Ицхак Адизес. Лучшее. Пища для размышлений
В этой книге собраны лучшие цитаты из книг и лекций Ицхака Калдерона Адизеса - ведущего мирового эксперта по лидерству и управлению изменениями. Книга состоит из трех частей: изменения и лидерство, менеджмент, ваша личная жизнь. Книгу можно ......
Самозапуск. Возьми жизнь в свои руки
Цитата В своей книге я собрал наиболее распространенные установки, которые мешают поверить в себя, взять ответственность за собственную жизнь в свои руки, стать счастливым, заниматься любимым делом, отдыхать так, как нравится, зарабатывать ......
Социальная реклама. Конструирование эффективного взаимодействия с целевой аудиторией
В монографии проведен анализ возможности управления процессом социорекламного влияния на социально-демографические группы. Разработанные методологические основания с применением многовариантного парадигматического статуса социологического знания ......
Сетевой маркетинг. Система рекрутирования в Интернете
Многие из нас никогда не задумывались о том, сколько времени мы тратим на телефонные разговоры "ни о чем", на общение в социальных сетях, да и просто сидя за компьютером, блуждая по просторам всемирной паутины. А ведь все это время, ресурсы и ......