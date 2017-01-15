Еженедельник Номера 1. Путь к цели (с автографом автора)
Этот еженедельник - дополнение к бестселлеру "Номер 1" Игоря Манна. С ним вы сможете пройти все шаги, необходимые для того, чтобы стать Номером 1 в своем деле: поставить амбициозную и реалистичную цель, всесторонне оценить свои исходные данные и ......
Сила привычек. Записки экономиста. Додзё лидерства (комплект из 3 книг)
Более подробную информацию о книгах, вошедших в комплект, вы сможете узнать, пройдя по ссылкам: "Сила привычек. Как стать по-настоящему успешным" "Записки экономиста о счастье, успехе, процветании" "Додзе лидерства. Фундамент успеха в карьере и ......
Сила привычек. Думай, делай, достигай! Магическая сила успеха (комплект из 3 книг)
Более подробную информацию о книгах, вошедших в комплект, вы сможете узнать, пройдя по ссылкам: "Сила привычек. Как стать по-настоящему успешным" "Думай, делай, достигай! Техники лайф-коучинга для абсолютного успеха" "Магическая сила успеха. Как ......
Медиастратегии современной российской прозы. Механизмы формирования читательского спроса
Где найти качественную книгу, которая поможет в учебе, на отдыхе и в сложной жизненной ситуации? Выбор широк, но действительно ли приобретенное издание окажет нужное эмоциональное и эстетическое воздействие? В настоящем пособии показаны ......