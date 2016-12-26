7 трендов в веб-дизайне, которые задавали тон в 2016 году

AI, нейросети и VR – наиболее интересные и пока не проявившие себя в полной мере технологии 2016 года. Революций не случилось, но скучным год не был: визуальные тренды сменяют один другой, идёт закономерное развитие в сторону сервисного дизайна.

Продолжается интеграция всех смежных веб-дизайну областей – реклама, брендинг, полиграфический дизайн отдают вебу свои находки и тенденции, одновременно вбирая в себя лучшее из диджитала.

Интерфейсы ещё уходят от «картинки» в сторону «взаимодействия» – именно по этой причине моушн-дизайн по объёму доносимой до пользователя информации сегодня практически равен дизайну графическому.

Мобильный интернет вырывается вперёд, и процесс адаптации сайтов под мобильные устройства готов смениться обратным процессом.

Продолжается стандартизация проектирования интерфейсов, на первый план выходит компонентный дизайн. Качество мокапов, UI-китов, готовых скриптов анимации, цветовых палитр и других компонентов значительно выросло – это помогает дизайнерам создавать гармоничный и эффективный интерфейс, тратя минимум ресурсов на проработку визуального стиля.

Растёт популярность новых инструментов дизайна

Использовать Photoshop и другие продукты Adobe в проектировании UI – привычка дизайнеров старой школы. Но, кажется, теперь и они готовы от них отказаться.

Что сейчас

Sketch App начал победоносное шествие в 2010-м, но в России стал массовым явлением всего пару лет назад. Специализированные инструменты для веб-дизайна постепенно вытесняют традиционные.

Дорогостоящие коммерческие решения получают конкурентов в лице качественных, но менее дорогих инструментов (Affinity Designer). При этом платформенная эксклюзивность таких продуктов постепенно сходит на нет – Affinity выпустил свой продукт для Windows в ноябре 2016-го, перестав быть «только для Mac».

Чего ждать

Рынок продолжит усложняться – уже сейчас есть функциональные SaaS-решения для проектирования UI (Figma), которые почти ничем не уступают нативным приложениям.

Шаг Affinity Designer не останется незамеченным – стоит ждать и других мультиплатформенных продуктов. Сделает ли такой шаг Sketch App?

Экраны высокого разрешения задают качественно новые требования к графике: векторная графика продолжит вытеснять растровую, а векторные редакторы – привычный Photoshop.

Интерактивные прототипы

Пользователи отвыкают от статики, а дизайн сайта перестаёт быть просто «картинкой».

Что сейчас

Интерфейс сегодня – это на 70% взаимодействие и только на 30% композиция. UX-дизайнеры хотят проектировать и то и другое без помощи программистов – и такую возможность им дают сервисы наподобие UXpin или Marvel. Интерактивные презентации макетов – уже правило хорошего тона в отрасли.

Чего ждать

Ценность прототипов для разработки интерфейсов будет признана большинством. Презентации станут более эффектными: из привычных слайд-шоу с комментариями в InVision они превратятся полноценную демонстрацию логики сервиса и возможных сценариев.

То же касается гайдлайнов – тренд задал material design, но сегодня интерактивные анимированные гайдлайны стали обязательной частью коммерческих проектов. Дизайнерам интерфейсов, которые ещё не используют их в презентациях, стоит начать это делать в 2017 году, чтобы не отстать от тренда.

Интеллектуальные алгоритмы в дизайне

2016 год был годом VR и нейросетей. И эти модные технологии обязательно повлияют на проектирование интерфейсов.

Что сейчас

Пока что это влияние в сфере диджитал незначительно. Например, появление VR-устройств массово выразилось только в добавлении на сайты роликов с обзором 360 °, а нейросети спровоцировали появление развлекательных приложений вроде MSQRD и Prisma.

Чего ждать

Тренд будет проецироваться на веб-дизайн, что в скором времени приведёт к становлению парадигмы экзоскелета – совместной работы машинных обучаемых алгоритмов, которые выполняют рутинную работу, и продуктового дизайнера. Такие технологии уже работают – например, Yandex Launcher анализирует иконку приложения и на её основе генерирует гармоничный баннер.

