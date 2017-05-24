Пять факторов, которые изменят мир брендов

Международное брендинговое агентство Landor в честь пятилетия в России представило свой прогноз глобальных изменений в мире и бизнесе #следующие5 и рассказало, как грядущие изменения повлияют на развитие брендов в разных отраслях.

«В ближайшие пять лет бренды подвергнутся большим изменениям, чем за предыдущие 15 лет, – комментирует Эмма Бекман, глава московского офиса Landor. – Многие бренды-долгожители оказываются заложниками разбирающихся в цифровых технологиях конкурентов, поэтому традиционные подходы к брендингу себя изжили. Сегодня мы представляем наш прогноз грядущих прорывов и инноваций в брендинге, где рассказываем, на чем компании должны сфокусироваться в сегодняшнем постоянно меняющемся контексте, чтобы поддержать сильный бренд, сохранить свою нынешнюю аудиторию и завоевать новую».

Бурное развитие технологий оказывает влияние на все сферы жизни – меняется то, как люди мыслят и взаимодействуют друг с другом, на смену старым привычкам приходят новые алгоритмы решения повседневных задач. Изменения в поведении потребителей требуют гибкости от брендов. Landor выделило самые главные факторы, которые в #следующие5 лет изменят рынок брендинга:

1. Новая эра цифрового потребления - на рынке появится больше компаний, интегрирующих в свою бизнес-модель технологии, чтобы быть доступнее и прозрачнее для своих клиентов и предлагать свои товары в том месте и в тот момент, когда они нужны покупателю. Потребитель будет отдавать предпочтение брендам, которые делают его жизнь проще, и выбирать их, основываясь на мнениях и рекомендациях других людей, будь то система рейтингов (как, например, на сайте TripAdvisor), или отзывы в соцсетях. Этот тренд даст толчок социальной коммерции, а также приведет к трансформации традиционного ритейла, который будет искать способы сохранения своей аудитории.

Уже сегодня молодые российские бренды продвигают свои товары и услуги через Instagram. Этот тренд не остался не замеченным социальной сетью - в прошлом году Instagram ввел функцию, позволяющую купить товар непосредственно через приложение, и скоро эта возможность будет доступна и в России.

2. Коммуникации бренда будут принимать новые формы: технологии позволят брендам разговаривать с каждым своим клиентом отдельно и только о том, что ему интересно. Рекламные обращения будут все более персонализированными, а бренды станут более близкими, в том числе благодаря общению с клиентами через мессенджеры. Боты и технологии машинного обучения помогут брендам перейти от монолога к диалогу, а технологии виртуальной реальности – эмоционально вовлечь аудиторию. Также будет развиваться бренд-контент – благодаря доступности платформ все больше брендов будут создавать свои истории и публиковать их на собственных платформах.

Уже сегодня отдельная команда «Тинькофф Банка» работает над созданием T-Ж, онлайн-изданием, пишущем об управлении деньгами. По количеству просмотров некоторые статьи Т-Ж уже конкурируют с традиционными СМИ.

3. Новая мобильность изменит привычный подход к поездкам – люди будут выбирать новые виды транспорта и способы перемещения. С развитием технологий владение собственным автомобилем будет становиться все менее выгодным в сравнении с совместным потреблением или сервисом подписки, например, на услугу каршеринга. Развитие беспилотных автомобилей откроет возможности для совершенно новых продуктов, услуг и форматов потребления. При этом альтернативные виды топлива будут использоваться шире – потребители будут активнее переключаться на электромобили.

Уже сегодня популярность городского каршеринга в Москве выросла в 5,5 раз по сравнению с прошлым годом,крупнейшая интернет-компания в России запустила свой сервис «Яндекс. Каршеринг» для поиска свободных автомобилей в аренду, а Tesla планирует в ближайшее время открыть представительство в России.

4. Новые технологии производства и материалы совершат революцию в дизайне продуктов и упаковки. Возможности 3D-печати и дальнейшая автоматизация производства сделают доступной персонализацию товаров: потребитель сам сможет вносить изменения в дизайн продукта и выбирать уникальный набор опций. «Умная» упаковка будет следить за свежестью продуктов и позволит заказать новую порцию товара в один клик. Инновационные материалы со временем вытеснят стекло и пластик, а бренды будут искать эффективные способы утилизации и двигаться в сторону большей экологичности.

Уже сегодня в российском онлайн магазине Nike в разделе Nikeid можно создать собственный дизайн кроссовок, выбирая различные варианты цветового решения, размещения логотипа, а также добавляя декоративные элементы.

5. Технологии блокчейна создадут уникальную платформу взаимодействия брендов и потребителей, основанного на доверии и прозрачности. С блокчейном обещания бренда будет легко отследить и проверить. Технология также сделает проверку подлинности простой и доступной для каждого, что позволит производителям увеличить доверие к своей продукции.

Уже сегодня Сбербанк запускает экспериментальную систему документооборота между госкомпаниями на основе блокчейн-технологии. На первом этапе ее будут использовать ФАС, «Аэрофлот», ОАК, «Русский уголь» и «ФортеИнвест».