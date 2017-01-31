Продолжается работа по определению лауреатов конкурса "Лидер продаж 2016"

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На первом этапе подведения итогов, который прошел в январе 2017 года, был сформирован список номинантов из почти 600 изданий, реализуемых в розницу. Номинанты - это 5-15 изданий, лидирующих по проданным тиражам в 2016 году. Конкурсное голосование в номинациях было проведено среди распространителей печатной прессы в 85 субъектах РФ.

Второй этап конкурса – это определение лауреатов (1-2 издания) в каждой из 22 номинаций. Лауреаты 2016 будут торжественно объявлены на церемонии награждения. Победителям конкурса будут вручены специальные дипломы. Кроме того, в отдельных номинациях будут вручены награды за издательские проекты социально-культурной направленности.

НОМИНАНТЫ КОНКУРСА «ЛИДЕР ПРОДАЖ 2016»