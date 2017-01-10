"СТС Медиа": позитивные операционные результаты по итогам 2016 года

«СТС Медиа» объявляет аудиторные результаты российских телеканалов холдинга за 2016 год. Новому менеджменту холдинга удалось добиться позитивных результатов, и практически все телеканалы продемонстрировали значительный рост доли.

Канал СТС показал существенный прирост аудиторных показателей благодаря контролю над качеством контента и новой стратегии программирования. Доля канала увеличилась с 8,17% по итогам 2015 года до 8,95% по итогам 2016 года (в целевой аудитории 10-45, все).

Телеканал «Dомашний», сохранив преемственность в менеджменте, программировании и контентной политике, продемонстрировал рекордные показатели по доле по итогам года. Доля канала составила 3,93% (в аудитории 25-59, женщины). Год назад аналогичный показатель составлял 3,63%.

С рекордной долей завершил 2016 год и телеканал СTС Love. Этот показатель составил 1,27% (в целевой аудитории 11-34, все) против 1,02% по итогам 2015 года.

Доля телеканала «Че» составила 1,63% в целевой аудитории 25-49, все против 1,93% годом ранее. С 2017 года начнется практическая реализация новой стратегии развития канала. «СТС Медиа» ожидает роста аудиторных показателей «Че» по итогам 2017 года.