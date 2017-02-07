Супер-гео таргетинг для клиентов WapStart

Последние улучшения DMP WapStart теперь позволяют использовать опции супер-гео таргетинга для нахождения потенциальных клиентов с максимальной точностью.

Поиск клиентов на основе функции супер-гео возможен в нескольких случаях: в режиме реального времени (для таргетинга рекламных кампаний на тех пользователей, которые сейчас находятся в заданном местоположении), на пользователей, которые были в заданном местоположении какой-то определенный промежуток времени назад (например, полчаса) или на пользователей, которые посещают определенное местоположение с заданной периодичностью. На основании данных нашей системы, в среднем пользователь совершает до 3 перемещений за день.

Основное преимущество данного вида таргетинга заключается в том, что пользователь получает рекламу, которая соответствует его географическому положению. Благодаря этому рекламное сообщение воспринимается как релевантное и не навязчивое. Данные возможности таргетинга можно комбинировать и с другими настройками платформы Wapstart для получения лучших результатов рекламных кампаний. Таким образом, рекламодатель получает наиболее лояльную аудиторию, а пользователь необходимый дружественный продукт.