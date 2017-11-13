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Новый дизай линейки сока "Добрый" для детей

Новый дизай линейки сока &quot;Добрый&quot; для детей

«Добрый» и брендинговое агентство Wellhead обновили упаковку для детской линейки популярного сокового бренда.

В сентябре 2017 года бренд «Добрый» выпустил детскую линейку из 5 вкусов 100% соков без добавления сахара в удобной эргономичной упаковке Slim (рекомендованы для детского питания от 4-5 месяцев). В задачи Wellhead входили разработка нового дизайна упаковки и образов фирменных персонажей «Добрый».

Кнофтик, Слуфи, Смешуня, Люмпик и Громзи появились на упаковках соков «Добрый» 0,2 л. в 2016 году. Прототипы будущих персонажей «Добрый» были нарисованы детьми из 5 детских домов в рамках программы «Растим добро». Имена и истории героев придуманы известной актрисой Алисой Гребенщиковой. Каждый из них обладает своими особенными уникальными качествами, каждый из них может стать надежным спутником мамы и ребенка на пути добрых дел.

Каждый из героев – это любимые детские вкусы: загадочный Кнофтик с яблоком, стремительный Слуфи – мультифрут, веселая Смешуня – яблоко-вишня, повелитель воды Люмпик с яблоком-персиком, скромный силач Громзи с яблоком-грушей.

Обновленные образы героев «Добрый» стали более понятными маленьким потребителям. Каждая упаковка стала носителем и визуализацией маленькой истории о каждом инопланетном персонаже и его характере. На боковинах «Добрый» 0,2 л появились советы, призванные помочь родителям в увлекательной форме рассказать о ценностях доброты, а маленьких потребителей вдохновить на добрые поступки.

Линейка «Для детей» осталась частью философии большого бренда «Добрый», но получила свою собственную идентичность, привлекательную для родительской и детской аудитории.

14.11.2017

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