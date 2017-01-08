Начни. Врежь страху по лицу, перестань быть "нормальным" и займись чем-то стоящим
Если вы давно хотели изменить свою жизнь, вырваться из привычного круга, но не могли решиться на активные действия, эта книга для вас. Прочитав ее, вы непременно получите заряд позитивной энергии, станете смелее и отважитесь жить по-новому....
Сила привычек. Исполнение желаний по-женски (комплект из 2 книг)
Более подробную информацию о книгах, вошедших в комплект, вы сможете узнать, пройдя по ссылкам: "Сила привычек. Как стать по-настоящему успешным" "Исполнение желаний по-женски. Как начать новую жизнь, легко и просто реализовывать свои цели"...
Сила привычек. Я все могу! Ваш персональный коучинг успеха (комплект из 3 книг)
Более подробную информацию о книгах, вошедших в комплект, вы сможете узнать, пройдя по ссылкам: "Сила привычек. Как стать по-настоящему успешным" "Я все могу! Шаги к успеху. Практика Трансерфинга. 52 шага" "Ваш персональный коучинг успеха. ......
Маркетинг менеджмент. Экспресс-курс
Настоящий "Экспресс-курс" представляет собой сжатое изложение 12-го издания главного труда Ф.Котлера и К.Л.Келлера "Маркетинг менеджмент". Книга сохраняет полноту и содержательность повествования, содержит все основные кейсы, модели и проекты. ......