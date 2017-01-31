Новости компаний

Продолжается работа по определению лауреатов конкурса "Лидер продаж 2016"

Продолжается работа по определению лауреатов конкурса &quot;Лидер продаж 2016&quot;

В начале марта 2017 года пройдет награждение лауреатов ежегодного конкурса «Лидер продаж 2016». Конкурс ведется по 22 номинациям

  • Автомобильные журналы (22 издания)
  • Газеты ежедневные (12 изданий)
  • Газеты еженедельные: информационно-новостные, общественно-политические, семейные, литературные, о культуре и другие (27 изданий)
  • Газеты спортивные (3 издания)
  • Деловые и общественно-политические журналы (13 изданий)
  • Детские издания (78 изданий)
  • Женские журналы – рукоделие и хобби (28 изданий)
  • Женские журналы (48 изданий)
  • Женские журналы о моде и красоте. Стиль жизни (15 изданий)
  • Журналы для мам (8 изданий)
  • Журналы о знаменитостях (24 издания)
  • Издания о здоровье и здоровом образе жизни (42 издания)
  • Коллекционные издания (32 издания)
  • Кулинарные издания (48 изданий)
  • Молодежные издания (8 изданий)
  • Мужские издания: мужское здоровье, стиль жизни, техника, компьютеры и компьютерные игры (35 изданий)
  • Научно-популярные, исторические, эзотерические журналы (28 издания)
  • Недвижимость. Дом. Квартира. Интерьер и дизайн (28 изданий)
  • Развлекательные издания: кроссворды, сканворды, анекдоты (76 изданий)
  • Сад.Огород.Цветы  (36 изданий)
  • Телегиды (5 изданий) 
  • Новые периодические издания 2016 года (24 издания)

На первом этапе подведения итогов, который прошел в январе 2017 года, был сформирован список номинантов из почти 600 изданий, реализуемых в розницу. Номинанты - это 5-15 изданий, лидирующих по проданным тиражам в 2016 году. Конкурсное голосование в номинациях было проведено среди распространителей печатной прессы в 85 субъектах РФ.

Второй этап конкурса – это определение лауреатов (1-2 издания) в каждой из 22 номинаций. Лауреаты 2016 будут торжественно объявлены на церемонии награждения. Победителям конкурса будут вручены специальные дипломы. Кроме того, в отдельных номинациях будут вручены награды за издательские проекты социально-культурной направленности.

НОМИНАНТЫ КОНКУРСА «ЛИДЕР ПРОДАЖ 2016» 

Номинанты-издания

Издатель

  АВТОМОБИЛЬНЫЕ ЖУРНАЛЫ  

4x4 Club

Клуб 4х4

5 колесо

Издательский дом «СПН-МЕДИА»

Quattroruote

Издательский дом «Бурда»

Top Gear

Парлан Паблишинг

Автомир

Издательский дом «Бурда»

Автопанорама

Издательский дом «Атопанорама»

Авторевю

Авторевю

За рулем

Торговый дом «За рулем»

Клаксон

Издательский дом «Клаксон-медиа»

МОТО

Торговый дом «За рулем»

  ГАЗЕТЫ ЕЖЕДНЕВНЫЕ

 

Ведомости

Бизнес Ньюс Медиа

Вечерняя Москва

Редакция газеты «Вечерняя Москва»

Газета РБК

БизнесПресс

Известия

Газета Известия

Коммерсантъ

Издательский дом «Коммерсантъ»

Комсомольская правда (ежедневка)

Издательский дом «Комсомольская правда»

Московский комсомолец

Редакция газеты «Московский комсомолец»

Независимая газета

Редакция «Независимой газеты»

Правда

Издательство «Правда»

Российская газета

ФГБУ «Редакция «Российской газеты»

  ГАЗЕТЫ ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ: информационно-новостные, общественно-политические, семейные, литературные, о культуре и другие

Аргументы и факты

Издательский дом «Аргументы и факты»

Аргументы недели

Издательский дом «Аргументы недели»

Жизнь

Айньюс

Комсомольская правда  (толстушка)

Издательский дом «Комсомольская правда»

Мир Новостей

Издательский дом «Мир новостей»

Моя семья

Издательство «Моя семья»

Наша версия

Диалан

Собеседник

Издательский дом «Собеседник»

Совершенно секретно

Издательский дом «Совершенно секретно»

Экспресс-газета

Экспресс газета

  ГАЗЕТЫ СПОРТИВНЫЕ

 

