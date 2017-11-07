170 лет Carlsberg: история открытий, изменивших мировое пивоварение

10 ноября 170 лет со дня основания отметит компания Carlsberg Group, внесшая неоценимый вклад в развитие мирового пивоварения, и знаменитый лагер Carlsberg. Благодаря открытиям датской компании сегодня миллионы людей могут наслаждаться вкусом, пожалуй, лучшего пива в мире.

Все началось 170 лет назад. Тогда в пригороде Копенгагена Якоб Кристиан Якобсен основал пивоварню и назвал ее в честь сына Карла, добавив к имени старинное датское слово berg, что означает «холм, гора». А 10 ноября 1847 года свет увидели и первые бочки с эталонным лагером Carlsberg, значительно превосходившим по качеству стандарты своего времени.

Всерьез занявшись изучением и совершенствованием пивоваренного процесса, пивовар-новатор и меценат Я. К. Якобсен сделал это делом своей жизни. Он основал Фонд и Лабораторию Carlsberg, которые впоследствии открыли миру чистую культуру дрожжей Saccharomyces сarlsbergensis, концепции белковых структур и шкалу кислотности (pH). По сей день в Carlsberg беспрекословно следуют «золотым словам» основателя, чтобы делать, пожалуй, лучшее пиво в мире – еще лучше.

За более чем полтора века из небольшой семейной пивоварни Carlsberg превратилась в глобальную инновационную компанию, заняла шестое место в рейтинге наиболее уважаемых бизнесов в мире Global 2000: Top Regarded Companies 2017 по версии журнала Forbes, став единственным представителем пивоваров в первой десятке. Сегодня бренды компании представлены на 150 рынках по всему миру.

170-летняя история Carlsberg – это история открытий и постоянного стремления к совершенству, ради одной цели - варить пиво для лучшего сегодня и завтра. Убедиться в этом смогут гости юбилейных экскурсий, которые состоятся на заводах компании «Балтика» в Санкт-Петербурге, Воронеже, Новосибирске, Самаре, Туле, Хабаровске, Ростове-на-Дону или Ярославле. С 10 по 30 ноября, желающие смогут познакомиться с последними открытиями и разработками Лаборатории Carlsberg, а также ключевыми моментами истории бренда, который по сей день остается официальным поставщиком Датского королевского двора.