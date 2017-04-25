Компания "ЭГИС" запустила федеральную ТВ-кампанию с новым рекламным роликом препарата "Супрастин®"

С 17 апреля 2017 года результат проделанной работы могут оценить зрители крупнейших федеральных ТВ-каналов.

Новый ролик подвел финальную черту под многоэтапным процессом подготовки рекламной кампании «ЭГИС», длившимся на протяжении года. За разработку стратегии и создание креативной концепции отвечало агентство Publicis, а изучением и анализом целевой аудитории занималась международная исследовательская компания Ipsos Comcon.

Героем ролика стала сотрудница фешенебельного офиса, на которую в самый неподходящий момент хотят напасть трое грабителей, символизирующих распространенные аллергены: кошачью шерсть, клубнику и цветущее растение. В ролике “Супрастина®” аллергия предстает перед зрителем в виде опасного, способного на все преступника. Движения, позы налетчиков – все это говорит об их уверенности и готовности идти до конца. «Используя оригинальные художественные образы, мы хотели продемонстрировать коварность аллергенов, то, как легко они могут застать врасплох и вмешаться в планы. Аллергия – сильный соперник, который заставляет чувствовать себя ее заложником и приспосабливать свою жизнь. В связи с этим крайне важно иметь под рукой проверенное средство, которое обеспечит свободу от аллергии, когда другие способы не помогают. Для того чтобы держать ситуацию под контролем, нужен “Супрастин®” – сильный препарат, который быстро устранит симптомы аллергии», – рассказывают в компании «ЭГИС».

Согласно результатам исследования, препарат «Супрастин®» имеет уникальную узнаваемость (97%) и воспринимается потребителями в качестве лучшего средства для лечения аллергии по доступной цене. «Супрастину®» отдают предпочтение 68% жителей России. Сильные позиции бренда «Супрастин®» базируются на длительной истории и многолетнем лидерстве в категории противоаллергических препаратов. По данным IMS (февраль 2017 года, МАТ), рыночная доля «Супрастина®» в упаковках достигает 21,4%, а его рост – 14,3%, что в два раза превышает динамику всего сегмента антигистаминных препаратов.

Рекламная кампания продлится 5 месяцев, и охватит «высокий сезон аллергии» в России.