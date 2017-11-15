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Российские бренды укрепляют свои позиции

Российские бренды укрепляют свои позиции

Компания Online Market Intelligence (OMI) подвела итоги проекта «Любимые бренды россиян» за 2017 год

Бренд Samsung удержал лидерство в рейтинге TOP-20 проекта «Любимые бренды россиян», исследовательской компании Online Market Intelligence (OMI). Занимавший вторую строчку Adidas также удержал свои позиции, а вот на третью смог подняться Nike, в прошлом году занимавший пятую позицию. Успешным стал год и для Coca Cola, которую упоминали в качестве любимого бренда в номинации «вне категорий» в полтора раза чаще. Это позволило бренду подняться с восьмого места в рейтинге на шестое. Впервые попал в TOP-20 бренд спортивной обуви Puma, занявший 20-ю строчку, а автомобильный бренд Toyota вернулся в рейтинг TOP-20 после годичного отсутствия, сразу заняв 15 позицию.

Данные проекта «Любимые бренды россиян» основаны на результатах онлайн опроса. Респондентов просят назвать не более десяти своих любимых брендов сначала вне связи с товарными категориями, а затем в отдельных категориях (не более трех брендов). К «голосованию по категориям» допускают не всех, а только тех респондентов, которые имеют опыт покупки или пользования данных товаров или услуг с заданной частотой. Число изучаемых категорий с каждым годом растет, в 2017 году появилась еще одна: «Ювелирные украшения».  Вместе с тем изменений не так много. Так, лишь в восьми из 65 категорий, измеренных в прошлом 2016 году, сменился лидер.

Категории, в которых в 2017 году сменился лидер  

Категория

Бренд, занявший 1 место в 2017   году

Место того же бренда в 2016   году

Бытовая химия

Ariel

3

Кондитерские изделия

Бабаевский

2

Мясо и колбасные изделия

Останкино

4

Обувь

Nike

2

Одежда

O'STIN

5

Парфюмерия и косметика

L’Oreal

2

Продуктовые магазины

Лента

2

Шампуни, кондиционеры и   бальзамы для волос

Schauma

2

Источник: Online Market Intelligence

Как легко видеть, новый лидер – это всегда уже известный бренд, занимавший ранее достаточно высокие места, а иногда уже бывавший ранее на вершине рейтинга своей категории.

«На протяжении уже почти десяти лет мы видим относительную стабильность рейтинга, - объясняет Александр Шашкин, генеральный директор компании Online Market Intelligence. - Любимыми становятся, а главное, остаются, те бренды, которые последовательно делают ставку на высокое качество продукции и эмоциональную вовлеченность в своей коммуникации».

Российские бренды показали в этом году неплохие результаты. В условиях открытого рынка и жесткой конкуренции с глобальными брендами россияне смогли в большинстве случаев сохранить лидерство в своих категориях, если оно уже было достигнуто ранее, либо улучшить свои результаты. Вот лишь несколько примеров.

Такие гиганты как «Аэрофлот» и «Сбербанк» продолжают с большим отрывом доминировать в своих категориях «Авиакомпании» и «Банковские услуги».

В категории «Интернет-сервисы» не только Яндекс сохранил свое лидерство, но на второй строчке появилась компания «ВКонтакте», оттеснив тем самым Google на третью позицию.

Российская «Лента» сумела выйти на первое место в категории «Продуктовые магазины», опередив, казалось бы, «вечного» лидера – «Ашан». Более того, в той же категории на втором месте, пусть и с небольшим отрывом оказалась «Пятерочка».

Местные бренды достаточно успешно конкурируют за сердца потребителей и в категории «Журналы». Здесь лидерство сохраняет Cosmopolitan, однако разрыв с идущим на втором месте российским изданием «Караван историй» сократился, а на третьей строчке появился еще один российский журнал – «За рулем».  Число примеров можно было бы увеличить.

Разумеется, это не означает, что зарубежные бренды вовсе утратили свои позиции. Они доминируют в рейтинге TOP-20, да и число категорий, в которых глобальные бренды занимают весь «пьедестал», достаточно велико: «Сладкие газированные напитки», «Компьютерная техника», «Электроника» и многие другие. Так что, шанс есть у всех. Успешность бренда определяется не столько его размером и происхождением, сколько умением маркетологов подобрать ключик к сердцу своих потребителей.    

16.11.2017

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