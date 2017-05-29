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Smurfit Kappa празднует юбилей: 10 лет успешного устойчивого развития

Smurfit Kappa празднует юбилей: 10 лет успешного устойчивого развития

В этом году Группа Smurfit Kappa отмечает 10 лет проведения программы устойчивого развития, завершить которую планируется к 2020
году.

Согласно опубликованному годовому отчету в области устойчивого развития, за прошедшее десятилетие Smurfit Kappa добилась полной сертификации всей цепочки поставок сырья, сократила выбросы углекислого газа на 23% и повысила качество сточных вод на 32%, при конечных целях программы 25% и 33% соответственно. Также компания значительно снизила объем утилизируемых отходов и  инвестировала в предприятия по очистке воды в общей сложности 60 миллионов евро.

Кроме того, Smurfit Kappa уже более десяти лет поддерживает научные, социальные и общественные инициативы. Более 30 миллионов евро было вложено в самые разнообразные проекты, начиная от переоборудования и введения игровой терапии в итальянской школе для детей с ограниченными возможностями и заканчивая совместными с университетами Колумбии проектами защиты флоры и фауны принадлежащих Группе лесов.

«Smurfit Kappa играет важную роль в создании экологически устойчивого будущего, основываясь на ведении бизнеса согласно принципам устойчивого развития. Мы продолжим искать новые инновационные способы работы в соответствии с этими принципами и, тем самым, создавать ценность как для клиентов, так и для акционеров компании», – отметил генеральный директор Группы компаний Smurfit Kappa Тони Смерфит. 

Стивен Стоффер, вице-президент Группы по развитию, ответственный за устойчивое развитие в SmurfitKappa добавил: «Бумага наиболее экологична по сравнению с другими упаковочными материалами, поэтому концепция социальной и экологической ответственности находилась в основе нашей компании с самого начала. Результаты последнего отчета служат свидетельством грандиозной работы сотрудников Smurfit Kappa на пути к достижению наших амбициозных целей. Мы гордимся своим развитием за прошедшее десятилетие и очень рады, что уверенно идем к достижению всех целей по устойчивому развитию, запланированных на 2020 год».

Ключевые пункты отчета за 2016 год:

  • Более 90% упаковки, поставляемой клиентам, сегодня имеет сертификацию цепочки поставок;
  • Сокращены на 22,9% (по сравнению с исходными показателями 2005 года) выбросы углекислого газа от ископаемого топлива в расчете на тонну произведенной бумаги;
  • На 11 заводах по производству бумаги проведена оценка рисков, связанных с водой, характерных для данного типа предприятий;
  • На 31,9% (по сравнению с данными за 2005 год) сокращен относительный уровень содержания органических веществ (ХПК) в сточных водах;
  • На 13,3% сократилось количество утилизируемых отходов;
  • На 10% снизилась в 2016 году частота травм с временной утратой трудоспособности благодаря мерам по охране здоровья и соблюдению техники безопасности;
  • В результате исследования уровня вовлеченности персонала MyVoice проведено более 1000 практических мероприятий.

30.05.2017

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