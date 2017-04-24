Л’Этуаль показала, как скрывает все несовершенства, используя кирпичную стену
Сеть парфюмерно-косметических магазинов Л’Этуаль вместе с креативным агентством Possible Group запустили нестандартную наружную рекламу для нового тонального крема Chantilly собственной линейки бренда Л'Этуаль Sélection.
На кирпичном фасаде арт-пространства «Флакон» установили и подсветили сверху тональный флюид Chantilly, который мигал каждые 5 секунд контровым светом, визуально выравнивая кирпичную кладку на участке стены.
Совместно с декораторами и командой бренда Л'Этуаль Sélection креативщики агентства придумали и разработали конструкцию, в которой контровой свет исходил из крышки тюбика тонального флюида Chantilly и визуально выравнивал стену. Таким образом, прохожие в режиме реального времени видели, как скрываются несовершенства, а главное преимущество продукта было показано буквально.
Александр Штефанец, Copywriter, Possible Group: «Во время прогулки по ночной Москве я заметил, что фасадное освещение на кирпичных зданиях оттеняет все неровности стен: щербатые кирпичи, неровную кладку и тому подобное. Так и пришло решение визуально исправить эти несовершенства контровой игрой света. Контровой свет скрывает все неровности стены и визуально выравнивает ее. Прямо как тональный крем Chantilly!»
Руководство дизайн-завода оценила необычный подход и разрешило предоставить одну из стен для размещения конструкции. Конструкция висела в течение 10 дней на самом видном месте – над главным входом «Флакона».
Александр Штефанец, Copywriter, Possible Group: «Нужно было найти подходящую кирпичную стену в городе, которую ежедневно видит множество людей. Мы предложили идею дизайн-заводу «Флакон» – здесь всегда много людей и идеально подходящие неровные кирпичные стены».
Громницкая Алена, директор по связям с общественностью сети магазинов Л’Этуаль: «Первая реакция на идею агентства – нужно обязательно сделать этот проект! Мы хотели не только рассказать о новом тональном средстве Chantilly необычным способом, но и показать, что мы готовы делать такие креативные проекты».
Команда проекта:
PossibleGroup
Александр Штефанец – Автор идеи, Copywriter;
Антон Водогреев – Art Director;
Роман Антонов – Art Director;
Алина Рожкова – Account Manager;
Сергей Анохин – Producer;
Влад Ситников – CCO;
Александр Штефанец – Композитор;
Сергей Юмаков – Motion Designer;
Андрей Гераськин – Motion Designer
Артем Филимонов – Creative Director.
Декораторы
Дарья Григорьева – Художник-оформитель;
Евгений Полушин – Технический директор.
L’Etoile
Громницкая Алена – Директор по связям с общественностью сети магазинов Л’Этуаль
25.04.2017
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