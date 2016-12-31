Начни. Врежь страху по лицу, перестань быть "нормальным" и займись чем-то стоящим
Если вы давно хотели изменить свою жизнь, вырваться из привычного круга, но не могли решиться на активные действия, эта книга для вас. Прочитав ее, вы непременно получите заряд позитивной энергии, станете смелее и отважитесь жить по-новому....
Сила привычек. Слава, богатство и тщеславие. Неудача - путь к успеху (комплект из 3 книг)
Более подробную информацию о книгах, вошедших в комплект, вы сможете узнать, пройдя по ссылкам: "Сила привычек. Как стать по-настоящему успешным" "Неудача - путь к успеху. Как заставить прошлые ошибки работать на нас" "Слава, богатство и ......
Сила привычек. Я все могу! Ваш персональный коучинг успеха (комплект из 3 книг)
Более подробную информацию о книгах, вошедших в комплект, вы сможете узнать, пройдя по ссылкам: "Сила привычек. Как стать по-настоящему успешным" "Я все могу! Шаги к успеху. Практика Трансерфинга. 52 шага" "Ваш персональный коучинг успеха. ......
Мифологические архетипы в коммуникации
Вашему вниманию предлагается книга "Мифологические архетипы в коммуникации". Для широкого круга читателей....