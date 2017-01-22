Рост цен на прессу в 2016 году: итоги года

По оценке Росстата, потребительские цены в РФ в декабре, как и в ноябре, выросли на 0,4%. При этом прирост цен на продовольственные товары составил 0,6%, непродовольственные товары и услуги подорожали на 0,3%. Годом ранее декабрьская потребительская инфляция была в два раза выше и составляла 0,8%.

Печатная пресса находилась в том же тренде - она также дорожала, причем более высокими темпами, чем непродовольственные товары в целом. Показатель роста цен на прессу за 4 квартал 2016 года составил 3%, что почти в 3 раза выше непродовольственных товаров. При этом следует отметить, что в киосковых сетях рост цен был минимален и оценивается всего в 0,3% за 4 квартал. В то же время, в сетях FMCG наблюдался значительный скачок цен на прессу в 6% (4 кв. 2016 г. к 3 кв.2016 г.). Такая динамика объясняется тем, что издатели стали повышать отпускные цены на издания во 2-3 квартале 2016 года. Розничные киосковые сети более оперативны и изменяли ценники на прессу, следуя за издателем в 3 квартале 2016 года. «Прогрузка» новой цены в сетевых магазинах – процесс более длительный по согласованиям и срокам, поэтому ценники на изданиях в них сменились ближе к концу года - в 4 квартале.

Подводя итоги сложного и неоднозначного високосного 2016 года, Росстат прогнозирует усредненный показатель инфляции на непродовольственные товары на уровне 6,5%. По данным мониторинга АРПП, годовая инфляция на прессу составила 6,7%. Поэтому, несмотря на то, что пресса усиленно дорожала в 3 и 4 кварталах, годовой показатель практически не превысил среднерыночный уровень.

Надо отметить, что цены на продукты выросли меньше – всего на 4,6%, на услуги — на 4,9%, а общий уровень инфляции составил 5,4%. Как заявляет госстатистика, такой показатель является рекордно низким в новейшей истории России.

По данным Росстата, стоимость потребительской корзины (минимального набора необходимых продуктов) и вовсе увеличилась только на 1% в период с января по ноябрь 2016 года.

В течение всего 2016 года российское правительство рапортовало о замедлении инфляции, а по ряду продуктов наблюдалась дефляция. Итоговые цифры по росту цен на прессу подтверждают озвученную тенденцию: так, в 2015 году цены выросли значительно сильнее - на 14% против 6,7% в 2016 году. Общая инфляция на продовольственные и непродовольственные товары имела аналогичный тренд – в 2015 году 12-месячная инфляция составила 12,9%, в 2016 году – 5,4%.

Причин замедления роста цен на печатную продукцию в 2016 году несколько. Во-первых, рост цен сдерживался низкой платёжеспособностью россиян и, как следствие, снижением спроса на печатные СМИ и другие товары не первой необходимости. Во-вторых, издатели сдерживали цены на «старые» продукты и стремились выпускать бюджетные новые проекты. В-третьих, на замедление роста цен повлияло укрепление курса рубля с марта 2016 года.

Ключевыми факторами, которые стимулировали рост индекса инфляции в этом году, являются подорожавшие коммунальные услуги и рост цен на бумагу. Издателям приходилось закладывать в свою продукцию возросшие расходы. Так, газетная бумага, по экспертным оценкам Общероссийского народного фронта, выросла от 4,6% до 20% в разных субъектах РФ. По данным проведенного ОНФ мониторинга, значительное повышение цен в 2016 году зафиксировано как минимум в 24 субъектах РФ. Самый большой скачок цен на газетную бумагу произошел в Липецкой области – с начала года на 20%. В Москве этот показатель составил 17,2%. В Астраханской области стоимость бумаги увеличилась на 13%. Меньше всего бумага подорожала в Бурятии – на 4,6%.

Что касается тарифов ЖКХ, то с 1 июля 2016 года они выросли в среднем на 4%. Это коснулось практически всех видов ЖКУ. Сильнее всего подорожала электроэнергия – на 11-15% и отопление - на 8,1%. По регионам рост тарифов ЖКХ был неравномерный. Так, наибольшее повышение коснулось Москвы (7,5%) и Санкт-Петербурга (6,5%), а вот Кавказ и Алтайский край платят только на 3-4% больше.

Росли в 2016 году и цены на бензин, инфляция в годовом выражении оценивается в 5,8%, что безусловно привело к росту логистических затрат как издателей, так и распространителей.

Повышение цен на прессу также было неравномерным по регионам РФ, что в первую очередь обусловлено ростом цен на газетную бумагу.

Надо сказать, что несмотря на рост затратной части у всех издателей, некоторые из них за счет оптимизации затрат оставили цены на 2016 год без изменений. Но большинству все же пришлось повысить цены значительно, для того, чтобы не пострадало качество выпускаемых ими изданий. Лидерами роста цен в 2016 году стали три ассортиментные группы: Кроссворды/Сканворды, Телегиды и Новостные издания, которые выросли в среднем на 15%, 14% и 13% соответственно. На 10% выросли цены на женские и кулинарные издания, издания по рукоделию.

Рост цен по группам изданий – Здоровье и здоровый образ жизни, Сад и огород, Деловая пресса, Автомобили, Хобби был умеренный и составил 7-8%. По другим ассортиментным группам рост цен был на уровне среднегодовой инфляции или ниже. Практически не изменились цены на компьютерные издания, хотя на ряд журналов в сетях FMCG ценники сменились в сторону увеличения цены. Менее 1% цены увеличились на издания групп Оружие, Религия, Эзотерика, Музыка, Молодежные издания, Издания для мам.

Ассортиментная группа Изменение цены 1 кв.17/ 1 кв.16, % Кроссворды/сканворды 15,4% Телегид 14,1% Новостная пресса 13,2% Рукоделие 10,0% Женские 10,0% Кулинария 9,7% Здоровье 8,2% Сад/огород/цветы 7,7% Автомобильные 6,7% Хобби 6,7% Рыбалка/Охота 5,4% Мужские 5,3% Интерьер и архитектура 5,1% Детские 4,4% Звезды 4,1% Спортивные 3,2% Рекламные 2,9% Научно-популярные 2,9% Стиль жизни 2,2% Для мам 0,8% Молодежные 0,1% Эзотерические 0,3% Религиозные 0,1% Оружие 0,1% Компьютерные 0%

Источник: данные мониторинга АРПП

В 2017 году, по мнению экономистов, инфляция в России продолжит замедляться и составит 4,7% (согласно прогнозу правительства и ЦБ). Однако на российском рынке печатных СМИ будет превалировать другая тенденция – повышение цен, о чем свидетельствуют мировые тренды. Так, уходящий год ознаменовался ростом цен на печатную прессу во многих странах мира. Максимальный рост цен на печатную прессу за период 2015-2016 гг. зафиксирован на рынках развивающих стран мира: в Бразилии – 23%, в странах Южной Африки – 19%. В Австралии цены выросли на 15%, в Северной Америке (США и Канада) – на 10%. Более сдержанно цены поднимали европейские издатели: в Германии – на 9%, во Франции – на 8%, а в Великобритании – на 3%.

Эксперты считают, что такая стратегия позволяет повысить авторитет изданий в глазах потребителей, а также увеличить маржинальность медиабизнеса.