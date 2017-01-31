Продолжается работа по определению лауреатов конкурса "Лидер продаж 2016"
В начале марта 2017 года пройдет награждение лауреатов ежегодного конкурса «Лидер продаж 2016». Конкурс ведется по 22 номинациям
- Автомобильные журналы (22 издания)
- Газеты ежедневные (12 изданий)
- Газеты еженедельные: информационно-новостные, общественно-политические, семейные, литературные, о культуре и другие (27 изданий)
- Газеты спортивные (3 издания)
- Деловые и общественно-политические журналы (13 изданий)
- Детские издания (78 изданий)
- Женские журналы – рукоделие и хобби (28 изданий)
- Женские журналы (48 изданий)
- Женские журналы о моде и красоте. Стиль жизни (15 изданий)
- Журналы для мам (8 изданий)
- Журналы о знаменитостях (24 издания)
- Издания о здоровье и здоровом образе жизни (42 издания)
- Коллекционные издания (32 издания)
- Кулинарные издания (48 изданий)
- Молодежные издания (8 изданий)
- Мужские издания: мужское здоровье, стиль жизни, техника, компьютеры и компьютерные игры (35 изданий)
- Научно-популярные, исторические, эзотерические журналы (28 издания)
- Недвижимость. Дом. Квартира. Интерьер и дизайн (28 изданий)
- Развлекательные издания: кроссворды, сканворды, анекдоты (76 изданий)
- Сад.Огород.Цветы (36 изданий)
- Телегиды (5 изданий)
- Новые периодические издания 2016 года (24 издания)
На первом этапе подведения итогов, который прошел в январе 2017 года, был сформирован список номинантов из почти 600 изданий, реализуемых в розницу. Номинанты - это 5-15 изданий, лидирующих по проданным тиражам в 2016 году. Конкурсное голосование в номинациях было проведено среди распространителей печатной прессы в 85 субъектах РФ.
Второй этап конкурса – это определение лауреатов (1-2 издания) в каждой из 22 номинаций. Лауреаты 2016 будут торжественно объявлены на церемонии награждения. Победителям конкурса будут вручены специальные дипломы. Кроме того, в отдельных номинациях будут вручены награды за издательские проекты социально-культурной направленности.
НОМИНАНТЫ КОНКУРСА «ЛИДЕР ПРОДАЖ 2016»
|
Номинанты-издания
|
Издатель
|
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ЖУРНАЛЫ
|
4x4 Club
|
Клуб 4х4
|
5 колесо
|
Издательский дом «СПН-МЕДИА»
|
Quattroruote
|
Издательский дом «Бурда»
|
Top Gear
|
Парлан Паблишинг
|
Автомир
|
Издательский дом «Бурда»
|
Автопанорама
|
Издательский дом «Атопанорама»
|
Авторевю
|
Авторевю
|
За рулем
|
Торговый дом «За рулем»
|
Клаксон
|
Издательский дом «Клаксон-медиа»
|
МОТО
|
Торговый дом «За рулем»
|
ГАЗЕТЫ ЕЖЕДНЕВНЫЕ
|
|
Ведомости
|
Бизнес Ньюс Медиа
|
Вечерняя Москва
|
Редакция газеты «Вечерняя Москва»
|
Газета РБК
|
БизнесПресс
|
Известия
|
Газета Известия
|
Коммерсантъ
|
Издательский дом «Коммерсантъ»
|
Комсомольская правда (ежедневка)
|
Издательский дом «Комсомольская правда»
|
Московский комсомолец
|
Редакция газеты «Московский комсомолец»
|
Независимая газета
|
Редакция «Независимой газеты»
|
Правда
|
Издательство «Правда»
|
Российская газета
|
ФГБУ «Редакция «Российской газеты»
|
ГАЗЕТЫ ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ: информационно-новостные, общественно-политические, семейные, литературные, о культуре и другие
