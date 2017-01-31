Новости

В сети поиздевались над украинским логотипом "Евровидения"2

Пользователи социальных сетей критически отнеслись к логотипу «Евровидения-2017», который накануне, 30 января, представили украинские организаторы вокального конкурса.

Пользователей "ВКонтакте" защищают от продажи

Российские рекламодатели собираются увеличить затраты на performance-marketing

Права старого образца

ФАС рассказала о громкости

Новости компаний

Почта России проведет гашение марки в честь погибшего российского посла Андрея Карлова

В Москве пройдет Зелёный марафон "Бегущие сердца"

Хвойная витаминизация: жители Подмосковья собрали 5000 новогодних елок на корм питомцам зоопарков

АДАМАС запускает акцию "Поздравь любимых!"

Презентация, посвященная туристическим возможностям городов России

Федеральное агентство по туризму, совместно с национальным офисом Visit Russia организует в рамках выставки T.I.T.E. в Иране презентацию, посвященную туристическим возможностям городов России, принимающих Кубок конфедераций 2017 и Чемпионат мира по футболу 2018™.

Креатив

Новая благотворительная кампания "Помоги, не касаясь"

В Москве и Санкт-Петербурге появились умные постеры, с помощью которых можно сделать пожертвование бесконтактной банковской картой.

Радио DFM представило новый логотип

Folx разработал годовой отчет "Силовых машин"

Tele2 заиграла по-другому

"Технокардия" от Media Markt: бонусы за эмоции!

Статьи

Открытая книга: как книжный сервис завлекает читателей

В Латинской Америке предпочитают любовные романы и детективы, а в Индонезии — книги по истории страны. Как использовать читательские предпочтения в маркетинге?

Мем на миллион1

Как смешные картинки из интернета торгуются на бирже и становятся новой валютой.

Про дизайн

Эротический календарь с революционными лозунгами2

Российский художник Андрей Тарусов создал эротический календарь, посвященный столетию революции 1917 года.

Прицепы "Экспедиция" сняли провокационный календарь1

«Краснокамский ремонтно-механический завод», выпускающий прицепы для легковых автомобилей под брендом «Экспедиция», выпустил откровенный корпоративный календарь на 2017 год. 

Есть мнение ...

В глянце только юноши1

Пока феминистки борются за равноправие, мужчины занимают рабочие места, традиционно считавшиеся женскими. О том, как молодые люди теснят женщин из модных журналов и косметических брендов, читайте в материале «Газеты.Ru».

Пивоварам прописали новую диету

Запрет на производство и оптовую продажу пива в пластиковой таре емкостью более 1,5 литров вступил в силу с 1 января 2017 года. С магазинных прилавков 2-2,5-литровые бутылки исчезнут через полгода. Есть и другие новшества. В частности, не допускается продажа пива дистанционно и без документа со штрих-кодом ЕГАИС. Эти перемены могут еще более осложнить ситуацию на алкогольном рынке России, который в последние годы демонстрирует отрицательную динамику.

Интервью

Реквием по бумажной прессе? Медиаэксперт Иван Засурский - о судьбе печатных изданий в России

Иван Засурский, заведующий кафедрой новых медиа и теории коммуникации факультета журналистики МГУ, принял участие в программе «Футурошок» на «Радио свобода». С ведущим программы Сергеем Медведевым эксперт обсудил ситуацию на издательском рынке и будущее отрасли периодической печати.

"Белый Квадрат" объявил старт приема работ 2017

 В конце апреля представители индустрии коммуникаций  из разных стран мира съедутся в столицу Беларуси – город Минск на Международный Фестиваль маркетинга и рекламы «Белый Квадрат», который встретит  участников в девятый раз. О том, каким будет Фестиваль, что нового ожидает его участников, мы побеседовали с продюсером Фестиваля, Председателем правления Ассоциации Коммуникационных и Маркетинговых Агентств Беларуси, директором агентства «Белая Карона» Аленой Устинович.

Брендинг

Fabula Branding: разработка ТМ колбасы "100 друзей"

Fabula Branding провела комплексную разработку торговой марки колбасных изделий «100 друзей» (нейминг, логотип, дизайн упаковки) для ОАО «Гродненский мясокомбинат».

Агентство Soldis Branding обновило образ СТМ "О’КЕЙ"

Одна из крупнейших российских сетей гипермаркетов «О’КЕЙ» поручило  обновить образ главной СТМ (собственной торговой марки) агентству Soldis Branding, входящему в состав SOLDIS Communication Group.

Школа рекламиста

Поиграем в рекламе?

Чтобы продукт заметили, реклама должна зацепить потенциального клиента. Важно постоянно следить за трендами и применять новые фишки.  Сегодня обсудим геймификацию и интерактивные игровые элементы.

Виртуальная реальность - Где, Как, Зачем

Итак, пока мы только начинаем осваивать VR, в загнивающих капиталистических европах и америках уже во всю работают с ним (и даже успевают высмеивать недостатки). И ключевое здесь слово — «работают». Не веселятся, не играются, а используют инструмент с целью создания или повышения прибыли.

