по поддержке печатных СМИ в регионах, они испытывают большие трудности в связи с повышением тарифов «Почты России» и стоимости типографских услуг.

Интервью

Реквием по бумажной прессе? Медиаэксперт Иван Засурский - о судьбе печатных изданий в России

Иван Засурский, заведующий кафедрой новых медиа и теории коммуникации факультета журналистики МГУ, принял участие в программе «Футурошок» на «Радио свобода». С ведущим программы Сергеем Медведевым эксперт обсудил ситуацию на издательском рынке и будущее отрасли периодической печати.

"Белый Квадрат" объявил старт приема работ 2017

 В конце апреля представители индустрии коммуникаций  из разных стран мира съедутся в столицу Беларуси – город Минск на Международный Фестиваль маркетинга и рекламы «Белый Квадрат», который встретит  участников в девятый раз. О том, каким будет Фестиваль, что нового ожидает его участников, мы побеседовали с продюсером Фестиваля, Председателем правления Ассоциации Коммуникационных и Маркетинговых Агентств Беларуси, директором агентства «Белая Карона» Аленой Устинович.

Брендинг

Позиционирование, нейминг и дизайн упаковки для новых лимонадов

Брендинговое агентство Wellhead разработало позиционирование, нейминг и дизайн упаковки лимонадов «Чудесам».

Косметические средства Microme

Брендинговое агентство Funky Business® создало концепцию нового бренда линейки премиальной косметики.

Школа рекламиста

Как реанимировать e-mail рассылку и получать open rate 40% от каждого письма?

Сергей Кизер, e-mail-маркетолог Kupibilet.ru рассказал, как за полгода сделать из холодной базы подписчиков друзей бренда, поднять основные показатели писем в два раза и сделать так, чтобы письмо продавало еще 3 недели после отправки.

Нужен ли музыкальный фон голосовому приветствию? И если да, то как его выбрать?

Голосовое приветствие и музыкальный фон: как их совместить, чтобы получить гармоничный ролик?

Книги по рекламе, маркетингу, PR и дизайну

Ваш персональный тренер (комплект из 2 книг)

Ваш персональный тренер (комплект из 2 книг)

Сравнительный маркетинг-менеджмент

Сравнительный маркетинг-менеджмент

В монографии излагаются современные аспекты соотношения маркетинга и менеджмента, исходя из классических воззрений на теорию управления. Исследуется с одной стороны взаимосвязь этих понятий, а с другой стороны их особенности, обеспечивающие ......

Клиентоскоп и другие секреты активных продаж

Клиентоскоп и другие секреты активных продаж

Эта книга будет полезна специалистам по продажам и всем, кто хочет повысить свою эффективность в ведении переговоров. В работе, подготовленной опытным бизнес-консультантом, собраны практические методики для проведения успешных переговоров: ......

Эффективная социальная политика бизнеса в России

Эффективная социальная политика бизнеса в России

Общественное признание сегодня становится необходимым условием развития бизнеса. Поэтому на деловой арене появляются такие понятия как социальная политика компании, социальная ответственность, благотворительность и социальные инвестиции, ......

Опросы

Какие книги вы читаете?

Голосов: 1349
Комментарий: 4
Смотреть результаты

Анализ рынков

Рейтинги

Измерения

Обсуждаем рекламу

"Воздушный шар" Агентство: MIGUELIVANOV.com Рекламодатель: ЦИАН Бренд: Votorantim "Воздушный шар"
MIGUELIVANOV.com
ЦИАН
Votorantim
"Малыш/Первые шаги" Агентство: DDB Paris Рекламодатель: Audi Бренд: BMW "Малыш/Первые шаги"
DDB Paris
Audi
BMW
"Письмо" Агентство: Effective Solutions Рекламодатель: Рузская Кондитерская Фабрика Бренд: Комментарии "Письмо"
Effective Solutions
Рузская Кондитерская Фабрика
Комментарии
"Такиесптичкино" Агентство: Instinct Бренд: Diet Coke "Такиесптичкино"
Instinct
Diet Coke
"СНУП" Агентство: Рекламные снайперы Рекламодатель: STADA Бренд: Rex "СНУП"
Рекламные снайперы
STADA
Rex

все обсуждения

Рассылка

Подписка на рассылку

E-mail:
 

Также нашу рассылку вы можете получать через

E-mail:  
Advertology.Ru - все о рекламе, маркетинге и PR

на правах рекламы

Есть мнение ...