Советский Спорт

Редакция газеты «Советский спорт»

Спорт-Экспресс

Спорт-Экспресс

  ДЕЛОВЫЕ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЖУРНАЛЫ 

Forbes

АС РУС МЕДИА

The New Times

Новые Времена

Журнал РБК

БизнесПресс

Коммерсантъ. Власть

Издательский дом «Коммерсантъ»

Коммерсантъ. Деньги

Издательский дом «Коммерсантъ»

Компания

ИДР-ФОРМАТ

Огонек

Издательский дом «Коммерсантъ»

Профиль

ИДР-ФОРМАТ

Сноб

Сноб Медиа

Эксперт

Медиахолдинг «Эксперт»

  ДЕТСКИЕ ИЗДАНИЯ

 

3/9 царство

Юнилайн

Angry Birds

Эгмонт Россия

LEGO. Ninjago

Оригами

Peppa Pig

Сентауриа Рус

Играем с Барби

Эгмонт Россия

Играем с Барби

Эгмонт Россия»

Классный журнал

Издательство «Открытые системы»

Коллекция идей

Конлига Медиа

Маша и Медведь

Эгмонт Россия

Мир принцесс

Эгмонт Россия

Непоседа

Юнилайн

ПониМашка

Издательство «Открытые системы»

Смешарики

Эгмонт Россия

Тачки

Эгмонт Россия

Фабрика загадок

Издательский дом «Мир новостей»

  ЖЕНСКИЕ ЖУРНАЛЫ

 

1000 секретов

Издательский дом «Пресс-Курьер»

1000 советов

Юнилайн

Psychologies

Хёрст Шкулев Медиа

Все для женщины

Bauer Media Group

Дарья

Издательский дом «Пресс-Курьер»

Добрые советы 

Издательский дом «Бурда»

Домашний очаг

Independent Media

Женские истории

Bauer Media Group

Женские секреты

Издательский дом «Гастроном»

Лиза

Издательский дом «Бурда»

Народный совет

Bauer Media Group

Психология и я

Издательский дом «Толока»

Самая.Женские советы

Конлига Медиа

Сваты

Издательский дом «Толока»

Счастливая и красивая

Издательский дом «Толока»

  ЖЕНСКИЕ ЖУРНАЛЫ: рукоделие и хобби

Burda Пэчворк

Издательский дом «Бурда»

Diana маленькая. Вяжем крючком

Издательский дом «Бурда»

Verena

Издательский дом «Бурда»

Ателье

Конлига Медиа

Вышитые картины

Конлига Медиа

Вязание - ваше хобби

Конлига Медиа

Делаем сами

ИДЛ

Делаем сами

Издательский дом «Толока»

ИРЭН

Конлига Медиа

Сабрина

Издательский дом «Бурда»

  ЖУРНАЛЫ О МОДЕ И КРАСОТЕ. СТИЛЬ ЖИЗНИ 

Allure

Конде-Наст

Burda

Издательский дом «Бурда»

Cosmopolitan

Independent Media

Cosmopolitan. Beauty

Independent Media

Cosmopolitan. Shopping

Independent Media

ELLE

Хёрст Шкулев Медиа

Glamour

Конде-Наст

Grazia

Independent Media

Harper's Bazaar

Independent Media

In Style

СК-Пресс

Marie Claire

Хёрст Шкулев Медиа

Numero

Artcom Media

SNC

Artcom Media

TATLER

Конде-Наст

Vogue

Конде-Наст

  ЖУРНАЛЫ ДЛЯ МАМ

9 месяцев

Конлига Медиа

Жду малыша

Конлига Медиа

Лиза. Мой ребенок

Издательский дом «Бурда»

Мама и малыш

Конлига Медиа

Мама, это Я!

Конлига Медиа

Счастливые родители

Хёрст Шкулев Медиа

  ЖУРНАЛЫ О ЗНАМЕНИТОСТЯХ

Gala. Биография

АС РУС МЕДИА

Hello!

Издательский дом «Форвард Медиа Групп»

OK!

АС РУС МЕДИА

StarHit

Хёрст Шкулев Медиа

Story

Стори мэгэзин

The Hollywood Reporter

Голливуд Репортер рус

Атмосфера

Издательский Дом «Московский комсомолец»

Звезды и советы

Bauer Media Group

Караван историй

Издательство «Семь дней»

Коллекция Караван историй

Издательство «Семь дней»

МК-бульвар

Издательский Дом «Московский комсомолец»

Отдохни!

