Креатив

УАЗ Патриот – найди свое место силы

УАЗ Патриот – найди свое место силы

У каждого человека есть место, где он может отдохнуть, зарядиться энергией, остаться наедине с собой и стать лучше. Для кого-то это библиотека, для кого-то лес, озеро и горы, для кого-то шумный бар или детский утренник. Possible Group и УАЗ запустили рекламную кампанию #моеместосилы, призывающую пользователей рассказать о том, какие места их вдохновляют. Центральным элементом кампании стал рекламный ролик, главным героем которого стал легендарный Костя Цзю.

«Мы создали ролик, который вдохновит пользователей искать свои места силы и рассказывать о них. Мы пригласили Костю Цзю — одного из самых знаменитых в мире боксеров, путь которого начался именно в России. Россия – его место силы, место, где начался его путь и куда он вернулся», – Екатерина Антипова, Creative Director, Possible Group.

«Кампания #моеместосилы заявляет о новой коммуникационной платформе бренда УАЗ «Две легенды. Один характер». Наследие бренда и его легендарных автомобилей неразрывно связано с историей страны, ее героями, человеческими судьбами и громкими победами. Именно эти ценности объединяют любителей культового бренда и вдохновляют на новые приключения», – Андрей Ярмольчук, Исполнительный директор, Global Vision.

19 октября кампания стартовала в интернете, старт на ТВ запланирован на 1 ноября. В рамках кампании УАЗ обновил сайт http://patriot2017.uaz.ru/, а в ноябре стартует спецпроект, где бренд расскажет о самых разных местах силы в России и о том, как до них можно добраться. Также в ноябре стартует конкурс в соцсетях: выложив фото своего места силы и рассказав о нем с хэштегом #моеместостилы, пользователи получат шанс выиграть специальный приз от бренда.

«УАЗ Патриот – это автомобиль, на котором ты можешь добраться куда угодно, путешествовать в любую точку страны и мира. Мы решили вдохновить пользователей отправляться в путешествия и искать новые атмосферные места, делиться ими и узнавать больше о мире и стране, в которой мы живем», – Сергей Травкин, Заместитель генерального Директора по продажам и маркетингу, УАЗ.

УАЗ
Заместитель генерального Директора по продажам и маркетингу: Травкин Сергей

Global Vision (стратегия)
Исполнительный директор: Андрей Ярмольчук

POSSIBLE Group
Creative Director: Екатерина Антипова
Creative: Мария Гущина
Account Manager: Алина Рожкова
Producer: Дмитрий Кузнецов
Client Service Director: Вадим Стольберг
Art Director: Роман Антонов
Chief New Business Officer: Владимир Гарев 

ASAP PRODUCTION
Генеральный продюсер: Ася Котельникова
Креативный продюсер: Максим Кузьмин
Продюсер: Юлия Богданович
Аккаунт-директор: Александра Долгина
Режиссер: Алексей Белов
DOP: Миша Хасая
Музыка: Рома Литвинов (Mujuice) 

Продакшн-сервис: FPS Production

26.10.2017

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