Новости

Антимонопольное ведомство выступило против действий московского метрополитена

Антимонопольное ведомство выступило против действий московского метрополитена

Ассоциация распространителей печатной продукции полностью поддерживает решение Московского Управления Федеральной антимонопольной службы, которым признаётся, что ГУП «Московский метрополитен» нарушил закон «О защите конкуренции» при проведении аукционов на право торговли в киосках, расположенных в подуличных переходах станций метро. 

АРПП разделяет точку зрения антимонопольного органа, что установленные метрополитеном суммы ежемесячной платы за торговлю в переходе и размеры задатков являются непреодолимыми препятствиями для большинства представителей малого и среднего бизнеса, резко ограничивают круг лиц, имеющих возможность вести торговлю в переходах.

Уверены, что подобных проблем можно было бы избежать, если к проведению такого рода конкурсов привлекались отраслевые общественные организации, как это делается Департаментом СМИ и рекламы.

Ожидаем, что в ближайшее время будет выполнено в полном объёме решение Московского УФАС России, предписывающее метрополитену прекратить нарушения и внести изменения в документацию о торгах. Необходимо, чтобы в процессе этой работы были разработаны особые критерии проведения конкурсов для киосков прессы в подуличных переходах с учётом крайне низкой рентабельности данного бизнеса. 

При этом важно, чтобы Департамент транспорта Москвы и московский метрополитен в ходе дальнейшего обновления  торговых объектов, в том числе и киосков по продаже газет и журналов, устанавливаемых в подуличном пространстве, учитывали мнение медийной общественности и жителей города.  

Восстановление розничных продаж периодики в метро, а в начале двухтысячных годов в московском метрополитене функционировало порядка 700 торговых точек и вендинговых автоматов по реализации прессы, отвечает интересам москвичей в части удовлетворения культурных и духовных потребностей, укрепления информационной безопасности. 

Пресс-служба АРПП
Advertology.Ru

27.01.2017

на печать


Комментарии

Написать комментарий

 Проверочный код

Статьи

Анализ рынков

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

Рассылка

Подписка на рассылку

E-mail:
 

Также нашу рассылку вы можете получать через

E-mail:  
Advertology.Ru - все о рекламе, маркетинге и PR

Есть мнение ...

Телеканалы группы &quot;Цифровое телевидение&quot; – лидеры...Телеканалы группы "Цифровое телевидение" – лидеры... (1)
Институт современных медиа (MOMRI) на основе рейтингов компании Mediascope составил список холдингов с самой большой аудиторией неэфирного ТВ. По итогам 2016 года тематические телеканалы, созданные ВГТРК, лидируют по популярности у зрителей России.
Нищие районные издания оплачивают рост доходов &quot;Почты...Нищие районные издания оплачивают рост доходов "Почты...
Глава Комитета Государственной Думы по информационной политике Леонид Левин заявил, что несмотря на все усилия, предпринимаемые государством по поддержке печатных СМИ в регионах, они испытывают большие трудности в связи с повышением тарифов «Почты России» и стоимости типографских услуг.
Всё кончено: Почему порнография больше не приносит денегВсё кончено: Почему порнография больше не приносит денег
Как Snapchat и PornHub убивают миллиардную индустрию.
Разрабатываются методические стандарты освещения проблемы наркомании в...Разрабатываются методические стандарты освещения проблемы наркомании в...
Союз журналистов России обратился к специальной рабочей группе по проблемам профилактики наркомании при Совете Федерации с просьбой разработать перечень единых стандартов освещения проблемы наркомании в СМИ. В союзе говорят, что необходимость таких мер вызвана большим количеством ошибок, которые допускают СМИ при подготовке материалов на тему наркомании.
Тренды клиентского SEO на 2017 годТренды клиентского SEO на 2017 год
Семь трендов, которые помогут растить и умножать ваш бизнес из organic-трафика.

Книги по дизайну

Загрузка ...

Репортажи

Выставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия ЩетининаВыставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия Щетинина (2)
В Государственном музее А. С. Пушкина открылась выставка, посвященная не столь широко известному, но заслуживающему пристального внимания художнику-иллюстратору ХХ века Георгию Щетинину.
ДИЗАЙН и РЕКЛАМАДИЗАЙН и РЕКЛАМА
Выставка рекламной индустрии "ДИЗАЙН и РЕКЛАМА" проходит 22-й раз с 12 по 15 апреля 2016 года в Центральном Доме художника на Крымском Валу. 
Художник-археологХудожник-археолог
ГЦТМ имени А. А. Бахрушина открылась выставка «Кирилл Данелия. Новая археология» — проект, в центре внимания которого Кирилл Данелия, как художник и коллекционер. 
Московское метро - Подземный Памятник архитектурыМосковское метро - Подземный Памятник архитектуры
Открывается выставка "Московское метро - Подземный Памятник архитектуры". Поход за креативом и вдохновением. Возможность посмотреть как выглядели проекты метро. Реализованные или нет экспонаты выставки интересны дизайнерам.
Художественные сокровища РоссииХудожественные сокровища России (1)
Открылась выставка «Художественные сокровища России. Лучшее из российских собраний: от иконы до живописи модерна». Как всякая новая выставка работа получилась спорная. Новая площадка, попытка нового экспонирования, известные и не известные работы русских мастеров. Стоит пойти и составить собственное мнение.

Форум

Вакансии

  • Загрузка ...

на правах рекламы

27.01.2017 - 14:07
RSS-каналы Advertology.RuRSS    Читать Advertology.Ru на Facebookfacebook    Читать Advertology.Ru ВКонтактеВКонтакте    Читать Advertology.Ru на Twittertwitter   
Advertology.Ru - все о рекламе, маркетинге и PR

Вход | Регистрация