Lay’s и Тимати представят лимитированную коллекцию чипсов

Презентация новых чипсов с автографом и уникальным дизайном состоится на сольном концерте артиста «Поколение» 4 ноября в СК «Олимпийский».

Популярный бренд картофельных чипсов Lay’s® продолжает удивлять и дарить незабываемые моменты. Совместно с известным российским рэпером Тимати бренд представит лимитированную коллекцию чипсов «Тимати Edition» с фотографией и автографом артиста. Специальная коллекция будет создана в преддверии большого концерта Тимати «Поколение», который ознаменует новый виток в творчестве исполнителя. Представлять новые чипсы будет сам артист прямо со сцены «Олимпийского»: заветные пачки Lay’s® можно будет получить как при входе в зрительный зал, так и во время самого концерта.

«Осень – не повод для грусти. Уже совсем скоро тысячи людей ждет концерт Тимати в СК «Олимпийский», – комментирует менеджер по маркетингу Lay’s® Дарья Тебар. – Мы рады, что бренд Lay’s® поможет сделать этот день ярче. Наши эксклюзивные пачки помогут получить еще больше удовольствия от концерта».

Всего в рамках лимитированной серии будет выпущено 19 тысяч пачек супер рифленых чипсов Lay’s® Maxx объемом 75 г со вкусом «Пицца 4 сыра».

На счету Lay’s® уже не одна коллаборация с лейблом Black Star. В рамках летней кампании «Лето вкуснее с Lay’s®» совместно с рэпером Мотом был записан яркий хит Yellow Song, который стал гимном теплых дней и веселых развлечений под открытым небом.