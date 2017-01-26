Антимонопольное ведомство выступило против действий московского метрополитена

Ассоциация распространителей печатной продукции полностью поддерживает решение Московского Управления Федеральной антимонопольной службы, которым признаётся, что ГУП «Московский метрополитен» нарушил закон «О защите конкуренции» при проведении аукционов на право торговли в киосках, расположенных в подуличных переходах станций метро.

АРПП разделяет точку зрения антимонопольного органа, что установленные метрополитеном суммы ежемесячной платы за торговлю в переходе и размеры задатков являются непреодолимыми препятствиями для большинства представителей малого и среднего бизнеса, резко ограничивают круг лиц, имеющих возможность вести торговлю в переходах.

Уверены, что подобных проблем можно было бы избежать, если к проведению такого рода конкурсов привлекались отраслевые общественные организации, как это делается Департаментом СМИ и рекламы.

Ожидаем, что в ближайшее время будет выполнено в полном объёме решение Московского УФАС России, предписывающее метрополитену прекратить нарушения и внести изменения в документацию о торгах. Необходимо, чтобы в процессе этой работы были разработаны особые критерии проведения конкурсов для киосков прессы в подуличных переходах с учётом крайне низкой рентабельности данного бизнеса.

При этом важно, чтобы Департамент транспорта Москвы и московский метрополитен в ходе дальнейшего обновления торговых объектов, в том числе и киосков по продаже газет и журналов, устанавливаемых в подуличном пространстве, учитывали мнение медийной общественности и жителей города.

Восстановление розничных продаж периодики в метро, а в начале двухтысячных годов в московском метрополитене функционировало порядка 700 торговых точек и вендинговых автоматов по реализации прессы, отвечает интересам москвичей в части удовлетворения культурных и духовных потребностей, укрепления информационной безопасности.