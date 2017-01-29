Сравнительный маркетинг-менеджмент
В монографии излагаются современные аспекты соотношения маркетинга и менеджмента, исходя из классических воззрений на теорию управления. Исследуется с одной стороны взаимосвязь этих понятий, а с другой стороны их особенности, обеспечивающие ......
Клиентоскоп и другие секреты активных продаж
Эта книга будет полезна специалистам по продажам и всем, кто хочет повысить свою эффективность в ведении переговоров. В работе, подготовленной опытным бизнес-консультантом, собраны практические методики для проведения успешных переговоров: ......
Эффективная социальная политика бизнеса в России
Общественное признание сегодня становится необходимым условием развития бизнеса. Поэтому на деловой арене появляются такие понятия как социальная политика компании, социальная ответственность, благотворительность и социальные инвестиции, ......