Книги по рекламе, маркетингу, PR и дизайну

Потребительское поведение детей

Потребительское поведение детей

Предлагаемая монография подготовлена по материалам исследований потребительского поведения детей старшего дошкольного возраста в процессе социализации. В монографии представлены результаты анализа проблемы потребностей и процесса принятия ......

Курс лекций для ЧР-менеджеров: мотивация и технологии в управлении

Курс лекций для ЧР-менеджеров: мотивация и технологии в управлении

Представленный курс лекций для ЧР-менеджеров предлагает вашему вниманию изучение процесса мотивации и стимулирования персонала, а также ознакомление с современными технологиями управления человеческими ресурсами. Книга состоит из двух разделов, ......

Финансовый анализ и управление технопарковыми структурами

Финансовый анализ и управление технопарковыми структурами

В монографии изложены результаты исследования, направленные на изучение, систематизацию и разработку научно-обоснованных основ финансового анализа и управления технопарковыми структурами на современном этапе. Предлагаемая вниманию читателей ......

Сертификация систем менеджмента качества

Сертификация систем менеджмента качества

Рассмотрены методические основы сертификации систем менеджмента качества на соответствие ГОСТ ISO 9001-2011; описана практика сертификации в Российской Федерации, значение сертификации систем менеджмента качества для организаций, значение ......

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Есть мнение ...

В глянце только юношиВ глянце только юноши
Пока феминистки борются за равноправие, мужчины занимают рабочие места, традиционно считавшиеся женскими. О том, как молодые люди теснят женщин из модных журналов и косметических брендов, читайте в материале «Газеты.Ru».
Пивоварам прописали новую диетуПивоварам прописали новую диету
Запрет на производство и оптовую продажу пива в пластиковой таре емкостью более 1,5 литров вступил в силу с 1 января 2017 года. С магазинных прилавков 2-2,5-литровые бутылки исчезнут через полгода. Есть и другие новшества. В частности, не допускается продажа пива дистанционно и без документа со штрих-кодом ЕГАИС. Эти перемены могут еще более осложнить ситуацию на алкогольном рынке России, который в последние годы демонстрирует отрицательную динамику.
Приручить дракона. Особенности цифрового маркетинга в КитаеПриручить дракона. Особенности цифрового маркетинга в Китае
В Китае более 720 миллионов человек активно пользуются интернетом, и эта цифра растет буквально каждый день. 690 миллионов китайцев имеют аккаунты в соцсетях, из них более 560 миллионов выходят в онлайн с мобильных телефонов. Неудивительно, что Digital marketing — один из ключевых инструментов продвижения товаров и услуг в Поднебесной. Как еще можно завоевать рынок самой многонаселенной страны мира
Телеканалы группы &quot;Цифровое телевидение&quot; – лидеры...Телеканалы группы "Цифровое телевидение" – лидеры... (1)
Институт современных медиа (MOMRI) на основе рейтингов компании Mediascope составил список холдингов с самой большой аудиторией неэфирного ТВ. По итогам 2016 года тематические телеканалы, созданные ВГТРК, лидируют по популярности у зрителей России.
Нищие районные издания оплачивают рост доходов &quot;Почты...Нищие районные издания оплачивают рост доходов "Почты...
Глава Комитета Государственной Думы по информационной политике Леонид Левин заявил, что несмотря на все усилия, предпринимаемые государством по поддержке печатных СМИ в регионах, они испытывают большие трудности в связи с повышением тарифов «Почты России» и стоимости типографских услуг.

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Репортажи

Выставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия ЩетининаВыставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия Щетинина (2)
В Государственном музее А. С. Пушкина открылась выставка, посвященная не столь широко известному, но заслуживающему пристального внимания художнику-иллюстратору ХХ века Георгию Щетинину.
ДИЗАЙН и РЕКЛАМАДИЗАЙН и РЕКЛАМА
Выставка рекламной индустрии "ДИЗАЙН и РЕКЛАМА" проходит 22-й раз с 12 по 15 апреля 2016 года в Центральном Доме художника на Крымском Валу. 
Художник-археологХудожник-археолог
ГЦТМ имени А. А. Бахрушина открылась выставка «Кирилл Данелия. Новая археология» — проект, в центре внимания которого Кирилл Данелия, как художник и коллекционер. 
Московское метро - Подземный Памятник архитектурыМосковское метро - Подземный Памятник архитектуры
Открывается выставка "Московское метро - Подземный Памятник архитектуры". Поход за креативом и вдохновением. Возможность посмотреть как выглядели проекты метро. Реализованные или нет экспонаты выставки интересны дизайнерам.
Художественные сокровища РоссииХудожественные сокровища России (1)
Открылась выставка «Художественные сокровища России. Лучшее из российских собраний: от иконы до живописи модерна». Как всякая новая выставка работа получилась спорная. Новая площадка, попытка нового экспонирования, известные и не известные работы русских мастеров. Стоит пойти и составить собственное мнение.

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