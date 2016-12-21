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Интернет-торговцы создают площадку для постоянных распродаж

Интернет-торговцы создают площадку для постоянных распродаж

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) больше не будет продвигать черную пятницу и киберпонедельник, а создаст единую торговую площадку для постоянных распродаж.

Теперь на Onedaysale.ru в течение года непрерывно будут проводиться как приуроченные к определенным датам или сезонные распродажи, так и распродажи складских остатков отдельных компаний в удобное для них время, рассказал Алексей Федоров, президент АКИТ (объединяет крупнейших онлайн-ритейлеров страны – «Юлмарт», Ozon, Otto Group, Lamoda, «Утконос» и др.). Представить проект членам АКИТ планируется в пятницу. Для продвижения отдельных распродаж и доменов требуются большие трудовые и денежные затраты, рассуждает он, кроме того, разовые распродажи быстро забываются, а у компаний разная сезонность.

АКИТ, по словам Федорова, не намерена зарабатывать на проекте Onedaysale: деньги пойдут на поддержание стабильной работы сайта и покрытие расходов оператора (зарплата персонала, аренда серверных мощностей и проч.). «В качестве выгоды для себя АКИТ ожидает рост количества членов и поддержку существующих участников ассоциации», – объясняет он.

Бесплатный доступ к площадке будет у членов АКИТ и российских производителей, говорит Федоров, остальные смогут купить абонентскую плату на год, пакет услуг на определенные кампании или на разовую выкладку товара и акции.

Собирать эти деньги будет оператор, площадка не будет работать по модели CPA (сost per action, покупка осуществляется на торговой площадке, ритейлер платит за сделку), рассказывает Федоров. Им будет принадлежащий «Техносиле» E96. У него «хорошие серверные мощности, гарантирующие бесперебойную работу сайта, и грамотные специалисты», пояснил Федоров: Е96 – один из крупнейших региональных игроков и постоянный участник проводимых АКИТ распродаж.

Интернет-торговцы создают площадку для постоянных распродаж.

Сооснователь Е96 Дмитрий Пивоваров подтвердил «Ведомостям», что по итогам конкурса ритейлер станет оператором создаваемой АКИТ площадки: «Мы решили, что за такими акциями, как черная пятница, киберпонедельник, будущее, их популярность растет каждый год. Есть еще сезонные распродажи». По словам Пивоварова, у E96 уже есть платформа, которая, по сути, является торговой площадкой и агрегирует ежедневно предложения 200–300 поставщиков, «аналогичная система станет платформой для площадки распродаж».

Старт работы площадки намечен на конец января, говорит Федоров. По словам Пивоварова, первой распродажей на ней будет киберпонедельник. АКИТ ожидает, что за первый год работы к площадке подключится более 1000 интернетмагазинов, а трафик покупателей в дни главных распродаж превысит 1 млн пользователей в день.

Опрошенные «Ведомостями» ритейлеры заинтересовались таким форматом. Это дополнительный канал продвижения регулярных акционных предложений и привлечения клиентов, говорит представитель «М.видео» Валерия Андреева. Для «Связного» Onedaysale.ru может стать дополнительным каналом продвижения товаров, «Связной» рассматривает возможности работы на ней, сказал директор по электронной коммерции Сергей Колесняк: площадка может оказаться интересной покупателю – клиенты будут видеть множество товаров от разных компаний и выбирать. «Ситилинк» тоже намерен участвовать в распродажах на площадке АКИТ, говорит директор по маркетингу Татьяна Нетребенко, но увлекаться этим не советует: «Крупным ритейлерам такие акции не несут прибыли, а иногда даже наоборот, поэтому частое проведение крупномасштабных распродаж может быть невыгодным».


Наталья Ищенко ("Ведомости")

22.12.2016

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