Новости

Яндекс подвёл итоги конкурса "Стрит-арт на борту"

Яндекс.Такси и Музей уличного искусства подвели итоги конкурса «Стрит-арт на борту».

Сбербанк стал шестым по стоимости банковским брендом в Европе

Для пользователей Одноклассников выпустили специальную версию браузера Firefox

Приз из будущего от "АльфаСтрахование"

"Россия сегодня" представила проект "Великая русская революция"

Новости компаний

2х2 запустил новый прогноз погоды в формате гиф-арт

Dentsu Aegis Network развивает операционную модель

"Культура русского застолья" обновляет рецептуру гастрономического бренда Борщёвка

Пользователи соцсетей помогут клиентам Weborama вычислить идеального потребителя

RT - самый цитируемый телеканал в соцмедиа за 2016 год

RT третий раз подряд возглавил ежегодный рейтинг самых цитируемых российских телеканалов в соцмедиа по результатам исследования «Медиалогии».

Креатив

ASGARD Branding разработал дизайн упаковки "Риностоп Аква"

ASGARD Branding для фармацевтической компании OTC Pharm разработал дизайн упаковки лекарственных препаратов «Риностоп Аква».

Новая благотворительная кампания "Помоги, не касаясь"

Радио DFM представило новый логотип

Folx разработал годовой отчет "Силовых машин"

Tele2 заиграла по-другому

Статьи

Открытая книга: как книжный сервис завлекает читателей

В Латинской Америке предпочитают любовные романы и детективы, а в Индонезии — книги по истории страны. Как использовать читательские предпочтения в маркетинге?

Мем на миллион1

Как смешные картинки из интернета торгуются на бирже и становятся новой валютой.

Про дизайн

Эротический календарь с революционными лозунгами2

Российский художник Андрей Тарусов создал эротический календарь, посвященный столетию революции 1917 года.

Прицепы "Экспедиция" сняли провокационный календарь1

«Краснокамский ремонтно-механический завод», выпускающий прицепы для легковых автомобилей под брендом «Экспедиция», выпустил откровенный корпоративный календарь на 2017 год. 

Есть мнение ...

В глянце только юноши1

Пока феминистки борются за равноправие, мужчины занимают рабочие места, традиционно считавшиеся женскими. О том, как молодые люди теснят женщин из модных журналов и косметических брендов, читайте в материале «Газеты.Ru».

Пивоварам прописали новую диету

Запрет на производство и оптовую продажу пива в пластиковой таре емкостью более 1,5 литров вступил в силу с 1 января 2017 года. С магазинных прилавков 2-2,5-литровые бутылки исчезнут через полгода. Есть и другие новшества. В частности, не допускается продажа пива дистанционно и без документа со штрих-кодом ЕГАИС. Эти перемены могут еще более осложнить ситуацию на алкогольном рынке России, который в последние годы демонстрирует отрицательную динамику.

Интервью

Реквием по бумажной прессе? Медиаэксперт Иван Засурский - о судьбе печатных изданий в России

Иван Засурский, заведующий кафедрой новых медиа и теории коммуникации факультета журналистики МГУ, принял участие в программе «Футурошок» на «Радио свобода». С ведущим программы Сергеем Медведевым эксперт обсудил ситуацию на издательском рынке и будущее отрасли периодической печати.

"Белый Квадрат" объявил старт приема работ 2017

 В конце апреля представители индустрии коммуникаций  из разных стран мира съедутся в столицу Беларуси – город Минск на Международный Фестиваль маркетинга и рекламы «Белый Квадрат», который встретит  участников в девятый раз. О том, каким будет Фестиваль, что нового ожидает его участников, мы побеседовали с продюсером Фестиваля, Председателем правления Ассоциации Коммуникационных и Маркетинговых Агентств Беларуси, директором агентства «Белая Карона» Аленой Устинович.

Брендинг

Как разрабатывался винный бренд "Свиристель" для масс-маркета

Бренд разработан в Высшей Школе Брендинга.

Continental изменяет позиционирование бренда

Continental изменяет позиционирование бренда на европейском вторичном рынке шин для легковых автомобилей и малотоннажных грузовиков. Новая концепция, основанная на многолетней заботе о безопасности, будет ориентирована на немецкие технологии и экспертные знания в автомобильной отрасли.

Школа рекламиста

Поиграем в рекламе?1

Чтобы продукт заметили, реклама должна зацепить потенциального клиента. Важно постоянно следить за трендами и применять новые фишки.  Сегодня обсудим геймификацию и интерактивные игровые элементы.

Виртуальная реальность - Где, Как, Зачем

Итак, пока мы только начинаем осваивать VR, в загнивающих капиталистических европах и америках уже во всю работают с ним (и даже успевают высмеивать недостатки). И ключевое здесь слово — «работают». Не веселятся, не играются, а используют инструмент с целью создания или повышения прибыли.

Книги по рекламе, маркетингу, PR и дизайну

Ицхак Адизес. Лучшее. Пища для размышлений

Ицхак Адизес. Лучшее. Пища для размышлений

В этой книге собраны лучшие цитаты из книг и лекций Ицхака Калдерона Адизеса - ведущего мирового эксперта по лидерству и управлению изменениями. Книга состоит из трех частей: изменения и лидерство, менеджмент, ваша личная жизнь. Книгу можно ......