|
Аргументы и факты
|
Издательский дом «Аргументы и факты»
|
Аргументы недели
|
Издательский дом «Аргументы недели»
|
Жизнь
|
Айньюс
|
Комсомольская правда (толстушка)
|
Издательский дом «Комсомольская правда»
|
Мир Новостей
|
Издательский дом «Мир новостей»
|
Моя семья
|
Издательство «Моя семья»
|
Наша версия
|
Диалан
|
Собеседник
|
Издательский дом «Собеседник»
|
Совершенно секретно
|
Издательский дом «Совершенно секретно»
|
Экспресс-газета
|
Экспресс газета
|
ГАЗЕТЫ СПОРТИВНЫЕ
|
|
Советский Спорт
|
Редакция газеты «Советский спорт»
|
Спорт-Экспресс
|
Спорт-Экспресс
|
ДЕЛОВЫЕ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЖУРНАЛЫ
|
Forbes
|
АС РУС МЕДИА
|
The New Times
|
Новые Времена
|
Журнал РБК
|
БизнесПресс
|
Коммерсантъ. Власть
|
Издательский дом «Коммерсантъ»
|
Коммерсантъ. Деньги
|
Издательский дом «Коммерсантъ»
|
Компания
|
ИДР-ФОРМАТ
|
Огонек
|
Издательский дом «Коммерсантъ»
|
Профиль
|
ИДР-ФОРМАТ
|
Сноб
|
Сноб Медиа
|
Эксперт
|
Медиахолдинг «Эксперт»
|
ДЕТСКИЕ ИЗДАНИЯ
|
|
3/9 царство
|
Юнилайн
|
Angry Birds
|
Эгмонт Россия
|
LEGO. Ninjago
|
Оригами
|
Peppa Pig
|
Сентауриа Рус
|
Играем с Барби
|
Эгмонт Россия
|
Играем с Барби
|
Эгмонт Россия»
|
Классный журнал
|
Издательство «Открытые системы»
|
Коллекция идей
|
Конлига Медиа
|
Маша и Медведь
|
Эгмонт Россия
|
Мир принцесс
|
Эгмонт Россия
|
Непоседа
|
Юнилайн
|
ПониМашка
|
Издательство «Открытые системы»
|
Смешарики
|
Эгмонт Россия
|
Тачки
|
Эгмонт Россия
|
Фабрика загадок
|
Издательский дом «Мир новостей»
|
ЖЕНСКИЕ ЖУРНАЛЫ
|
|
1000 секретов
|
Издательский дом «Пресс-Курьер»
|
1000 советов
|
Юнилайн
|
Psychologies
|
Хёрст Шкулев Медиа
|
Все для женщины
|
Bauer Media Group
|
Дарья
|
Издательский дом «Пресс-Курьер»
|
Добрые советы
|
Издательский дом «Бурда»
|
Домашний очаг
|
Independent Media
|
Женские истории
|
Bauer Media Group
|
Женские секреты
|
Издательский дом «Гастроном»
|
Лиза
|
Издательский дом «Бурда»
|
Народный совет
|
Bauer Media Group
|
Психология и я
|
Издательский дом «Толока»
|
Самая.Женские советы
|
Конлига Медиа
|
Сваты
|
Издательский дом «Толока»
|
Счастливая и красивая
|
Издательский дом «Толока»
|
ЖЕНСКИЕ ЖУРНАЛЫ: рукоделие и хобби
|
Burda Пэчворк
|
Издательский дом «Бурда»
|
Diana маленькая. Вяжем крючком
|
Издательский дом «Бурда»
|
Verena
|
Издательский дом «Бурда»
|
Ателье
|
Конлига Медиа
|
Вышитые картины
|
Конлига Медиа
|
Вязание - ваше хобби
|
Конлига Медиа
|
Делаем сами
|
ИДЛ
|
Делаем сами
|
Издательский дом «Толока»
|
ИРЭН
|
Конлига Медиа
|
Сабрина
|
Издательский дом «Бурда»
|
ЖУРНАЛЫ О МОДЕ И КРАСОТЕ. СТИЛЬ ЖИЗНИ
|
Allure
|
Конде-Наст
|
Burda
|
Издательский дом «Бурда»
|
Cosmopolitan
|
Independent Media
|
Cosmopolitan. Beauty
|
Independent Media
|
Cosmopolitan. Shopping
|
Independent Media
|
ELLE
|
Хёрст Шкулев Медиа
|
Glamour
|
Конде-Наст
|
Grazia
|
Independent Media
|
Harper's Bazaar
|
Independent Media
|
In Style
|
СК-Пресс
|
Marie Claire
|
Хёрст Шкулев Медиа
|
Numero
|
Artcom Media
|
SNC
|
Artcom Media
|
TATLER
|
Конде-Наст
|
Vogue
|
Конде-Наст
|
ЖУРНАЛЫ ДЛЯ МАМ
|
9 месяцев
|
Конлига Медиа
|
Жду малыша
|
Конлига Медиа
|
Лиза. Мой ребенок
|
Издательский дом «Бурда»
|
Мама и малыш
|
Конлига Медиа
|
Мама, это Я!
