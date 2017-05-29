Smurfit Kappa празднует юбилей: 10 лет успешного устойчивого развития

В этом году Группа Smurfit Kappa отмечает 10 лет проведения программы устойчивого развития, завершить которую планируется к 2020 году.

Согласно опубликованному годовому отчету в области устойчивого развития, за прошедшее десятилетие Smurfit Kappa добилась полной сертификации всей цепочки поставок сырья, сократила выбросы углекислого газа на 23% и повысила качество сточных вод на 32%, при конечных целях программы 25% и 33% соответственно. Также компания значительно снизила объем утилизируемых отходов и инвестировала в предприятия по очистке воды в общей сложности 60 миллионов евро.

Кроме того, Smurfit Kappa уже более десяти лет поддерживает научные, социальные и общественные инициативы. Более 30 миллионов евро было вложено в самые разнообразные проекты, начиная от переоборудования и введения игровой терапии в итальянской школе для детей с ограниченными возможностями и заканчивая совместными с университетами Колумбии проектами защиты флоры и фауны принадлежащих Группе лесов.

«Smurfit Kappa играет важную роль в создании экологически устойчивого будущего, основываясь на ведении бизнеса согласно принципам устойчивого развития. Мы продолжим искать новые инновационные способы работы в соответствии с этими принципами и, тем самым, создавать ценность как для клиентов, так и для акционеров компании», – отметил генеральный директор Группы компаний Smurfit Kappa Тони Смерфит.

Стивен Стоффер, вице-президент Группы по развитию, ответственный за устойчивое развитие в SmurfitKappa добавил: «Бумага наиболее экологична по сравнению с другими упаковочными материалами, поэтому концепция социальной и экологической ответственности находилась в основе нашей компании с самого начала. Результаты последнего отчета служат свидетельством грандиозной работы сотрудников Smurfit Kappa на пути к достижению наших амбициозных целей. Мы гордимся своим развитием за прошедшее десятилетие и очень рады, что уверенно идем к достижению всех целей по устойчивому развитию, запланированных на 2020 год».

Ключевые пункты отчета за 2016 год: