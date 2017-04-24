Л’Этуаль показала, как скрывает все несовершенства, используя кирпичную стену

На кирпичном фасаде арт-пространства «Флакон» установили и подсветили сверху тональный флюид Chantilly, который мигал каждые 5 секунд контровым светом, визуально выравнивая кирпичную кладку на участке стены.

Совместно с декораторами и командой бренда Л'Этуаль Sélection креативщики агентства придумали и разработали конструкцию, в которой контровой свет исходил из крышки тюбика тонального флюида Chantilly и визуально выравнивал стену. Таким образом, прохожие в режиме реального времени видели, как скрываются несовершенства, а главное преимущество продукта было показано буквально.

Александр Штефанец, Copywriter, Possible Group: «Во время прогулки по ночной Москве я заметил, что фасадное освещение на кирпичных зданиях оттеняет все неровности стен: щербатые кирпичи, неровную кладку и тому подобное. Так и пришло решение визуально исправить эти несовершенства контровой игрой света. Контровой свет скрывает все неровности стены и визуально выравнивает ее. Прямо как тональный крем Chantilly!»

Руководство дизайн-завода оценила необычный подход и разрешило предоставить одну из стен для размещения конструкции. Конструкция висела в течение 10 дней на самом видном месте – над главным входом «Флакона».

Александр Штефанец, Copywriter, Possible Group: «Нужно было найти подходящую кирпичную стену в городе, которую ежедневно видит множество людей. Мы предложили идею дизайн-заводу «Флакон» – здесь всегда много людей и идеально подходящие неровные кирпичные стены».

Громницкая Алена, директор по связям с общественностью сети магазинов Л’Этуаль: «Первая реакция на идею агентства – нужно обязательно сделать этот проект! Мы хотели не только рассказать о новом тональном средстве Chantilly необычным способом, но и показать, что мы готовы делать такие креативные проекты».

Команда проекта:

PossibleGroup

Александр Штефанец – Автор идеи, Copywriter;

Антон Водогреев – Art Director;

Роман Антонов – Art Director;

Алина Рожкова – Account Manager;

Сергей Анохин – Producer;

Влад Ситников – CCO;

Александр Штефанец – Композитор;

Сергей Юмаков – Motion Designer;

Андрей Гераськин – Motion Designer

Артем Филимонов – Creative Director.

Декораторы

Дарья Григорьева – Художник-оформитель;

Евгений Полушин – Технический директор.

L’Etoile

Громницкая Алена – Директор по связям с общественностью сети магазинов Л’Этуаль