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Платное ТВ собрало базу

Платное ТВ собрало базу

Рынок платного телевидения по итогам года может показать худшую динамику за последние пять лет, прогнозируют в агентстве TelecomDaily. Число новых подключений составит около 1 млн домохозяйств. Представители операторов соглашаются, что сейчас происходит постепенная смена бизнес-модели, когда наращивание абонентской базы отходит на второй план, а более важной становится монетизация существующих пользователей.

По данным исследования TelecomDaily, на конец сентября объем рынка платного ТВ составил 41,88 млн абонентов, за третий квартал операторы подключили только 230 тыс. новых пользователей. Проникновение платного телевидения достигло 73%, средний чек на одного абонента вырос за квартал на 5 руб., до 165 руб. в месяц.

Традиционно около 90% новых подключений пришлось на пять крупнейших операторов. «Триколор» нарастил абонентскую базу на 30 тыс. домохозяйств, общее число его абонентов составляет 12,2 млн. Абонентская база второго по величине оператора, «Ростелекома», выросла за прошедший квартал на 116 тыс. пользователей, до 9,7 млн абонентов. На долю компании уже четвертый квартал подряд приходится около 50% подключений. База «Эр-Телеком» выросла на 30 тыс. человек, до 3,2 млн, развитие оператора происходит в основном за счет сделок, а не благодаря органическому росту, указывают в Telecom Daily. Число абонентов «Ориона» достигло 3 млн человек, это на 24,3 тыс. больше, чем в конце второго квартала.

Из-за низкого проникновения оптоволоконной инфраструктуры в регионах около 39% новых подключений сейчас приходится на спутниковое телевидение, число новых абонентов в сегменте за квартал превысило 60 тыс. домохозяйств.

В третьем квартале стагнация на рынке платного ТВ продолжилась, его результаты оказались лучше, чем в первом квартале, но хуже, чем во втором, констатирует гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Итоги года также будут не очень позитивными: за год рынок прирастет примерно на 1 млн подключений, и это будет худшая динамика минимум за последние пять лет, прогнозирует аналитик.

Маловероятно, что в следующем году динамика будет лучше: после бурного роста рынок достиг достаточно высокого уровня проникновения и насыщенности, и теперь операторы будут развиваться за счет удержания существующей базы и увеличения ARPU, ожидает эксперт. Средний чек операторы наращивают за счет расширения количества услуг и подключения новых сервисов, например, Video-on-Demand (VoD), отмечает господин Кусков.

В «Триколоре» не согласны с утверждением, что на рынке платного ТВ стагнация. Текущие тенденции — это переход количественных показателей роста в качественные, и такая ситуация сохранится в следующем году, уверен представитель оператора. Но он соглашается, что темпы роста абонентской базы отходят на второй план, а дальнейший рост будет связан с повышением ARPU и выручки от нелинейных сервисов. При этом в «Триколоре» ожидают большего роста в четвертом квартале.

В «Ростелекоме» пока не подводили итогов третьего квартала, поэтому еще не могут подтвердить или опровергнуть данные TelecomDaily. В «Ростелекоме» напомнили, что самым быстрорастущим сегментом рынка платного ТВ является сегмент IPTV, а доля оператора на нем по итогам второго квартала 2017 года составляет 74%. По сути, сейчас операторы постепенно меняют бизнес-модель, концентрируясь на монетизации уже существующей абонентской базы, заключает гендиректор ГК «Орион» Кирилл Махновский.

Елизавета Макарова, Коммерсантъ

13.10.2017

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Есть мнение ...

Платное ТВ собрало базуПлатное ТВ собрало базу
Рынок платного телевидения по итогам года может показать худшую динамику за последние пять лет, прогнозируют в агентстве TelecomDaily. Число новых подключений составит около 1 млн домохозяйств. Представители операторов соглашаются, что сейчас происходит постепенная смена бизнес-модели, когда наращивание абонентской базы отходит на второй план, а более важной становится монетизация существующих пользователей.
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