|
Конлига Медиа
|
Счастливые родители
|
Хёрст Шкулев Медиа
|
ЖУРНАЛЫ О ЗНАМЕНИТОСТЯХ
|
Gala. Биография
|
АС РУС МЕДИА
|
Hello!
|
Издательский дом «Форвард Медиа Групп»
|
OK!
|
АС РУС МЕДИА
|
StarHit
|
Хёрст Шкулев Медиа
|
Story
|
Стори мэгэзин
|
The Hollywood Reporter
|
Голливуд Репортер рус
|
Атмосфера
|
Издательский Дом «Московский комсомолец»
|
Звезды и советы
|
Bauer Media Group
|
Караван историй
|
Издательство «Семь дней»
|
Коллекция Караван историй
|
Издательство «Семь дней»
|
МК-бульвар
|
Издательский Дом «Московский комсомолец»
|
Отдохни!
|
Издательский дом «Бурда»
|
Откровения звезд
|
Издательский дом «Мир новостей»
|
Тайны звезд
|
Bauer Media Group
|
Только звезды
|
Издательский дом «Собеседник»
|
ИЗДАНИЯ О ЗДОРОВЬЕ И ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ
|
60-лет не возраст
|
Издательство журнала «60 лет - не возраст»
|
Women’s Health
|
Independent Media
|
АиФ ПРО Здоровье
|
Издательский дом «Аргументы и факты»
|
АиФ. Здоровье
|
Издательский дом «Аргументы и факты»
|
Бабушкины рецепты
|
НМ-Пресс
|
Добрые советы. Домашний доктор
|
Издательский дом «Бурда»
|
Домашняя энциклопедия здоровья
|
Издательский дом «Толока»
|
Женское здоровье
|
Женское здоровье
|
Здоровый образ жизни
|
Редакция вестника «Здоровый образ жизни»
|
Здоровье
|
Издательский дом журнала «Здоровье»
|
Лечебные письма
|
Издательский дом «Пресс-Курьер»
|
Народный доктор
|
Издательский дом «Толока»
|
Сваты на пенсии
|
Издательский дом «Толока»
|
Столетник
|
Издательский дом «Столетник»
|
Худеем правильно
|
Издательский дом журнала «Здоровье»
|
КОЛЛЕКЦИОННЫЕ ИЗДАНИЯ
|
The DOG Сollection (перезапуск)
|
Иглмосс Эдишинз
|
Автолегенды СССР
|
Де Агостини
|
Арт-терапия
|
Ашет Коллекция
|
Железная дорога в миниатюре
|
Иглмосс Эдишинз
|
Животные леса
|
Де Агостини
|
ЗИС-110
|
Де Агостини
|
Императорская яхта «Штандарт»
|
Де Агостини
|
История моды
|
Де Агостини
|
Князья, Цари, Императоры России
|
Ашет Коллекция
|
Коллекция Агата Кристи
|
Ашет Коллекция
|
Великие исполнители
|
Издательский дом «Комсомольская правда»
|
Великое советское кино
|
Издательский дом «Комсомольская правда»
|
Российские барды
|
Издательский дом «Комсомольская правда»
|
Куклы в народных костюмах
|
Де Агостини
|
Мир математики
|
Де Агостини
|
Насекомые и их знакомые
|
Де Агостини
|
Российские города
|
Мир моделей
|
Солдаты Великой Отечественной войны
|
Иглмосс Эдишинз
|
Энергия камней
|
Де Агостини
|
КУЛИНАРНЫЕ ИЗДАНИЯ
|
1000 советов кулинару
|
Юнилайн
|
АиФ Про кухню
|
Издательский дом «Аргументы и факты»
|
Гастрономъ
|
Издательский дом «Гастроном»
|
Добрые советы. Люблю готовить!
