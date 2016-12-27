Креатив

Добрая новогодняя история от Volvo Car Russia и GREY Moscow

Добрая новогодняя история от Volvo Car Russia и GREY Moscow

В преддверии главногосемейного праздника года Volvo Сar Russia и GREY Moscow опубликовали трогательную видеоисториюо семейных ценностях.

Размещенный на YouTube ролик «Будьте вместе» наполнен самыми светлыми чувствами – добром и душевным теплом, как и полагается всему, что имеет отношение к встрече Нового года и Рождества. 

«Этот ролик – напоминание о том, что за ворохом каждодневных забот нужно не забывать о тех, кто действительно важен в жизни, – о близких людях.Как часто мыограничиваемсязвонком или сообщениемвместо того, чтобы навестить родных – тех, кто нас искренне любит. Работа, пробки, бесконечные встречи и командировки – эти обстоятельства-преграды прекрасно знакомы многим жителям больших городов,– говорит директор по маркетингу Volvo Car Russia Роман Полонский. – Вот уже 90 лет VolvoCars является брендом, который прочно ассоциируется в мире с безопасностью,семейными ценностями и заботой о людях. Поэтому в канун нового 2017 года мы хотели бы пожелать всем находить больше времени для тех, кто вам по-настоящему дóрог».

Состав творческой группы:

Клиент:
Роман Полонский – директор по маркетингу
Сергей Михайлов – менеджер по маркетинговым коммуникациям

Агентство:
Алексей Артюхов – креативный директор
Дмитрий Ширяев – старший арт директор
Александр Гумаров – копирайтер
Александр Войтецкий – продюсер
Юлия Шелухина – директор отдела по работе с клиентами
Анна Сорокина – директор по работе с клиентами

Продакшен (Stereotactic):
Виктор Горбачев – режиссер
Анна Тафтова – продюсер продакшена

 

28.12.2016

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