Объявляется всероссийский конкурс на лучшую киосковую сеть по распространению печатной продукции

НП «АРПП» совместно с Министерством промышленности и торговли, Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям объявляет ежегодный конкурс «Лучшая киосковая сеть по распространению печатной продукции на территории Российской Федерации».

Для участия в конкурсе приглашаются предприятия, имеющие в собственности или взятые в аренду розничные киосковые сети по распространению печатной продукции.

Целью конкурса является определение компаний по распространению газетно-журнальной продукции и книг, имеющих положительные показатели профессионального мастерства, обладающих опытом работы на рынке прессы, чётко выполняющих обязательства перед налоговыми органами и партнёрами по бизнесу.

По итогам конкурса будут вручаться дипломы трёх степеней с подписями руководителей НП «АРПП», Министерства промышленности и торговли, Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.