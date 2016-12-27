6 главных трендов транзитной рекламы 2016 года

Федеральный оператор транзитной рекламы TMG выделил основные тренды рекламы на транспорте, которые наметились в 2016 году и будут укрепляться в новом 2017.

ТРЕНД №1. Использование автобуса как тизера и объекта для СМИ

Свежей тенденцией уходящего года можно назвать использование рекламы на транспорте в качестве тизера. Т.к. автобус – не просто рекламная конструкция, а, прежде всего общественный транспорт, оформление его может быть резонансным и интересным для СМИ. Продленный эффект такие проекты получают и в социальных сетях.

Примеры:

Космический трамвай в Москве к юбилею Ю.Гагарина (полное брендирование бортов и салона, поручни в виде наручных часов Ю.Гагарина, звездный потолок).

Автобус счастья от художника А.Сергиенко в Петербурге (полное брендирование бортов и салона).

ТРЕНД №2. Новый транспорт – новый подход к рекламе на нем в Москве

Транспортная реформа 2016 в Москве стала началом революции в транзитной рекламе столицы. С маршрутов ушли разноцветные и разнокалиберные маршрутки – теперь вся реклама в Москве размещается на одинаковых новых автобусах большой и средней вместимости фирменного синего цвета. Можно выделить два подхода к обыгрыванию "родной" окраски автобусов при размещении на них рекламы:

- подход "хамелеон", когда рекламный макет органично вписывается в красивый голубой цвет бортов, используя его как часть макета,

- подход "на контрасте", когда используются максимально контрастные цвета, которые ярко выделяются на синем (красный, желтый, белый).

ТРЕНД №3. Реклама на транспорте становится неотъемлемой частью медиамикса с наружной рекламой: использование медиаметрии билбордов и автобусов позволяет оптимизировать бюджет

Реклама на транспорте – такое же измеримое медиа, как и статичные форматы ooh. Передовые планеры уже вовсю просчитывают билборды и транзит по обновленной в 2016 году метрике (ODA Plan, "ЭСПАР-Аналитик").

Эффективность щитов и транзита равнозначно высокая, но при этом транспорт стоит значительно меньше, поэтому присутствие автобусов в медиамиксе позволяет значительно оптимизировать бюджет!

Для сравнения: чтобы запустить охватную кампанию на 1 месяц в Москве (100 GRP, охват 80%, частота 38), необходимо купить 167 поверхностей 3х6, а автобусов для этой цели потребуется всего 120, и стоить они будут в два раза меньше. Второй месяц размещения на автобусах будет стоить еще на 30% меньше, поскольку за производство рекламных материалов платить не надо.

Вывод – включаем транзит в ooh медиамикс!

ТРЕНД №4. Афиши на бортах

Формат афиши на транспорте появился в 2015 году и быстро набрал популярность, т.к. размер и пропорции афиши узнаваемы и заложены в наше восприятие разве что не генетически. В сезоне 2016 такую форму размещения рекламы на транспорте стали использовать не только концертные агентства, но и ритейл. Это определенная экономия бюджета – раз, и эффект новостного воздействия – два, т.к. по привычке потребитель воспринимает афишу как новость и анонс.

ТРЕНД №5. Умные миксы: транспорт+интернет и транспорт+digital

Комбинировать рекламу на транспорте с рекламой в интернете люди придумали давно. Такой тандем позволяет достичь присутствия в двух основных реальностях современного человека: на улицах, где люди проводят огромное количество времени, передвигаясь между домом, работой, спортом, магазинами и пр. – и в виртуальном пространстве, которое занимает оставшуюся часть времени. Два современных медиа-канала дополняют друг друга, увеличивая суммарный эффект от рекламного присутствия.

В 2016 году прогресс пошел дальше. Стартовали первые эксперименты по сочетанию транзитной рекламы и диджитал. Оба формата связаны с движением в разном виде: аналоговом и цифровом. Это упрощает интеграцию концепции и позволяет комбинировать в большинстве своем небольшие форматы диджитал – с крупной наружной рекламой на борту (рекламная поверхность одного автобус достигает 50 кв.м).

ТРЕНД №6. Меньше слов – больше цвета!

К еще одному тренду уходящего года можно отнести использование большего количества бэкграунда как основного элемента – с небольшим количеством текста и других визуальных деталей.