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Как не стать миллиардером, оставаться при этом счастливым человеком и не считать копейки до зарплаты. Как в пятьдесят выглядеть на сорок и жить, как в тридцать. Как не бояться принимать на себя обязанности и ответственность. Как правильно ......
Осознанность сегодня. Я сделаю это сегодня. Школа счастливчиков (комплект из 3 книг)
Более подробную информацию о книгах, вошедших в комплект, вы сможете узнать, пройдя по ссылкам: "Осознанность сегодня. Как сделать медитацию частью своей повседневной жизни?" "Я сделаю это сегодня! Как перестать откладывать и начать действовать" ......
Послать все на. Сделай это прямо сейчас!
Жизнь часто кажется нам запутанным лабиринтом решений. Иногда эти решения незначительные (красное или белое вино?), но случаются и серьезные (эта работа или другая?) Всякий раз необходимость выбора вызывает у нас лишние волнения и стресс. Но ......
Тексты, которым верят. Коротко, понятно, позитивно
Перед вами мощное оружие по усилению любых видов текстов. Своего рода "библия современного копирайтера". Только важное и действенное. Только проверенные методы, фишки и приемы от создателя стиля "Убедительно-позитивный копирайтинг" Петра Панды. ......