|
Издательский дом «Бурда»
|
Золотые рецепты наших читателей
|
Издательский дом «Толока»
|
Кулинарный практикум
|
Конлига Медиа
|
На нашей кухне
|
Bauer Media Group
|
Наш кулинар
|
Издательский дом «Пресс-Курьер»
|
Привет. На бабушкиной кухне
|
ИДЛ
|
Самая. Приготовь
|
Конлига Медиа
|
Сваты. Заготовки
|
Издательский дом «Толока»
|
Сваты. На кухне
|
Издательский дом «Толока»
|
ХлебСоль
|
ХлебСоль
|
Школа гастронома
|
Издательский дом «Гастроном»
|
Школа кулинара
|
Издательский дом «Вкусный мир»
|
МОЛОДЕЖНЫЕ ИЗДАНИЯ
|
Elle Girl
|
Хёрст Шкулев Медиа
|
Все звезды
|
Издательский дом «Ровесник»
|
Волшебный
|
Издательский дом «Толока»
|
Мир реалити-шоу (Дом-2)
|
Издательство «7 + 7 Медиа»
|
Юный Эрудит
|
Эгмонт Россия
|
МУЖСКИЕ ИЗДАНИЯ: мужском здоровье, стиль жизни, техника, компьютеры и компьютерные игры
|
CHIP
|
Издательский дом «Бурда»
|
Esquire
|
Independent Media
|
GQ
|
Конде-Наст
|
Maxim
|
Хёрст Шкулев Медиа
|
Men's Health
|
Independent Media
|
Playboy
|
Издательский дом «Бурда»
|
Port
|
Artcom Media
|
Игромания
|
Игромедиа
|
Калашников
|
Азимут
|
Навигатор игрового мира
|
Навигатор Паблишинг
|
Охота и рыбалка XXI век
|
Издательский дом «Московский комсомолец»
|
Российская охотничья газета
|
Издательский дом «Московский комсомолец»
|
Рыбалка на Руси
|
Премьера Паблишинг
|
Рыбачьте с нами
|
Фиш-Информ
|
Рыболов
|
Редакция журнала «Рыболов»
|
НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЕ, ИСТОРИЧЕСКИЕ, ЭЗОТЕРИЧЕСКИЕ ЖУРНАЛЫ
|
Conde Nast Traveller
|
Конде-Наст
|
Discovery
|
Издательский дом «Дискавери»
|
GEO
|
Издательский дом «Джи Медиа»
|
National Geographic Traveler
|
Independent Media
|
National Geographic Россия
|
Independent Media
|
Вокруг света
|
Хёрст Шкулев Медиа
|
Дилетант
|
Образование 21 век
|
Железный мир
|
Айрон Медиа Групп
|
Загадки истории
|
Издательский дом «Пресс-Курьер»
|
Наука и жизнь
|
Редакция журнала «Наука и жизнь»
|
Оракул. Газета предсказаний
|
Bauer Media Group
|
Популярная механика
|
Independent Media
|
Родина
|
ФГБУ «Редакция «Российской газеты»
|
Ступени Оракула
|
Bauer Media Group
|
Тайны XX века
|
Издательский дом «Пресс-Курьер»
|
НЕДВИЖИМОСТЬ. ДОМ. КВАРТИРА. ДИЗАЙН и ИНТЕРЬЕР
|
AD-Architectural Digest
|
Конде-Наст
|
Elle Decoration
|
Хёрст Шкулев Медиа
|
INTERNI
|
Artcom Media
|
OBJEKT
|
Artcom Media
|
SALON-interior
|
Издательский дом «Бурда»
|
Деревянные дома
|
Издательский дом "Красивые дома пресс"
|
Дом
|
ИДЛ
|
Идеи Вашего Дома
|
Издательский дом «Бурда»
|
