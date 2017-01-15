Новости

Почта России объявляет конкурс по мотивам приключений Шерлока

Почта России объявляет о начале интерактивного конкурса «Открытка Шерлока», в рамках которого будет разработан эскиз почтовой открытки, посвященной приключениям великого сыщика.

Одноклассники подвели итоги 2016

Потребитель защитит себя сам

Чудовище или красавица? Кукла Эммы Уотсон напугала публику

"СТС Медиа": позитивные операционные результаты по итогам 2016 года

Новости компаний

adidas и Поль Погба запускают первую совместную коллекцию adidas football x Paul Pogba

К 100-летию физика-ядерщика Евгения Забабахина в почтовое обращение вышла марка

Масштабный День Земли пройдет в Москве в апреле

ФРИИ инвестирует 15 млн рублей в оптимизатор рекламы в Facebook

ТВ-3 подарит телезрителю поездку на родину "Викингов"!

14 января на ТВ-3 стартовал показ премьерного 4 сезона телесаги «Викинги». Вторая половины сезона выйдет в эфир марафоном 21 января в 13.00, причём последние две серии телеканал покажет первым.

Креатив

Новый дизайн упаковки для рассыпчатых бульонов Gallina Blanca

Брендинговое агентство Wellhead разработало новый дизайн упаковки для рассыпчатых бульонов Gallina Blanca.

"Зодчий" все продумал!

Жуткая тайна Моисея!

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Кенгуру и дятлы в рекламной кампании ЦИАН 2017

Статьи

"Мы перестали понимать, как двигаться вперёд" - чем опасно недооценивать креатив в рекламе2

Основатель эдинбургского рекламного агентства Gerry Farrell Ink, бывший креативный директор агентства The Leith Герри Фаррелл написал для издания The Drum колонку о недооценённости креатива в рекламе. Он считает, что технологический подход вытеснил креативный. В результате молодые сотрудники рекламных агентств считают старшее поколение креативщиков отжившим своё. 

Grayling представляет главные коммуникационные тренды 2017 года

Международная команда PR-агентства Grayling разработала семь глобальных коммуникационных прогнозов на 2017 год. Список, получивший название 7for17, основан на последних изменениях в области технологий, медиа и коммуникаций. Исследование затрагивает такие темы, как искусственный интеллект, поколение Z, медиа-инновации и социально-политические факторы, воздействующие на бизнес современных организаций.

Про дизайн

Эротический календарь с революционными лозунгами2

Российский художник Андрей Тарусов создал эротический календарь, посвященный столетию революции 1917 года.

Прицепы "Экспедиция" сняли провокационный календарь1

«Краснокамский ремонтно-механический завод», выпускающий прицепы для легковых автомобилей под брендом «Экспедиция», выпустил откровенный корпоративный календарь на 2017 год. 

Есть мнение ...

Нищие районные издания оплачивают рост доходов "Почты России"

Глава Комитета Государственной Думы по информационной политике Леонид Левин заявил, что несмотря на все усилия, предпринимаемые государством по поддержке печатных СМИ в регионах, они испытывают большие трудности в связи с повышением тарифов «Почты России» и стоимости типографских услуг.

Всё кончено: Почему порнография больше не приносит денег

Как Snapchat и PornHub убивают миллиардную индустрию.

Интервью

"Белый Квадрат" объявил старт приема работ 2017

 В конце апреля представители индустрии коммуникаций  из разных стран мира съедутся в столицу Беларуси – город Минск на Международный Фестиваль маркетинга и рекламы «Белый Квадрат», который встретит  участников в девятый раз. О том, каким будет Фестиваль, что нового ожидает его участников, мы побеседовали с продюсером Фестиваля, Председателем правления Ассоциации Коммуникационных и Маркетинговых Агентств Беларуси, директором агентства «Белая Карона» Аленой Устинович.

Марина Русанова: рынок ТВ-рекламы станет еще более монополизирован и непрозрачен

Директор рекламного агентства полного цикла «BestSeller» Марина Русанова рассказала том, как изменится рынок телерекламы с появлением Национального рекламного альянса, почему отрасль станет еще более непрозрачной, и ответила на вопрос, сможет ли интернет заменить телевидение.

