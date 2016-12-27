Добрая новогодняя история от Volvo Car Russia и GREY Moscow
В преддверии главногосемейного праздника года Volvo Сar Russia и GREY Moscow опубликовали трогательную видеоисториюо семейных ценностях.
Размещенный на YouTube ролик «Будьте вместе» наполнен самыми светлыми чувствами – добром и душевным теплом, как и полагается всему, что имеет отношение к встрече Нового года и Рождества.
«Этот ролик – напоминание о том, что за ворохом каждодневных забот нужно не забывать о тех, кто действительно важен в жизни, – о близких людях.Как часто мыограничиваемсязвонком или сообщениемвместо того, чтобы навестить родных – тех, кто нас искренне любит. Работа, пробки, бесконечные встречи и командировки – эти обстоятельства-преграды прекрасно знакомы многим жителям больших городов,– говорит директор по маркетингу Volvo Car Russia Роман Полонский. – Вот уже 90 лет VolvoCars является брендом, который прочно ассоциируется в мире с безопасностью,семейными ценностями и заботой о людях. Поэтому в канун нового 2017 года мы хотели бы пожелать всем находить больше времени для тех, кто вам по-настоящему дóрог».
Состав творческой группы:
Клиент: Роман Полонский – директор по маркетингу Сергей Михайлов – менеджер по маркетинговым коммуникациям
Агентство: Алексей Артюхов – креативный директор Дмитрий Ширяев – старший арт директор Александр Гумаров – копирайтер Александр Войтецкий – продюсер Юлия Шелухина – директор отдела по работе с клиентами Анна Сорокина – директор по работе с клиентами
Продакшен (Stereotactic): Виктор Горбачев – режиссер Анна Тафтова – продюсер продакшена
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