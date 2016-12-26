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Видеоролики 2016 года. Итоги года от Advertology.ru

Видеоролики 2016 года. Итоги года от Advertology.ru

Представляем вам подборку видеороликов, запомнившихся нам в этом году.

Партия «Яблоко» в рамках предвыборной агитации этого года выпустила шуточный ролик, призывающий прийти на выборы и проголосовать за нее. Ролик появился на YouTube седьмого сентября – в день, когда Apple представила iPhone 7. Видео посвящено шариковой ручке, которая «одним росчерком может решить множество проблем», и повторяет некоторые стилистические особенности рекламных роликов Apple. Видео стало вирусным, приобретя популярность в сети. О нем также написали многие СМИ.

Третьяковская галерея начала в этом году новую медиакампанию, в которой популяризировало современное искусство, создавая привлекательный для молодежи образ пространства галереи на Крымском Валу. В одном и роликов лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров прорекламировал «Черный квадрат» Малевича, погрузив свою голову с модным коком в пространство картины. Кроме ролика со Шнуром, были сняты и другие видео, в которых поучаствовали Антон Беляев, Артур Смольянинов и другие. Примечательно, что все видео обошлись галерее в весьма скромные суммы. Они были сняты первокурсниками Московской школы кино как курсовые работы по рекламе, а звезды снимались в них из любви к искусству. 

Компания «Яндекс» отметила 150-тый день рождения Василия Кандинского, сняв необычный ролик о творчестве великого российского художника, используя нейросети для раскраски видео в трех стилях, которые придумал основатель абстракционизма. На данный момент это пока единичный проект подобного рода.

Агентство TutkovBudkov для S7 Airlines совместно c популярной инди-рок-группой OK Go выпустило видеоклип на песню «Upside down and Inside Out», который стал первой рекламой и первым профессиональным музыкальным видеоклипом, снятым в условиях невесомости. Чтобы добиться эффекта единого видео, снятого одним дублем, съемка велась непрерывно – когда заканчивался период невесомости, музыканты и участники клипа останавливались на своих местах, останавливали музыку и ждали следующего режима невесомости, чтобы продолжить съемку с того же места. В результате при подготовке клипа просто были вырезаны моменты, когда самолет набирал высоту и готовился к выполнению очередной «параболы».

В октябре в сети представили пародийную рекламу вымышленного одеколона «Алексей» с экстрактом куриных слез. Ролик был опубликован студией «Интеллектуальный Фильм» из Чебоксар. Ролик приобрел вирусный характер и на сегодняшний день собрал более полумиллиона просмотров.

27.12.2016

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