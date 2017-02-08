Новости

Другие правила фирменного стиля Tele2

Другие правила фирменного стиля Tele2

Оператор мобильной связи Tele2 представил свой новый фирменный стиль, разработанный креативным агентством Grey Moscow.

«Для нас было важно, с одной стороны, получить свежий взгляд на фирменный стиль Tele2, привлечь новую целевую аудиторию, а с другой − сохранить узнаваемость бренда и подчеркнуть его ценности: выгоду, простоту и честность. Нам нравится лаконичность, современность и эмоциональность нового фирменного стиля, он прекрасно совпадает по духу с коммуникационной платформой «Другие правила», которая пришла на смену прежней креативной концепции», − говорит директор по маркетингу Tele2 Инна Походня.

К созданию нового фирменного стиля Tele2 агентство привлекло команду ведущих специалистов из разных стран. Такой сетевой подход позволяет задействовать лучшие ресурсы и оценивать проект комплексно, а комбинация международного и локального опыта помогает привносить актуальные глобальные тренды, учитывая специфику регионального рынка.

«Нам хотелось создать модный, европейский фирменный стиль, который подчеркнет открытость, честность, оптимизм и привлекательность Tele2, − решать такие задачи, на наш взгляд, необходимо системно. Поэтому над проектом в одной связке работали стратеги, специалисты по креативу и брендингу», − говорит Ольга Цуканова, управляющий директор Grey Moscow.

В интернациональную команду, ответственную за разработку нового фирменного стиля Tele2, вошли: стратегический директор Джоанна Бакас, креативные директора Рудигер Гойтс (KW43 Германия) и Андрей Сивков (Grey Moscow).

«Это здорово быть частью такого масштабного проекта, как создание нового фирменного стиля Tele2. Мы в первую очередь хотели сделать его человечным, эмоциональным, легким и, конечно, современным, но при этом сохранить дух бренда. Нам приятно видеть финальный результат работы большой команды − яркий стиль Tele2, который поможет компании привлекать новые сегменты аудитории», говорят креативные директора Андрей Сивков и Александр Загорский.

Команда проекта:
Инна Походня – Директор по маркетингу Tele2
Маргарита Усманова – Менеджер бренд-проектов Tele2
Ольга Цуканова – Управляющий директор Grey Moscow
Андрей Сивков – Креативный директор Grey Moscow
Александр Загорский – Креативный директор по дизайну Grey Moscow
Юлия Шелухина - Директор по работе с клиентами Grey Moscow
Марина Сумкина - Менеджер по работе с клиентами Grey Moscow

09.02.2017

на печать


Комментарии

Написать комментарий

 Проверочный код

Статьи

Анализ рынков

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

Рассылка

Подписка на рассылку

E-mail:
 

Также нашу рассылку вы можете получать через

E-mail:  
Advertology.Ru - все о рекламе, маркетинге и PR

Есть мнение ...

3 совета для успеха рекламных онлайн-кампаний во время весенних...3 совета для успеха рекламных онлайн-кампаний во время весенних...
Уже через две недели начинается чреда весенних праздников, которая открывается Днем Всех Влюбленных – 14 февраля (День святого Валентина) и продолжится до 8 марта. Это период самого романтического шоппинга – покупок подарков онлайн и в офлайн-магазинах.
Рекламная проституция, или выступление на конференции &quot;маркетинг...Рекламная проституция, или выступление на конференции "маркетинг... (3)
Несколько месяцев назад меня позвали выступить на конференции «Маркетинг торговых центров». Я, подумав, согласился. А что вообще арендатор может рассказать настоящим профи, могучим непогрешимым рекламщикам торговых центров? Единственное, о чем я могу рассказывать, это о том, какие ошибки я вижу, как арендатор в продвижении и рекламе торговых центров. Моя презентация так и называлась «Ошибки…»
Почему нативная реклама не только кормит СМИ, но и портит им репутациюПочему нативная реклама не только кормит СМИ, но и портит им репутацию (2)
Разбираемся на примере кейса «Медузы», «Эха Москвы» и «Слона» в том, какие подводные камни может таить в себе такой популярный рекламный формат, как нативка, и отличается ли она хоть чем-то от широко известной с 90-х годов джинсы.
В глянце только юношиВ глянце только юноши (1)
Пока феминистки борются за равноправие, мужчины занимают рабочие места, традиционно считавшиеся женскими. О том, как молодые люди теснят женщин из модных журналов и косметических брендов, читайте в материале «Газеты.Ru».
Пивоварам прописали новую диетуПивоварам прописали новую диету
Запрет на производство и оптовую продажу пива в пластиковой таре емкостью более 1,5 литров вступил в силу с 1 января 2017 года. С магазинных прилавков 2-2,5-литровые бутылки исчезнут через полгода. Есть и другие новшества. В частности, не допускается продажа пива дистанционно и без документа со штрих-кодом ЕГАИС. Эти перемены могут еще более осложнить ситуацию на алкогольном рынке России, который в последние годы демонстрирует отрицательную динамику.

Книги по дизайну

Загрузка ...

Репортажи

Выставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия ЩетининаВыставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия Щетинина (2)
В Государственном музее А. С. Пушкина открылась выставка, посвященная не столь широко известному, но заслуживающему пристального внимания художнику-иллюстратору ХХ века Георгию Щетинину.
ДИЗАЙН и РЕКЛАМАДИЗАЙН и РЕКЛАМА
Выставка рекламной индустрии "ДИЗАЙН и РЕКЛАМА" проходит 22-й раз с 12 по 15 апреля 2016 года в Центральном Доме художника на Крымском Валу. 
Художник-археологХудожник-археолог
ГЦТМ имени А. А. Бахрушина открылась выставка «Кирилл Данелия. Новая археология» — проект, в центре внимания которого Кирилл Данелия, как художник и коллекционер. 
Московское метро - Подземный Памятник архитектурыМосковское метро - Подземный Памятник архитектуры
Открывается выставка "Московское метро - Подземный Памятник архитектуры". Поход за креативом и вдохновением. Возможность посмотреть как выглядели проекты метро. Реализованные или нет экспонаты выставки интересны дизайнерам.
Художественные сокровища РоссииХудожественные сокровища России (1)
Открылась выставка «Художественные сокровища России. Лучшее из российских собраний: от иконы до живописи модерна». Как всякая новая выставка работа получилась спорная. Новая площадка, попытка нового экспонирования, известные и не известные работы русских мастеров. Стоит пойти и составить собственное мнение.

Форум

Вакансии

  • Загрузка ...

на правах рекламы

09.02.2017 - 11:53
RSS-каналы Advertology.RuRSS    Читать Advertology.Ru на Facebookfacebook    Читать Advertology.Ru ВКонтактеВКонтакте    Читать Advertology.Ru на Twittertwitter   
Advertology.Ru - все о рекламе, маркетинге и PR

Вход | Регистрация