Самозапуск. Возьми жизнь в свои руки

Самозапуск. Возьми жизнь в свои руки

Цитата В своей книге я собрал наиболее распространенные установки, которые мешают поверить в себя, взять ответственность за собственную жизнь в свои руки, стать счастливым, заниматься любимым делом, отдыхать так, как нравится, зарабатывать ......

Новинка
Социальная реклама. Конструирование эффективного взаимодействия с целевой аудиторией

Социальная реклама. Конструирование эффективного взаимодействия с целевой аудиторией

В монографии проведен анализ возможности управления процессом социорекламного влияния на социально-демографические группы. Разработанные методологические основания с применением многовариантного парадигматического статуса социологического знания ......

Сетевой маркетинг. Система рекрутирования в Интернете

Сетевой маркетинг. Система рекрутирования в Интернете

Многие из нас никогда не задумывались о том, сколько времени мы тратим на телефонные разговоры "ни о чем", на общение в социальных сетях, да и просто сидя за компьютером, блуждая по просторам всемирной паутины. А ведь все это время, ресурсы и ......

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"Такиесптичкино" Агентство: Instinct Бренд: Diet Coke "Такиесптичкино"
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"СНУП" Агентство: Рекламные снайперы Рекламодатель: STADA Бренд: Rex "СНУП"
Рекламные снайперы
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В глянце только юношиВ глянце только юноши
Пока феминистки борются за равноправие, мужчины занимают рабочие места, традиционно считавшиеся женскими. О том, как молодые люди теснят женщин из модных журналов и косметических брендов, читайте в материале «Газеты.Ru».
Пивоварам прописали новую диетуПивоварам прописали новую диету
Запрет на производство и оптовую продажу пива в пластиковой таре емкостью более 1,5 литров вступил в силу с 1 января 2017 года. С магазинных прилавков 2-2,5-литровые бутылки исчезнут через полгода. Есть и другие новшества. В частности, не допускается продажа пива дистанционно и без документа со штрих-кодом ЕГАИС. Эти перемены могут еще более осложнить ситуацию на алкогольном рынке России, который в последние годы демонстрирует отрицательную динамику.
Приручить дракона. Особенности цифрового маркетинга в КитаеПриручить дракона. Особенности цифрового маркетинга в Китае
В Китае более 720 миллионов человек активно пользуются интернетом, и эта цифра растет буквально каждый день. 690 миллионов китайцев имеют аккаунты в соцсетях, из них более 560 миллионов выходят в онлайн с мобильных телефонов. Неудивительно, что Digital marketing — один из ключевых инструментов продвижения товаров и услуг в Поднебесной. Как еще можно завоевать рынок самой многонаселенной страны мира
Телеканалы группы &quot;Цифровое телевидение&quot; – лидеры...Телеканалы группы "Цифровое телевидение" – лидеры... (1)
Институт современных медиа (MOMRI) на основе рейтингов компании Mediascope составил список холдингов с самой большой аудиторией неэфирного ТВ. По итогам 2016 года тематические телеканалы, созданные ВГТРК, лидируют по популярности у зрителей России.
Нищие районные издания оплачивают рост доходов &quot;Почты...Нищие районные издания оплачивают рост доходов "Почты...
Глава Комитета Государственной Думы по информационной политике Леонид Левин заявил, что несмотря на все усилия, предпринимаемые государством по поддержке печатных СМИ в регионах, они испытывают большие трудности в связи с повышением тарифов «Почты России» и стоимости типографских услуг.

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Репортажи

Выставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия ЩетининаВыставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия Щетинина (2)
В Государственном музее А. С. Пушкина открылась выставка, посвященная не столь широко известному, но заслуживающему пристального внимания художнику-иллюстратору ХХ века Георгию Щетинину.
ДИЗАЙН и РЕКЛАМАДИЗАЙН и РЕКЛАМА
Выставка рекламной индустрии "ДИЗАЙН и РЕКЛАМА" проходит 22-й раз с 12 по 15 апреля 2016 года в Центральном Доме художника на Крымском Валу. 
Художник-археологХудожник-археолог
ГЦТМ имени А. А. Бахрушина открылась выставка «Кирилл Данелия. Новая археология» — проект, в центре внимания которого Кирилл Данелия, как художник и коллекционер. 
Московское метро - Подземный Памятник архитектурыМосковское метро - Подземный Памятник архитектуры
Открывается выставка "Московское метро - Подземный Памятник архитектуры". Поход за креативом и вдохновением. Возможность посмотреть как выглядели проекты метро. Реализованные или нет экспонаты выставки интересны дизайнерам.
Художественные сокровища РоссииХудожественные сокровища России (1)
Открылась выставка «Художественные сокровища России. Лучшее из российских собраний: от иконы до живописи модерна». Как всякая новая выставка работа получилась спорная. Новая площадка, попытка нового экспонирования, известные и не известные работы русских мастеров. Стоит пойти и составить собственное мнение.

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