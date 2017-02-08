Другие правила фирменного стиля Tele2

«Для нас было важно, с одной стороны, получить свежий взгляд на фирменный стиль Tele2, привлечь новую целевую аудиторию, а с другой − сохранить узнаваемость бренда и подчеркнуть его ценности: выгоду, простоту и честность. Нам нравится лаконичность, современность и эмоциональность нового фирменного стиля, он прекрасно совпадает по духу с коммуникационной платформой «Другие правила», которая пришла на смену прежней креативной концепции», − говорит директор по маркетингу Tele2 Инна Походня.

К созданию нового фирменного стиля Tele2 агентство привлекло команду ведущих специалистов из разных стран. Такой сетевой подход позволяет задействовать лучшие ресурсы и оценивать проект комплексно, а комбинация международного и локального опыта помогает привносить актуальные глобальные тренды, учитывая специфику регионального рынка.

«Нам хотелось создать модный, европейский фирменный стиль, который подчеркнет открытость, честность, оптимизм и привлекательность Tele2, − решать такие задачи, на наш взгляд, необходимо системно. Поэтому над проектом в одной связке работали стратеги, специалисты по креативу и брендингу», − говорит Ольга Цуканова, управляющий директор Grey Moscow.

В интернациональную команду, ответственную за разработку нового фирменного стиля Tele2, вошли: стратегический директор Джоанна Бакас, креативные директора Рудигер Гойтс (KW43 Германия) и Андрей Сивков (Grey Moscow).

«Это здорово быть частью такого масштабного проекта, как создание нового фирменного стиля Tele2. Мы в первую очередь хотели сделать его человечным, эмоциональным, легким и, конечно, современным, но при этом сохранить дух бренда. Нам приятно видеть финальный результат работы большой команды − яркий стиль Tele2, который поможет компании привлекать новые сегменты аудитории», говорят креативные директора Андрей Сивков и Александр Загорский.

Команда проекта:

Инна Походня – Директор по маркетингу Tele2

Маргарита Усманова – Менеджер бренд-проектов Tele2

Ольга Цуканова – Управляющий директор Grey Moscow

Андрей Сивков – Креативный директор Grey Moscow

Александр Загорский – Креативный директор по дизайну Grey Moscow

Юлия Шелухина - Директор по работе с клиентами Grey Moscow

Марина Сумкина - Менеджер по работе с клиентами Grey Moscow