Издательский дом «Бурда»

Откровения звезд

Издательский дом «Мир новостей»

Тайны звезд

Bauer Media Group

Только звезды

Издательский дом «Собеседник»

  ИЗДАНИЯ О ЗДОРОВЬЕ И ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ

60-лет не возраст

Издательство  журнала «60 лет - не возраст»

Women’s Health

Independent Media

АиФ ПРО Здоровье

Издательский дом «Аргументы и факты»

АиФ. Здоровье

Издательский дом «Аргументы и факты»

Бабушкины  рецепты

НМ-Пресс

Добрые советы. Домашний доктор

Издательский дом «Бурда»

Домашняя энциклопедия здоровья

Издательский дом «Толока»

Женское здоровье

Женское здоровье

Здоровый образ жизни

Редакция вестника «Здоровый образ жизни»

Здоровье

Издательский дом журнала «Здоровье»

Лечебные письма

Издательский дом «Пресс-Курьер»

Народный доктор

Издательский дом «Толока»

Сваты на пенсии

Издательский дом «Толока»

Столетник

Издательский дом «Столетник»

Худеем правильно

Издательский дом журнала «Здоровье»

  КОЛЛЕКЦИОННЫЕ ИЗДАНИЯ

The DOG Сollection (перезапуск)

Иглмосс Эдишинз

Автолегенды СССР

Де Агостини

Арт-терапия

Ашет Коллекция

Железная дорога в миниатюре

Иглмосс Эдишинз

Животные леса

Де Агостини

ЗИС-110

Де Агостини

Императорская яхта «Штандарт»

Де Агостини

История моды

Де Агостини

Князья, Цари, Императоры России

Ашет Коллекция

Коллекция Агата Кристи

Ашет Коллекция

Великие исполнители

Издательский дом «Комсомольская правда»

Великое советское кино

Издательский дом «Комсомольская правда»

Российские барды

Издательский дом «Комсомольская правда»

Куклы в народных костюмах

Де Агостини

Мир математики

Де Агостини

Насекомые и их знакомые

Де Агостини

Российские города

Мир моделей

Солдаты Великой Отечественной войны

Иглмосс Эдишинз

Энергия камней

Де Агостини

  КУЛИНАРНЫЕ ИЗДАНИЯ

1000 советов кулинару

Юнилайн

АиФ Про кухню

Издательский дом «Аргументы и факты»

Гастрономъ

Издательский дом «Гастроном»

Добрые советы. Люблю готовить!

Издательский дом «Бурда»

Золотые рецепты наших читателей

Издательский дом «Толока»

Кулинарный практикум

Конлига Медиа

На нашей кухне

Bauer Media Group

Наш кулинар

Издательский дом «Пресс-Курьер»

Привет. На бабушкиной кухне

ИДЛ

Самая. Приготовь

Конлига Медиа

Сваты. Заготовки

Издательский дом «Толока»

Сваты. На кухне

Издательский дом «Толока»

ХлебСоль

ХлебСоль

Школа гастронома

Издательский дом «Гастроном»

Школа кулинара

Издательский дом «Вкусный мир»

  МОЛОДЕЖНЫЕ ИЗДАНИЯ

Elle Girl

Хёрст Шкулев Медиа

Все звезды

Издательский дом «Ровесник»

Волшебный

Издательский дом «Толока»

Мир реалити-шоу (Дом-2)

Издательство «7 + 7 Медиа»

Юный Эрудит

Эгмонт Россия

  МУЖСКИЕ ИЗДАНИЯ: мужском здоровье, стиль жизни, техника, компьютеры и компьютерные игры

CHIP

Издательский дом «Бурда»

Esquire

Independent Media

GQ

Конде-Наст

Maxim

Хёрст Шкулев Медиа

Men's Health

Independent Media

Playboy

Издательский дом «Бурда»

Port

Artcom Media

Игромания

Игромедиа

Калашников

Азимут

Навигатор игрового мира

Навигатор Паблишинг

Охота и рыбалка XXI век

Издательский дом «Московский комсомолец» 

Российская охотничья газета

Издательский дом «Московский комсомолец» 

Рыбалка на Руси

Премьера Паблишинг

Рыбачьте с нами

Фиш-Информ

Рыболов

Редакция журнала «Рыболов»

  НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЕ, ИСТОРИЧЕСКИЕ, ЭЗОТЕРИЧЕСКИЕ ЖУРНАЛЫ

