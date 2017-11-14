Послание Carlsberg в бутылке отправилось в свободное плавание

В день 170-летия Carlsberg капитан фрегата «Штандарт» спустил с борта парусника послание Carlsberg в будущее. Бутылка с письмом отправилась в свободное плавание.

Зеленую стеклянную бутылку Carlsberg c запечатанным в ней посланием в будущее команде «Штандарта» передали представители компании в музейном комплексе Visit Carlsberg, когда парусник был в Копенгагене. Она и была выброшена с борта «Штандарта» в Бискайский залив неподалеку от Ла-Коруньи (Испания) 10 ноября.

Напомним, что в столицу Дании «Штандарт» пришел, чтобы принять участие в историческом фестивале «Дни Торденшельда»* и поздравить Carlsberg Group c юбилеем.

Во время экскурсии по Visit Carlsberg гости преподнесли в подарок компании тельняшку - романтический символ моря, храбрости и удали. Но презентовали ее особым способом, одев на уменьшенную копию знаменитого памятника «Русалочка»** по шуточной морской традиции.

Здесь же капитану была передана бутылка, на которой написано: «Не открывать до 2022 года». Рекомендованная дата вскрытия и способ отправки письма не случайны, ведь именно в 2022 году можно будет подвести итоги реализации действующей стратегии Carlsberg Group «ПАРУСА’22», а также отпраздновать следующий юбилей компании – 175 лет.

Владимир Мартусь, капитан фрегата «Штандарт»: «CarlsbergGroup– компания с богатым наследием. Сохранять историю, чтить традиции и вносить вклад в лучшее сегодня и завтра – действительно очень важно. В этом мы разделяем дух знаменитых пивоваров. CarlsbergGroup тоже можно назвать огромным кораблем, не зря ведь стратегия компании называется «ПАРУСА’22». И мы, капитаны, знаем, как это сложно – управлять им: нужно обязательно знать, куда вы идете, какой точки хотите достичь, откуда дует ветер, какие паруса поднимать, какие возможности у команды на борту, а также постоянно следить за состоянием парусника. Чтобы попасть в какую-то точку, необходимо, чтобы все работали вместе и максимально слаженно. Кстати, ощутить, как это сложно, но здорово, может каждый – отправиться в плавание с фрегатом «Штандарт» вполне реально, даже если у вас совсем нет опыта. Мы поздравляем Carlsberg Group c юбилеем, желаем попутного ветра и чтобы все написанное в послании стало реальностью!»

Открыв бутылку в обозначенное время, мы сможем узнать, удалось ли реализовать все то, что было описано в послании пять лет назад. Поэтому просим обнаружившего передать запечатанную бутылку в штаб-квартиру компании «Балтика», часть Carlsberg Group, в Санкт-Петербурге или проинформировать о находке по телефону горячей линии 8-800-333-33-03. А мы обменяем ее на бутылку Carlsberg.