SREDA для чемпионов

Новая кампания рассказывает о преимуществах жизни в Жилом квартале «SREDA». В ироничном видео, созданном при участии креативного агентства MORE, показан один день семьи чемпионов, живущих в новом квартале. Лейтмотивом ролика стала фраза Алексея Ягудина: «Представьте, каких высот можно достичь, если живешь в идеальной среде?».

«Перед нами стояла задача рассказать обо всех преимуществах ЖК «SREDA», при этом не хотелось делать из селебрити «говорящую голову». Поэтому мы придумали ироничную историю, которую может примерить на себя каждый человек, и дали ее рассказать известному олимпийскому чемпиону Алексею Ягудину. Основой для ролика стал инсайт о том, что путь к чемпионству всегда труден и полон лишений. Обычно ради результата спортсмены полностью жертвуют нормальной жизнью и любимыми увлечениями. Но что, если лишений будет меньше, а занятия будут проходить в максимально комфортных условиях?», — поделилась команда MORE.

Екатерина Кутумова, вице-президент по маркетингу и связям с общественностью PSN Group: «В основу нашего ролика мы заложили идею чемпионства и мысль, что благодаря инфраструктуре нашего комплекса, возможность стать чемпионом есть у каждого ребенка. Для этого необязательно возить ребенка по всей Москве, тратить много времени на пробки, когда все есть здесь, рядом, в ЖК SREDA. Главное – желание достигать поставленных целей и воля к победе. Хотеть стать чемпионом может каждый, стать им – большой труд. Но невозможное возможно, когда ты в своей SREDе.»

По словам креативной команды агентства, съемки проходили слаженно и четко благодаря «чемпионскому подходу» семьи Алексея Ягудина и Татьяны Тотьмяниной ко всему, что они делают. Главной героиней ролика стала дочь фигуристов - Елизавета.

Кампания стартовала 15 сентября и продлится до конца октября.

Состав творческой группы:

PSN Group (клиент):

Вице-президент по маркетингу и связям с общественностью – Екатерина Кутумова

Директор по рекламе- АРТ-директор – Елена Львова

Руководитель проектов SREDA и Гринада – Анна Варнина

MORE (агентство):

Креативный директор – Ярослав Орлов

Креативный директор – Мария Борзилова

Арт-директор – Илья Березин

Старший копирайтер – Юля Андриянова

Account директор – Надежда Сидорова

Продюсер – Катя Фенкина

FILMSERVICE (продакшн):

Режиссер – Роман Жирных

Продюсер – Ксения Ковалева