УАЗ Патриот – найди свое место силы

«Мы создали ролик, который вдохновит пользователей искать свои места силы и рассказывать о них. Мы пригласили Костю Цзю — одного из самых знаменитых в мире боксеров, путь которого начался именно в России. Россия – его место силы, место, где начался его путь и куда он вернулся», – Екатерина Антипова, Creative Director, Possible Group.

«Кампания #моеместосилы заявляет о новой коммуникационной платформе бренда УАЗ «Две легенды. Один характер». Наследие бренда и его легендарных автомобилей неразрывно связано с историей страны, ее героями, человеческими судьбами и громкими победами. Именно эти ценности объединяют любителей культового бренда и вдохновляют на новые приключения», – Андрей Ярмольчук, Исполнительный директор, Global Vision.

19 октября кампания стартовала в интернете, старт на ТВ запланирован на 1 ноября. В рамках кампании УАЗ обновил сайт http://patriot2017.uaz.ru/, а в ноябре стартует спецпроект, где бренд расскажет о самых разных местах силы в России и о том, как до них можно добраться. Также в ноябре стартует конкурс в соцсетях: выложив фото своего места силы и рассказав о нем с хэштегом #моеместостилы, пользователи получат шанс выиграть специальный приз от бренда.

«УАЗ Патриот – это автомобиль, на котором ты можешь добраться куда угодно, путешествовать в любую точку страны и мира. Мы решили вдохновить пользователей отправляться в путешествия и искать новые атмосферные места, делиться ими и узнавать больше о мире и стране, в которой мы живем», – Сергей Травкин, Заместитель генерального Директора по продажам и маркетингу, УАЗ.