Проект "Пивная дактилоскопия" стартовал при участии Лаборатории Carlsberg
В Дании при непосредственном участии Научно-исследовательской лаборатории Carlsberg стартовал проект «Пивная дактилоскопия» (The Beer Fingerprinting Project). Многомиллионные инвестиции были направлены в исследование восприятия вкусов и ароматов пива.
Проект предполагает создание сенсорной платформы, сокращающей время и затраты на разработку новых сортов пива с разнообразием вкусов на основе самых современных сервисов и программного обеспечения на базе искусственного интеллекта. Проект может обладать огромным потенциалом для более обширных исследований и ускорить появление новых стартапов, поскольку платформы, способной различать вкус и аромат, на сегодняшний день не существует.
Исследование основано на идее директора и профессора по ферментации дрожжевых культур Лаборатории Carlsberg Йохена Фёрстера, который заявил о необходимости разработки простых сенсоров для оценки вкусов и ароматов при создании и разработке новых пивоваренных культур, которые в конечном итоге способствуют появлению новых сортов пива. И хотя дегустация нескольких сортов пива в день может показаться работой мечты, невозможно уловить все оттенки примерно 1000 различных образцов пива, которые ежедневно производятся в Научно-исследовательской лаборатории Carlsberg.
Проект «Пивная дактилоскопия» реализуется при совместном участии Научно-исследовательской лаборатории Carlsberg, центра iNano Орхусского университета, Датского технического университета и компании Microsoft.
Факультет химических технологий Датского технического университета делится экспертными знаниями в области распараллеливания и интеграции механизмов химических реакций, а также обработки данных в рамках проекта. Компания Microsoft предоставляет самые современные услуги и программное обеспечение в области искусственного интеллекта для поддержки проекта, а Фонд инноваций Дании обеспечивает финансирование. Задача заключается в том, чтобы проверить и усовершенствовать технологию, сделав ее применимой в целях высокоскоростного скрининга новых микроорганизмов для пивоварения.
Йохен Фёрстер, директор и профессор по ферментации дрожжевых культур Научно-исследовательской лаборатории Carlsberg: «Сегодня не существует методов быстрого анализа, определяющего вкусовые сочетания в напитках, однако это крайне важно сделать, чтобы Лаборатория продолжала разработки пива наивысшего качества и являлась образцом пивоварения в Дании и других странах мира. Мы рады быть частью команды наряду с Орхусским университетом, Датским техническим университетом и компанией Microsoft. Вместе мы расширяем границы сенсорных технологий для определения вкусовых свойств. Это позволит нам выбирать и разрабатывать новые культуры пивоваренных дрожжей для производства крафтового пива и специалитетов, основной линейки и безалкогольных сортов с гораздо более высокой скоростью и даже лучшим качеством».
Рикки Гангстед-Расмуссен, ведущий отраслевой специалист подразделения розничной торговли, MicrosoftDanmark: «В настоящем исследовательском проекте во главе угла стоит передовая аналитика и интеллектуальные облачные технологии, здесь объединяется опыт нескольких отраслей науки. Мы с радостью наблюдаем за развитием проекта, и определяем, насколько он ускорит процессы выхода на рынок для компании Carlsberg».
Новые стартапы
На сегодняшний день не существует быстрой технологии дифференциации сложных вкусовых сочетаний. Разработка методов быстрой и надежной оценки вкусов таких сложных жидкостей, как пиво или другие алкогольные и безалкогольные напитки, представляет интерес для разработки продукции, контроля качества и безопасности. В рамках проекта исследователи центра iNano Орхусского университета уже разработали решение по применению новых сенсоров и доказательства принципа для дифференциации четырех сортов пива Carlsberg: Carlsberg Pilsner, Tuborg Pilsner, Wibroe и Nordic. Результат этого проекта не только укрепит позиции Дании, представленные компанией Carlsberg, на мировом рынке пива, но также приведет к появлению новых стартапов, поскольку технология может быть задействована в других отраслях, например, в решении экологических проблем, в фармацевтической и пищевой промышленности.
Разработки в области идентификации продукта пивоваренной компании «Балтика»
В России разработки в области дактилоскопии продукта или его идентификации стали появляться в 2000 году в связи необходимостью выявления фальсификата, который зачастую невозможно определить органолептически. Данные системы основаны на неразрушающем контроле – проба продукта анализируется и на основе полученных данных формируется 3D структура образца. Результаты анализа продукта также могут быть использованы в судебной практике.
Такие системы в первую очередь нужны производителям софт-дринков, кофе, пива и других напитков.
Пивоваренная компания «Балтика» занималась разработками в данной области с 2003 по 2007 год совместно с ведущими российскими ВУЗами и производителями химического оборудования. Первоначально 3D модель продукта была направлена на получение идентичного продукта на разных производственных площадках. Далее система трансформировалась в дактилоскопию продукта, т.е. выявление 3D картины, которая строится на точной совокупности параметров, в том числе физико-химических свойств, описывающих продукт, что помогает в определении подделок
Также «Балтика» работала с так называемым «электронным языком», который представляет собой специальные электроды, имитирующие зоны вкусовых рецепторов языка. Это позволяет моделировать дегустации продукта потребителем и сделать точный отпечаток, т.е. 3D структуру продукта.
«Балтика» - одна из первых доработала систему динамическим рассеиванием света, именно благодаря этой инновации стало возможным определение коллоидной или нано структуры появления частиц в продуктах. В результате мы имеем более чувствительный и самый точный слепок любого возможного продукта, как на уровне органолептики, так и на уровне микроструктуры.
Дмитрий Афонин, директор по инновациям и исследованиям региона Восточная Европа, ООО «Пивоваренная компания «Балтика», часть Carlsberg Group:«Идентичные продукты, произведенные на разных производственных площадках, имеют свои внутренние отличительные черты, это зависит и от используемого сырья и, в том числе, от оборудования. Для потребителя продукт будет одинаковым, однако для средств измерения некоторые различия будут очевидны. «Балтика» одна из первых начала разработки в области идентификации продуктов - выполняя ряд анализов мы можем составить дактилоскопию на продукт, произведенный на конкретном заводе. Это позволяет производить продукты, идентичные по всем параметрам на всех производственных площадках».
О проекте «Пивная дактилоскопия» (TheBeerFingerprintingProject)
Фонд инноваций Дании, инвестиции: 18 млн датских крон
Бюджет: 28 млн датских крон
Срок: 3 года
Официальное название: The Beer Fingerprinting Project
Научно-исследовательская лаборатория Carlsberg: Йохен Фёрстер отвечает за деятельность на платформе для дрожжевых культур и ферментации Научно-исследовательской лаборатории Carlsberg. Платформа предназначена для разработки новых микроорганизмов и дрожжей с улучшенными характеристиками и вкусом.
Орхусский университет: Группадоцента Штэдлера работает на стыке материаловедения, молекулярной биологии и микрогидродинамики с целью предоставления вдохновленных самой природой решений социальных проблем.
Датский технический университет: Профессор Крист В. Гернаи руководит Центром технологического и системного проектирования (PROSYS) факультета химических технологий Датского технического университета. Центр объединяет передовые автоматизированные средства (например, моделирование и оптимизация процессов) и экспериментальные методы с целью разработки новых, более эффективных производственных процессов.
MicrosoftDanmark: команда Microsoft, возглавляемая ведущим специалистом по решениям Питером Кивсгаардом, разработала цифровую облачную платформу, предлагающую новейшие технологии в области искусственного интеллекта, расширенной аналитики и робототехники.
16.11.2017
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