Красивые дома
|
Издательский дом "Красивые дома пресс"
|
Красивые квартиры
|
Издательский дом "Красивые дома пресс"
|
Лиза. Мой уютный дом
|
Издательский дом «Бурда»
|
Мой любимый ДОМ
|
Конлига Медиа
|
Сам
|
ИДЛ
|
Сам себе мастер
|
ИДЛ
|
Советы профессионалов
|
ИДЛ
|
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ИЗДАНИЯ
|
777
|
Bauer Media Group
|
100 японский сканвордоа
|
Издательский дом «Мир новостей»
|
Зятёк
|
Bauer Media Group
|
Крот-Сканворды
|
Издательский дом «Владимир-Пресс»
|
Лиза. Бабушкин компот
|
Издательский дом «Бурда»
|
Лиза. Кроссворды
|
Издательский дом «Бурда»
|
Лиза. Лабиринт кроссвордов
|
Издательский дом «Бурда»
|
Лиза. Реши для души
|
Издательский дом «Бурда»
|
Привет, друзья!
|
ИДЛ
|
Привет, Молодец!
|
ИДЛ
|
Привет, Шерлок!
|
ИДЛ
|
Разгадай!
|
Издательский дом «Бурда»
|
Сканворды Тещин язык+Зятек
|
Bauer Media Group
|
Тёщин язык
|
Bauer Media Group
|
Хит сканворд
|
Издательский дом «Мир новостей»
|
САД. ОГОРОД. ЦВЕТЫ
|
|
1000 советов дачнику
|
Юнилайн
|
АиФ. На даче
|
Издательский дом «Аргументы и факты»
|
Дача pressa.ru
|
Издательский дом «КАРДОС»
|
Дачный совет
|
Издательский дом «Пресс-Курьер»
|
Добрые советы. Дом в саду
|
Издательский дом «Бурда»
|
Добрые советы. Цветы в доме
|
Издательский дом «Бурда»
|
Любимая дача
|
Конлига Медиа
|
Люблю цветы!
|
Издательский дом «Вкусный мир»
|
Мир садовода
|
Издательский дом «Мир новостей»
|
Мой прекрасный сад
|
Издательский дом «Бурда»
|
Моя прекрасная дача
|
Издательский дом «Вкусный мир»
|
Приусадебное хозяйство
|
Журнал «Приусадебное хозяйство»
|
Сад своими руками
|
Конлига Медиа
|
Садовник
|
Издательский дом «Гастроном»
|
Сваты на даче
|
Издательский дом «Толока»
|
ТЕЛЕГИДЫ
|
|
Антенна-Телесемь
|
Хёрст Шкулев Медиа
|
Семь дней
|
Издательство Семь дней
|
Телек
|
Издательский дом «КАРДОС»
|
Теленеделя
|
Издательский дом «Популярная пресса»
|
Телепрограмма
|
Издательский дом «Комсомольская правда»
|
НОВЫЕ ИЗДАНИЯ - 2016
|
|
Арт Каляки
|
Оригами
|
Веселые игры
|
Эгмонт Россия
|
Гора шарад
|
Юнилайн
|
Звездные войны. Приключения
|
Эгмонт Россия
|
Контрольная закупка
|
Медиа-дом «Красный квадрат»
|
Лошадки Filly
|
Оригами
|
Робокар Поли
|
Оригами
|
Санта Барбара. Здоровье
|
Издательский дом «Толока»
|
Санта Барбара. Советы и секреты
|
Издательский дом «Толока»
|
Сваты. Заготовки
|
Издательский дом «Толока»
|
Тролли
|
Эгмонт Россия
|
Щенячий патруль
|
Эгмонт Россия
01.02.2017
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