Нейросети выполняют также и редакторскую работу: распознают лица на фото, кадрируют изображения, генерируют журнальную вёрстку – это со временем приведёт к тому, что живые специалисты будут нужны только на ведущих должностях. Так, например, создаётся онлайн-журнал Flipboard.

Что касается виртуальной реальности, главный барьер для проникновения технологии во все сферы жизни – её громоздкость и дефицит самих устройств. Однако стоит ожидать повышенного интереса к технологии со стороны рекламного диджитала, ведь такие кампании представляют собой самое плотное взаимодействие бренда и потребителя в цифровой среде.

Для тех, кто хочет углубиться в тему, – UX-разработчик Макс Гленистер собрал любопытные доклады и статьи по теме VR и UI на сайте своего спецпроекта.

Победа мобильного трафика

Мобильные устройства становятся главным орудием интернет-пользователей – это значит, что и веб будет меняться в угоду мобильному трафику.

Что сейчас

Если в 2012 году доля мобильного трафика еле дотягивала до 30%, то сегодня он уже догнал десктопный.

Исследования Data Insight предрекают рост мобильных продаж в e-commerce – около 30-40% общего объёма к 2018 году. Этой цифры уже достигли отдельные ритейлеры – например, мобильные продажи сети «М.Видео» составили 38% ещё в 2015 году. Это только в очередной раз подтверждает прогноз.

Такие изменения сказываются и на интерфейсах сайтов – в 2010 году в мобильном приложении Facebook появилась иконка «гамбургер» для обозначения меню. Мы всё чаще встречаем боковые меню, которые до недавнего времени считались моветоном.

Чего ждать

Тенденция сохранится – элементы интерфейса и мобильные механики взаимодействия будут проникать в обычный веб. Веб-дизайн постепенно отходит от условностей классической модели: исчезают стрелки на слайдерах, подчёркивания у ссылок и другие интерфейсные подсказки для неопытных пользователей.

Что касается адаптивных сайтов и mobile first – в дизайн-среде начинаются разговоры о новой парадигме mobile native, которая предполагает задать низкий приоритет обновлениям десктопного сайта и сосредоточиться на возможностях мобильной версии (приложения или сайта). В ближайший год эта парадигма вряд ли вытеснит существующую, но она как минимум любопытна.

Адаптивность всего

Адаптивной может быть не только вёрстка, но и контент. Поведение мобильных пользователей иногда в корне отличается от поведения десктопных – например, мобильный браузер чаще используется как инструмент моментального решения проблем. Цели посещения сайта могут отличаться – значит, контент должен под это подстраиваться.

Что сейчас

Санкции поисковых систем к не оптимизированным под мобильные устройства сайтам, общий рост числа таких устройств, повышение скорости мобильного интернета – эти факторы подтолкнули веб к адаптивности. Практически все диджитал-продакшены разрабатывают адаптивные сайты, даже бесплатные шаблоны для CMS выпускаются адаптивными.

Что касается адаптивности контента, массовым явлением стали сервисы персонализации – они рекомендуют пользователю наиболее релевантные материалы сайта в зависимости от контекста: устройства, местоположения, ранее просмотренных страниц и десятков других параметров.

Чего ждать

Как обычно, сильная тенденция из одной сферы проникает в смежные – уже сейчас мы наблюдаем примеры адаптивного брендинга, что ломает классические представления о нерушимости единственного начертания логотипа.

Контент тоже может быть адаптивным – например, когда размер шрифта и длина текста заголовков подстраивается под размер экрана устройства (адаптивная типографика).

Адаптивность контента – то, на что действительно стоит обратить внимание.

Ещё одна интересная тенденция, связанная с адаптивностью, –параметрические шрифты, которые имеют множество программно генерируемых промежуточных начертаний. Стандартные black, bold, semibold и прочие, вероятно, скоро будут вытеснены параметрическими шрифтами.

