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Объявляется всероссийский конкурс на лучшую киосковую сеть по распространению печатной продукции

Объявляется всероссийский конкурс на лучшую киосковую сеть по распространению печатной продукции

НП «АРПП» совместно с Министерством промышленности и торговли, Федеральным  агентством по печати и массовым коммуникациям объявляет ежегодный конкурс «Лучшая киосковая сеть по распространению печатной продукции на территории Российской Федерации». 

Для участия в конкурсе приглашаются предприятия, имеющие в собственности или взятые в аренду розничные киосковые сети  по распространению печатной продукции.

Целью конкурса является определение компаний по распространению газетно-журнальной продукции и книг, имеющих положительные показатели профессионального мастерства, обладающих опытом работы на рынке прессы, чётко выполняющих обязательства перед налоговыми органами и партнёрами по бизнесу. 

По итогам конкурса будут вручаться дипломы трёх степеней с подписями руководителей НП «АРПП», Министерства промышленности и торговли, Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. 

31.01.2017

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