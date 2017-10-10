SREDA для чемпионов

Креативное агентство MORE разработало ТВ-ролик об идеальных условиях для жизни спортсменов - будущих победителей. В съемках участвовали олимпийские чемпионы по фигурному катанию Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина.
Новая кампания рассказывает о преимуществах жизни в Жилом квартале «SREDA». В ироничном видео, созданном при участии креативного агентства MORE, показан один день семьи чемпионов, живущих в новом квартале. Лейтмотивом ролика стала фраза Алексея Ягудина: «Представьте, каких высот можно достичь, если живешь в идеальной среде?».
«Перед нами стояла задача рассказать обо всех преимуществах ЖК «SREDA», при этом не хотелось делать из селебрити «говорящую голову». Поэтому мы придумали ироничную историю, которую может примерить на себя каждый человек, и дали ее рассказать известному олимпийскому чемпиону Алексею Ягудину. Основой для ролика стал инсайт о том, что путь к чемпионству всегда труден и полон лишений. Обычно ради результата спортсмены полностью жертвуют нормальной жизнью и любимыми увлечениями. Но что, если лишений будет меньше, а занятия будут проходить в максимально комфортных условиях?», — поделилась команда MORE.
Екатерина Кутумова, вице-президент по маркетингу и связям с общественностью PSN Group: «В основу нашего ролика мы заложили идею чемпионства и мысль, что благодаря инфраструктуре нашего комплекса, возможность стать чемпионом есть у каждого ребенка. Для этого необязательно возить ребенка по всей Москве, тратить много времени на пробки, когда все есть здесь, рядом, в ЖК SREDA. Главное – желание достигать поставленных целей и воля к победе. Хотеть стать чемпионом может каждый, стать им – большой труд. Но невозможное возможно, когда ты в своей SREDе.»
По словам креативной команды агентства, съемки проходили слаженно и четко благодаря «чемпионскому подходу» семьи Алексея Ягудина и Татьяны Тотьмяниной ко всему, что они делают. Главной героиней ролика стала дочь фигуристов - Елизавета.
Кампания стартовала 15 сентября и продлится до конца октября.
Состав творческой группы:
PSN Group (клиент): Вице-президент по маркетингу и связям с общественностью – Екатерина Кутумова Директор по рекламе- АРТ-директор – Елена Львова Руководитель проектов SREDA и Гринада – Анна Варнина
MORE (агентство): Креативный директор – Ярослав Орлов Креативный директор – Мария Борзилова Арт-директор – Илья Березин Старший копирайтер – Юля Андриянова Account директор – Надежда Сидорова Продюсер – Катя Фенкина
FILMSERVICE (продакшн): Режиссер – Роман Жирных Продюсер – Ксения Ковалева
В 2015 и 2016 годах рынок слияний и поглощений составил более 8 триллионов долларов. В то время как дью-дилидженс и планирование во время принятия решений по сделке опираются на финансовые факторы, анализ будущей стратегии брендов часто упускается из виду или оценивается только после слияния или поглощения. Частично это связано с нехваткой соответствующих данных для анализа. Тем не менее, успех сделки и её ценность для компании, как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе, являются результатом принятия решения о том, когда, как и имеет ли в принципе проводить ребрендинг приобретенных брендов.
Фармацевтическое импортозамещение пошло на убыль. Так, если два года назад четверо из пяти респондентов (81%) с той или иной долей успеха пытались найти аналоги импортным препаратам, то сегодня о подобных попытках заявили уже две трети опрошенных (66%). Возможно, наступило привыкание к новым ценам, поэтому потребители продолжают покупать привычные импортные препараты. Однако среди тех, кто перешел на использование российских лекарств, вдвое выросла доля лояльных пользователей, которые признают превосходство качества отечественных лекарств над импортными.
Как стало известно из опубликованной в СМИ информации, Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга подготовил поправки к постановлению городского правительства от 27 сентября 2012 г. N1045, регулирующему размещение нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, находящихся в государственной собственности. В пояснительной записке авторы поправок указывают, что они разработаны «в целях обеспечения требований антитеррористической защищенности станций метрополитена и безопасного прохода больших масс людей».
Открывается выставка "Московское метро - Подземный Памятник архитектуры". Поход за креативом и вдохновением. Возможность посмотреть как выглядели проекты метро. Реализованные или нет экспонаты выставки интересны дизайнерам.
Открылась выставка «Художественные сокровища России. Лучшее из российских собраний: от иконы до живописи модерна». Как всякая новая выставка работа получилась спорная. Новая площадка, попытка нового экспонирования, известные и не известные работы русских мастеров. Стоит пойти и составить собственное мнение.
Комментарии
Написать комментарий