Авторские фотографии и иллюстрации

Эпоха фотостоков катится к закату, и мы наблюдаем становление нового тренда – авторского графического контента.

Что сейчас

Гарольд, который скрывает боль, стал олицетворением всех фотостоков – такие фотографии сегодня всё меньше пользуются спросом. Потребитель требует естественных поз, лайфстайл-окружения, привычных образов.

Появляются специализированные банки таких фотографий:

– Gratisography

– Negative Space

– Stocksnap

– Life of Pix

– Death to Stock

– Picjumbo

– IM Free

– New Old Stock

– Getrefe

– Freestocks.org

– MMT

Та же причина у роста популярности авторских иллюстраций. Однообразные лендинги с большими фоновыми фотографиями наводнили интернет. Чтобы от них выгодно отличаться, нужно использовать другую стилистику.

Чего ждать

Графическому дизайну становится тесно в рамках привычного веба, поэтому он впитывает из смежных областей всё, что модно.

Скетч-арт. Крафтовая тематика захватила бизнес-умы, а иллюстрации «от руки» завоевали современную полиграфию. И эта тенденция продолжит укореняться в вебе.

Лайн-арт-иконки. Техника рисования контурами будет и дальше находить применение в вебе: например, как сейчас при создании паттернов и сложных иконок (они выигрывают у стоковых по уровню визуального исполнения).

Ещё один вероятный поворот – изменение в подходе к фотоконтенту на сайтах e-commerce, уход от одинаковых изображений в магазинах в сторону уникальных авторских фотографий. Что любопытно, все предпосылки налицо: 63% пользователей считают, что решающим фактором покупки выступают фотографии, а магазины давно уделяют фотоконтенту максимум внимания.

Визуальный дизайн

Здесь всё как обычно – несколько новых (на самом деле старых) трендов набирают обороты.

Что сейчас

2016 год можно назвать годом неоретро – стиль проявлялся во всём: от каллиграфических логотипов до дуотона и неомемфиса. Сохраняется тяготение дизайна к минимализму. Появляются любопытные новые формы вроде «белых объектов с тенями», которые, однако, являются всего лишь модным веянием.

Тренд проникает в веб, предположительно, из сферы 3D-визуализаций – очень напоминает черновые рендеры объектов без текстур.

В то же время сохраняется главенство принципа: дизайн – это функциональный инструмент, и любые видимые игры с цветами являются инструментом создания эффективного интерфейса.

Чего ждать

Сервисный (или конверсионный) дизайн остаётся главным вектором развития нашего сегмента.

Быть просто «хорошим веб-продакшеном» уже не выгодно – клиенты требуют экспертизы, аналитики, выполненных KPI. Задачи уровня «нужен новый сайт» решаются современными SaaS-конструкторами. Для старта маленького e-commerce-бизнеса больше не нужен интернет-магазин, можно начинать в Instagram. Полноценные блоги с великолепным дизайном создаются по щелчку пальцев на Tilda или Readymag.

Ценность дизайна как инструмента, придающего современный вид типовому решению, сомнительна. Чем дальше, тем более явно будет выражаться ценность сервисного дизайна – проектирования сложных интерфейсов, которые выполняют задачи, поставленные отделом маркетинга.

Напоследок: анимация, моушен, интерактив

Тренд заменять любую статику на динамику – один из самых устойчивых в последние годы.

Мы видим анимированные объекты повсюду: иконки на сайтах и в приложениях, переходы между состояниями объектов в material design, синемаграфы в социальных сетях.

Даже в почтовые рассылки пробирается интерактив: они обрастают фоновыми видео, встроенным процессом оформления заказа, полноценными меню.

Банальные гифки получили новый виток развития с появлением их агрегаторов вроде Giphy. Кстати, недавно там завело аккаунт NASA, что лишний раз подтверждает популярность формата.

Отличительной чертой последнего года стал вертикальный микропараллакс – он пришёл на смену классическому параллаксу.