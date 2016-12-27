9 трендов в интернет-рекламе на 2017 год.

Асаф Грейнер, основатель и гендиректор Protected Media - компании, специализирующейся на создании инструментов для борьбы с мошенничеством в digital-индустрии, рассказал о 9 основных трендах, которые будут определять отрасль digital-рекламы в 2017 году.

В 2017 году отрасль интернет-рекламы продолжит развиваться, открывая новые возможности перед рекламодателями и создавая новые трудности для игроков рынка. В ближайшем будущем появится больше вариантов для размещения рекламы в приложениях и отправки маркетинговых сообщений пользователям мобильных устройств. В то же время трафик, генерируемый ботами, продолжит сжигать бюджеты рекламодателей и подрывать доверие к провайдерам рекламных технологий.

1. Боты следуют за деньгами

Мобильная реклама привлекает всё больше и больше бюджетов, а также рекламных ботов. В 2016 году около 59,5% мировых доходов Google от рекламы приходилось на мобильный сегмент. В 2015 году эта доля составляла 45,8%. К 2018 году она достигнет примерно 65%. Динамический рост мобильного трафика также приведёт к увеличению числа фейковых просмотров и кликов. В результате мошенничество в области мобильной рекламы станет ещё более актуальной проблемой в 2017 году.

2. Монетизация мессенджеров

Растущая популярность Facebook Messenger, WhatsApp и WeChat – доказательство того, что пользователи всё больше стремятся к прямому общению за пределами страниц в социальных сетях. В 2017 году мы ожидаем появления новых вариантов монетизации сервисов для обмена сообщениями.

3. Сотрудничество для борьбы с мошенничеством

В наступающем году в отрасли будут появляться новые инициативы, целью которых будет совместное обсуждение того, что работает, а что нет. Таким образом, рекламодатели и поставщики трафика смогут работать вместе над очищением трафика вместо его блокировки. Благодаря выявлению конкретных показов, категоризации проблем и предоставлению данных для принятия решений в режиме реального времени, издатели смогут сотрудничать с посредниками и станут частью решения, а не дополнительной проблемой.

4. Кибератаки со стороны рекламных ботов

Боты, которые генерируют фейковые клики и просмотры, могут также начать воровать данные кредитных карт. Инструменты, используемые для защиты рекламы, начнут напоминать системы, внедряемые для защиты финансовых учреждений от хакеров. В области кибербезопасности и в сфере борьбы с рекламным мошенничеством начнут использоваться одни и те же техники для выявления ботов.

5. Резкий рост расходов на мобильную рекламу в Китае

В настоящее время самым большим рекламным рынком во всём мире являются США. В 2017 году его рост продолжится, однако он будет меркнуть по сравнению с ошеломляющей экспансией в Китае. По оценкам Zenith Optmedia, китайский рынок будет расти почти в два раза быстрее, чем мировой.

6. Онлайн-реклама как раздражающий фактор

Данные многочисленных исследований показывают, что интернет-реклама недостаточно хорошо воспринимается потребителями. В 2017 году поиск более вовлекающих и менее навязчивых форматов рекламы станет одним из главных приоритетов для рекламодателей и издателей.

7. Рост блокировщиков рекламы

По данным PageFair, каждый пятый владелец смартфона в мире пользуется блокировщиками рекламы. Когда браузер не даёт объявлениям достичь рекламного сервера, маркетологи, рекламодатели и издатели теряют доход. Крупные сети, такие как Google и Facebook будут оказывать давление на мобильных операторов, чтобы те не блокировали рекламу. Некоторые мобильные сети под их влиянием уже начали отказываться от блокировки рекламы.

8. Доминирование programmatic в медийной рекламе

В 2014 году лишь немногим меньше 50% медийной рекламы покупалось через алгоритмические закупки или API. Два года спустя 67% показов медийной рекламы закупается посредством programmatic. В 2017 году programmatic ТВ станет ещё более рентабельной опцией за счёт повышения эффективности затрат и применения более точечного таргетинга. Препятствием для перехода ТВ-рекламы в формат programmatic может стать мошенничество в digital-области.

9. Ключевая роль функциональной совместимости

В 2017 году крупные рекламные платформы продолжают расширять свою функциональность, чтобы предоставить клиентам весь спектр услуг в одном месте. При этом игроки рынка будут двигать отрасль в противоположном направлении – к открытой платформе, которая сможет объединить в своих рамках лучшие решения из доступных. На рынке есть потребность в нишевых игроках, которые могут оперативно отвечать на изменения и постоянно улучшать свои решения. Более мелкие игроки менее склонны придерживаться такого подхода.

Будущий год принесёт с собой не только расширение функциональности онлайн-рекламы, но и больше возможностей для различных нарушений. Поэтому работа по удалению нежелательного, нерелевантного и мошеннического трафика станет одним из главных приоритетов в 2017 году.