Телеканалы группы &quot;Цифровое телевидение&quot; – лидеры...Телеканалы группы "Цифровое телевидение" – лидеры... (1)
Институт современных медиа (MOMRI) на основе рейтингов компании Mediascope составил список холдингов с самой большой аудиторией неэфирного ТВ. По итогам 2016 года тематические телеканалы, созданные ВГТРК, лидируют по популярности у зрителей России.
Нищие районные издания оплачивают рост доходов &quot;Почты...Нищие районные издания оплачивают рост доходов "Почты...
Глава Комитета Государственной Думы по информационной политике Леонид Левин заявил, что несмотря на все усилия, предпринимаемые государством по поддержке печатных СМИ в регионах, они испытывают большие трудности в связи с повышением тарифов «Почты России» и стоимости типографских услуг.
Всё кончено: Почему порнография больше не приносит денегВсё кончено: Почему порнография больше не приносит денег
Как Snapchat и PornHub убивают миллиардную индустрию.
Разрабатываются методические стандарты освещения проблемы наркомании в...Разрабатываются методические стандарты освещения проблемы наркомании в...
Союз журналистов России обратился к специальной рабочей группе по проблемам профилактики наркомании при Совете Федерации с просьбой разработать перечень единых стандартов освещения проблемы наркомании в СМИ. В союзе говорят, что необходимость таких мер вызвана большим количеством ошибок, которые допускают СМИ при подготовке материалов на тему наркомании.
Тренды клиентского SEO на 2017 годТренды клиентского SEO на 2017 год
Семь трендов, которые помогут растить и умножать ваш бизнес из organic-трафика.

Книги по дизайну

Загрузка ...

Репортажи

Выставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия ЩетининаВыставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия Щетинина (2)
В Государственном музее А. С. Пушкина открылась выставка, посвященная не столь широко известному, но заслуживающему пристального внимания художнику-иллюстратору ХХ века Георгию Щетинину.
ДИЗАЙН и РЕКЛАМАДИЗАЙН и РЕКЛАМА
Выставка рекламной индустрии "ДИЗАЙН и РЕКЛАМА" проходит 22-й раз с 12 по 15 апреля 2016 года в Центральном Доме художника на Крымском Валу. 
Художник-археологХудожник-археолог
ГЦТМ имени А. А. Бахрушина открылась выставка «Кирилл Данелия. Новая археология» — проект, в центре внимания которого Кирилл Данелия, как художник и коллекционер. 
Московское метро - Подземный Памятник архитектурыМосковское метро - Подземный Памятник архитектуры
Открывается выставка "Московское метро - Подземный Памятник архитектуры". Поход за креативом и вдохновением. Возможность посмотреть как выглядели проекты метро. Реализованные или нет экспонаты выставки интересны дизайнерам.
Художественные сокровища РоссииХудожественные сокровища России (1)
Открылась выставка «Художественные сокровища России. Лучшее из российских собраний: от иконы до живописи модерна». Как всякая новая выставка работа получилась спорная. Новая площадка, попытка нового экспонирования, известные и не известные работы русских мастеров. Стоит пойти и составить собственное мнение.

Форум

Вакансии

  • Загрузка ...

на правах рекламы

30.01.2017 - 00:26
RSS-каналы Advertology.RuRSS    Читать Advertology.Ru на Facebookfacebook    Читать Advertology.Ru ВКонтактеВКонтакте    Читать Advertology.Ru на Twittertwitter   
Advertology.Ru - все о рекламе, маркетинге и PR

Вход | Регистрация