Брендинг

Косметические средства Microme

Брендинговое агентство Funky Business® создало концепцию нового бренда линейки премиальной косметики.

AIDA Pioneer научила енотов сортировать мусор

Инициатива «Цель99» существует уже несколько лет и призвана формировать у жителей нашей страны культуру раздельного сбора отходов. В конце 2016 года AIDA Pioneer Branding & Creative company поддержала общественное движение, разработав новую рекламную коммуникацию.

Школа рекламиста

Пришел, придумал, победил

Когда офис с его консёрнами, эпрувами и драфтами надоедает, хочется сбежать и сеять разумное, доброе, вечное или открыть свой бизнес. Одного желания, к сожалению, мало — нужен концепт и его качественное воплощение в жизнь. Некоторым такой побег удается. Например, у инженера из Одессы случайно зародилась крутая идея, с реализацией и продвижением которой ему помогло издательство настольных игр Hobby World. В итоге была создана «Spyfall/Находка для шпиона» — одна из самых популярных игр в России и мире. Она переведена на 26 языков. В настоящий момент продано более 200 тысяч коробок с игрой по всему миру. Итак, как придумать оригинальную идею и воплотить ее в жизнь?

Как и что зарабатывают на сексизме1

Тема явно входит в разряд болевых точек общества, что, на первый взгляд, делает ее очень соблазнительной для пиарщиков и маркетологов, которые ищут еще чувствительные нервы у своего потребителя.

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Еженедельник Номера 1. Путь к цели (с автографом автора)

Этот еженедельник - дополнение к бестселлеру "Номер 1" Игоря Манна. С ним вы сможете пройти все шаги, необходимые для того, чтобы стать Номером 1 в своем деле: поставить амбициозную и реалистичную цель, всесторонне оценить свои исходные данные и ......

Сила привычек. Записки экономиста. Додзё лидерства (комплект из 3 книг)

Сила привычек. Записки экономиста. Додзё лидерства (комплект из 3 книг)

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Сила привычек. Думай, делай, достигай! Магическая сила успеха (комплект из 3 книг)

Сила привычек. Думай, делай, достигай! Магическая сила успеха (комплект из 3 книг)

Более подробную информацию о книгах, вошедших в комплект, вы сможете узнать, пройдя по ссылкам: "Сила привычек. Как стать по-настоящему успешным" "Думай, делай, достигай! Техники лайф-коучинга для абсолютного успеха" "Магическая сила успеха. Как ......

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Медиастратегии современной российской прозы. Механизмы формирования читательского спроса

Медиастратегии современной российской прозы. Механизмы формирования читательского спроса

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Нищие районные издания оплачивают рост доходов &quot;Почты...Нищие районные издания оплачивают рост доходов "Почты...
Глава Комитета Государственной Думы по информационной политике Леонид Левин заявил, что несмотря на все усилия, предпринимаемые государством по поддержке печатных СМИ в регионах, они испытывают большие трудности в связи с повышением тарифов «Почты России» и стоимости типографских услуг.
Всё кончено: Почему порнография больше не приносит денегВсё кончено: Почему порнография больше не приносит денег
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Разрабатываются методические стандарты освещения проблемы наркомании в...Разрабатываются методические стандарты освещения проблемы наркомании в...
Союз журналистов России обратился к специальной рабочей группе по проблемам профилактики наркомании при Совете Федерации с просьбой разработать перечень единых стандартов освещения проблемы наркомании в СМИ. В союзе говорят, что необходимость таких мер вызвана большим количеством ошибок, которые допускают СМИ при подготовке материалов на тему наркомании.
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Асаф Грейнер, основатель и гендиректор Protected Media - компании, специализирующейся на создании инструментов для борьбы с мошенничеством в digital-индустрии, рассказал о 9 основных трендах, которые будут определять отрасль digital-рекламы в 2017 году.

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В Государственном музее А. С. Пушкина открылась выставка, посвященная не столь широко известному, но заслуживающему пристального внимания художнику-иллюстратору ХХ века Георгию Щетинину.
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Открывается выставка "Московское метро - Подземный Памятник архитектуры". Поход за креативом и вдохновением. Возможность посмотреть как выглядели проекты метро. Реализованные или нет экспонаты выставки интересны дизайнерам.
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