Пришел, придумал, победил Когда офис с его консёрнами, эпрувами и драфтами надоедает, хочется сбежать и сеять разумное, доброе, вечное или открыть свой бизнес. Одного желания, к сожалению, мало — нужен концепт и его качественное воплощение в жизнь. Некоторым такой побег удается. Например, у инженера из Одессы случайно зародилась крутая идея, с реализацией и продвижением которой ему помогло издательство настольных игр Hobby World. В итоге была создана «Spyfall/Находка для шпиона» — одна из самых популярных игр в России и мире. Она переведена на 26 языков. В настоящий момент продано более 200 тысяч коробок с игрой по всему миру. Итак, как придумать оригинальную идею и воплотить ее в жизнь?