Conde Nast Traveller

Конде-Наст

Discovery

Издательский дом «Дискавери»

GEO

Издательский дом «Джи Медиа»

National Geographic Traveler

Independent Media

National Geographic Россия

Independent Media

Вокруг света

Хёрст Шкулев Медиа

Дилетант

Образование 21 век

Железный мир

Айрон Медиа Групп

Загадки истории

Издательский дом «Пресс-Курьер»

Наука и жизнь

Редакция журнала «Наука и жизнь»

Оракул. Газета предсказаний

Bauer Media Group

Популярная механика

Independent Media

Родина

ФГБУ «Редакция «Российской газеты»

Ступени Оракула 

Bauer Media Group

Тайны XX века

Издательский дом «Пресс-Курьер»

  НЕДВИЖИМОСТЬ. ДОМ. КВАРТИРА. ДИЗАЙН и ИНТЕРЬЕР

AD-Architectural Digest

Конде-Наст

Elle Decoration

Хёрст Шкулев Медиа

INTERNI

Artcom Media

OBJEKT

Artcom Media

SALON-interior

Издательский дом «Бурда»

Деревянные дома

Издательский дом "Красивые дома пресс"

Дом

ИДЛ

Идеи Вашего Дома

Издательский дом «Бурда»

Красивые дома

Издательский дом "Красивые дома пресс"

Красивые квартиры

Издательский дом "Красивые дома пресс"

Лиза. Мой уютный дом

Издательский дом «Бурда»

Мой любимый ДОМ

Конлига Медиа

Сам

ИДЛ

Сам себе мастер

ИДЛ

Советы профессионалов

ИДЛ

  РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ИЗДАНИЯ

777

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100 японский сканвордоа

Издательский дом «Мир новостей»

Зятёк

Bauer Media Group

Крот-Сканворды

Издательский дом «Владимир-Пресс»

Лиза. Бабушкин компот

Издательский дом «Бурда»

Лиза. Кроссворды

Издательский дом «Бурда»

Лиза. Лабиринт кроссвордов

Издательский дом «Бурда»

Лиза. Реши для души

Издательский дом «Бурда»

Привет, друзья!

ИДЛ

Привет, Молодец!

ИДЛ

Привет, Шерлок!

ИДЛ

Разгадай!

Издательский дом «Бурда»

Сканворды Тещин язык+Зятек

Bauer Media Group

Тёщин язык

Bauer Media Group

Хит сканворд

Издательский дом «Мир новостей»

  САД. ОГОРОД. ЦВЕТЫ

 

1000 советов дачнику

Юнилайн

АиФ. На даче

Издательский дом «Аргументы и факты»

Дача  pressa.ru

Издательский дом «КАРДОС»

Дачный совет

Издательский дом «Пресс-Курьер»

Добрые советы. Дом в саду

Издательский дом «Бурда»

Добрые советы. Цветы в доме

Издательский дом «Бурда»

Любимая дача

Конлига Медиа

Люблю цветы!

Издательский дом «Вкусный мир»

Мир садовода

Издательский дом «Мир новостей»

Мой прекрасный сад

Издательский дом «Бурда»

Моя прекрасная дача

Издательский дом «Вкусный мир»

Приусадебное хозяйство

Журнал «Приусадебное хозяйство»

Сад своими руками

Конлига Медиа

Садовник

Издательский дом «Гастроном»

Сваты на даче

Издательский дом «Толока»

  ТЕЛЕГИДЫ

 

Антенна-Телесемь

Хёрст Шкулев Медиа

Семь дней

Издательство Семь дней

Телек

Издательский дом «КАРДОС»

Теленеделя

Издательский дом «Популярная пресса»

Телепрограмма

Издательский дом «Комсомольская правда»

  НОВЫЕ ИЗДАНИЯ - 2016

 

Арт Каляки

Оригами

Веселые игры

Эгмонт Россия

Гора шарад

Юнилайн

Звездные войны. Приключения

Эгмонт Россия

Контрольная закупка

Медиа-дом «Красный квадрат»

Лошадки Filly

Оригами

Робокар Поли

Оригами

Санта Барбара. Здоровье

Издательский дом «Толока»

Санта Барбара. Советы и секреты

Издательский дом «Толока»

Сваты. Заготовки

Издательский дом «Толока»

Тролли

Эгмонт Россия

Щенячий патруль

Эгмонт Россия

01.02.2017

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