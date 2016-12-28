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ТОП-30 самых цитируемых журналистов 2016 года

ТОП-30 самых цитируемых журналистов 2016 года

Компания «Медиалогия» подготовила рейтинг самых цитируемых российских журналистов за 2016 год.

Лидеры медиарейтинга – Алексей Венедиктов, Маргарита Симоньян и Ксения Собчак

ТОП-30 самых цитируемых журналистов: 

Место в рейтинге

Перемещение за год

Журналист

ИЦ

1

0

Алексей Венедиктов

12 068,42

2

+2

Маргарита Симоньян

8 577,34

3

-1

Ксения Собчак

7 046,05

4

+20

Дмитрий Киселев

6 250,71

5

+2

Владимир Познер

6 106,23

6

+3

Василий Уткин

5 640,20

7

+9

Павел Гусев

4 015,66

8

0

Сергей Доренко

3 678,69

9

+20

Елизавета Осетинская

3 373,56

10

+3

Андрей Колесников

3 367,12

11

new

Андрей Малахов

2 956,50

12

new

Максим Шевченко

2 902,05

13

-8

Владимир Соловьев

2 886,35

14

new

Павел Лобков

2 750,98

15

new

Николай Сванидзе

2 690,13

16

new

Дмитрий Губерниев

2 568,80

17

-11

Дмитрий Муратов

2 272,18

18

+10

Евгения Альбац

2 215,42

19

-7

Олег Кашин

2 012,55

20

new

Татьяна Лысова

1 896,17

21

new

Юлия Латынина

1 884,98

22

+4

Владимир Сунгоркин

1 651,59

23

new

Роман Баданин

1 427,01

24

-13

Елена Милашина

1 372,29

25

new

Сергей Соколов

1 355,43

26

new

Иван Ургант

1 334,63

27

new

Александр Невзоров

1 228,56

28

new

Галина Мурсалиева

1 228,35

29

new

Екатерина Винокурова

1 151,79

30

-16

Сергей Брилев

1 109,25

СМИ процитировали следующие высказывания журналистов:

Самые цитируемые высказывания Алексея Венедиктова

  • Главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов сообщил, что сотрудники ФСБ пришли на радиостанцию и изъяли переписку редакции сайта с публицистом Андреем Пионтковским, который вел на портале свою колонку.
  • Алексей Венедиктов сообщил о приостановке выхода программы "Полный Альбац".
  • Алексей Венедиктов выяснил происхождение самолета вице-премьера Игоря Шувалова.

Самые цитируемые высказывания Маргариты Симоньян

  • Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о закрытии в Великобритании счетов компании.
  • Маргарита Симоньян, комментируя резолюцию комитета Европарламента о противодействии пропаганде, порекомендовала авторам документа подучить матчасть. 

Самые цитируемые высказывания Ксении Собчак:

  • Телеведущая и главный редактор журнала L'Officiel Ксения Собчак в своем Instagram раскритиковала действия экипажа "Аэрофлота", из-за которых, по ее словам, рейс задержали на два с половиной часа.
  • Ксения Собчак назвала дату своих родов и сообщила, где собирается рожать.               

Самые заметные перемещения в рейтинге у Дмитрия Киселева (+20), Елизаветы Осетинской (+20) и Евгении Альбац (+10):

  • Дмитрий Киселев прокомментировал иск Алексея Навального к ВГТРК.
  • Бывший шеф-редактор РБК Елизавета Осетинская связала увольнения руководства холдинга с освещением "панамского досье", в рамках которого была раскрыта сеть офшоров по всему миру.
  • Главный редактор журнала The New Times Евгения Альбац сообщила, что типография "Пушкинская площадь" отказалась печатать новый номер журнала. По словам Евгении Альбац, об отказе сотрудники журнала узнали за несколько часов до сдачи номера. 

«Новичками» (new) рейтинга стали: Андрей Малахов, Максим Шевченко, Павел Лобков, Николай Сванидзе, Дмитрий Губерниев, Татьяна Лысова, Юлия Латынина, Роман Баданин, Сергей Соколов, Иван Ургант, Александр Невзоров, Галина Мурсалиева и Екатерина Винокурова. 

  • Ведущий телешоу "Пусть говорят" на Первом канале Андрей Малахов заявил, что €250 тыс., которые футболисты российской сборной Кокорин и Мамаев потратили на шампанское в клубе Монте-Карло, "это не предел".
  • Максим Шевченко сообщил о смерти председателя Исламского комитета России Гейдара Джемаля.
  • Павел Лобков заявил, что нападение на него не связано с его профессиональной деятельностью. "Это обычное криминальное нападение", — заявил он.
  • Николай Сванидзе прокомментировал убийство Павла Шеремета.
  • Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что Тюмень выиграла право на проведение чемпионата мира по биатлону в 2021 году.
  • Главный редактор "Ведомостей" Татьяна Лысова объявила об уходе со своей должности после первого квартала 2017 года.
  • Журналистка Юлия Латынина рассказала, что неизвестный напал на нее недалеко от радиостанции "Эхо Москвы" и облил фекалиями.
  • Бывший руководитель объединенной редакции РБК Роман Баданин возглавил телеканал "Дождь". Роман Баданин сообщил, что он рад поработать в новой для него телевизионной сфере.
  • Заместитель главного редактора "Новой газеты" Сергей Соколов заявил, что издание обжалует решение Басманного суда Москвы, который обязал "Новую газету" опровергнуть статью о том, что глава "Роснефти" Игорь Сечин якобы владеет яхтой "Святая принцесса Ольга".
  • Иван Ургант в эфире передачи "Вечерний Ургант" в шутливой форме извинился перед коммунистами за высказывания о Владимире Ленине и Краснодарском крае, которые коммунисты сочли оскорбительными.
  • Публицист Александр Невзоров предложил ввести в России запрет на аборты только для православных людей.
  • "Новая газета" опубликовала статью Галины Мурсалиевой "Группы смерти" о призывах к суицидам в группах во "Вконтакте".
  •  Журналистка издания Znak.com Екатерина Винокурова на пресс-конференции Владимира Путина задала главе государства серию вопросов. 

29.12.2016

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