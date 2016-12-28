Тренды клиентского SEO на 2017 год.

Можно долго обсуждать новые патенты поисковых систем, предсказывать алгоритмы и писать беклоги для программистов по внедрению тех рекомендаций, которые даются поисковиками. Вы можете следить за новыми технологиями и количеством мобильного трафика. Но упустить саму суть SEO и получения прибыли с него. Как говорится, не увидеть лес за деревьями.

Ряд узких специалистов могут не согласиться, что семь трендов, описанных ниже, будут ключевыми для SEO. Ведь они бы оставили вверху списка аффилиаты, сетки качественных сателлитов, широкое покрытие узким контентом и дальнейшее расширение семантики, которые будут актуальны для ВК-запросов, но не так прибыльны. Но я много консультирую клиентов по маркетингу. И это оставляет свой след — прибыль становится важнее получения ТОП 1 по ВЧ-запросам.

Что такое 2017 год для онлайн-бизнеса? Это год, когда Рунет начинает выходить из-под последнего кризиса, время, когда крупные бизнесы наконец-то заканчивают свои онлайн-проекты, прошла первая волна неудач «тренинговых бизнесменов» и появилась целая каста тех, кто научился продавать в интернете. Многие ТОП 1 приготовились вкладывать деньги во что-то новое.

Я бы назвал этот год стартовым для онлайна. Уже не валятся продажи и маржа, как год назад, многие вздохнули с облегчением и приготовились заниматься масштабированием. С другой стороны, последний кризис загнал в онлайн тех, кто долго думал: «А стоит ли этим заниматься, и так денег много получаем?». Это меня и моих клиентов часто заставляет задуматься, а как с ними вообще бороться — там же брендовая составляющая и траст зашкаливают (SEO-шники должны понять, о чем я).

Приходится опережать всех на два шага, иначе съедят и не подавятся, и поисковым системам будет все равно, что вы до этого 5 лет были в ТОП 1. Это новая фаза времени do or die, которая началась в 2012. Теперь на арену B2C выходят те, кто всю жизнь были в B2B, ТОП-ретейлеры, настоящие акулы онлайн-бизнеса расширяются в сторону новых тематик.

Уход в регионы

Вы входите в ТОП 3 продавцов в столице или вливаете всю прибыль в продвижение, но так и не можете достичь нужных показателей в запросах по Москве, у вас маржа 2–5% и 30–50 конкурентов в прайс-агрегаторах? Скорее всего, вам стоит уходить в регионы.

Что нужно помнить?

Маржа в регионах чаще всего выше (ниже зарплаты, стоимость общих затрат, даже логистика дешевле). Но бывают исключения.

Франчайзинг работает.

Клиенты не привыкли покупать в онлайне. Готовьтесь их обучать и вкладывать деньги в медийную рекламу.

Конкурентам будет легче идти по вашим следам.

Что касается SEO, то тут все просто. Конкуренция очень низкая, но требует понимания оптимизации.

Выход из регионов

Есть и вторая сторона медали. Целый ряд успешных региональных офлайн-бизнесов создают свои онлайн-платформы, а вы-то знаете, где сконцентрирован весь SEO-трафик (в случае без прогрева и обучения покупателей). Вот с вами-то они и начинают бороться за этот кусочек SEO-торта.

Стоит ли их бояться? Ну как сказать, их оборот в офлайне может в десятки раз превышать продажи вашего сайта, а это потенциальные ресурсы на продвижение и масштабирование. Пока спасает одно — они редко ищут лучших исполнителей, а идут к «проверенным» брендам, еще не обожглись на этом. Но в 2017 году, я уверен, будет ряд очень интересных кейсов «как погнали наши городских».

Открытие новых НЕ тематических магазинов

У меня целый ряд клиентов, которые долго находятся в ТОП 1 в своей нише и давно думают, куда расти дальше, несколько лет собираются открыть новые проекты. И вот 2017 станет тем временем, когда это все будет запускаться.

Эти клиенты очень хорошо образованы в вопросах digital-marketing. И я бы очень не хотел, чтобы подобные конкуренты были в нишах, с которыми работаю. Это и качественное SEO, и тонны контента, и широкая реклама (которая работает в плюс, а не сливает деньги инвесторов). Шанс неудачного стартапа для подобных игроков очень низкий, а это значит, что они будут масштабироваться и расти.

Будете ли вы в их списке, зависит в первую очередь от вашего сегодняшнего положения, но если собираетесь масштабироваться, то выход на новый рынок, где у вас есть хорошее УТП, может быть очень прибыльным в разрезе ROI.

SEO LP — продвижение А-товаров (и А-разделов)

Вы же знаете, что такое ABC-анализ? Я использую обычно ABCD-анализ, где D — это те товары и группы, которые не имеют просмотров, а соответственно, и продаж, поэтому не могут отсекаться как некачественные.

А-товары (или А-группы) – это основной приоритет вашей SEO-работы. Если вы не знаете их на проекте, значит ваши КПД и ROI можно значительно увеличивать. Но этот пункт не об этом.

В 2017 все больше проектов понимает, что формат LP очень удачно сочетается с большими проектами: чем полнее вы представите информацию, тем меньше выходов с сайта и выше конверсия. Именно поэтому в этом году мы увидим еще массу креативных решений от SEO-продвиженцев, которые понимают, чего хотят ПС, асессоры и клиенты.

Глобальное расширение ассортимента

Последняя волна инвесторских гигантов на онлайн-рынке, которые попадали в ТОП на двух китах «рекламе» и «ассортименте» (без брендовой составляющей), привели к пересмотру SEO-стратегий для многих проектов.

Очень часто ассортимент становится важнее, чем SEO-тексты или внутренняя оптимизация. Монобренды еще несколько лет назад сильно просели, но теперь пришла пора проседать сайтам с монопоставщиками.

Do or die: если ваш товар подходит только для 30% потенциальных клиентов, а остальные ищут совсем другие товары, то вам нечего делать в ТОП 10 ВК-тематик. Поисковые системы это понимают очень легко.

Создание новых ниш своими руками

Тренд последних нескольких лет, когда вчерашние домохозяйки или сварщики открывают свои интернет-бизнесы после прохождения тренинга «как заработать 100 000 USD в год», приводит к интересным результатам в SEO. Сотни тысяч долларов влитых в рекламу (чаще всего с отрицательным ROMI) приводят к созданию абсолютно новых запросов и спроса.

Этот пункт не совсем SEO-шный, а ближе к комплексному маркетингу. Но если вы не используете этот эффект на полную в поисковом продвижении и не создаете посадочные страницы заблаговременно, то теряете большой кусок вкусного трафика.

Очень часто подобные бизнесмены льют рекламу только в социальных сетях, без нормального сайта. Конкуренты даже не понимают, почему у них растут продажи.

Заход в онлайн крупных производителей и поставщиков

Последний пункт, но самый важный. В ряде тематик происходит выход лидеров офлайн-рынка в онлайн. Это и сети ретейлеров, и производители, и ТОП-поставщики (официальные дилеры). К чему это произведет? Как минимум к росту конкуренции за ТОП 3.

Как использовать это в свою пользу? Старайтесь сделать ваши активности синхронными с лидером, быстро реагируйте на их решения, контролируйте их цены (они становятся базовыми для рынка), ведите себя агрессивно в прайс-агрегаторах, привязывайте клиентов к себе, будьте лучше там, где это возможно. Пользуйтесь теми методами, которые описаны выше в статье.

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Будет ли 2017 год успешным для вас — зависит от многих факторов, но начните с того, что каждое ваше действие должно моделироваться и планироваться. Считайте до старта. Это главный совет.