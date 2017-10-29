#Bothie-вечеринка в ролике Nokia 8 и Isobar Moscow
Полносервисное digital агентство Isobar Moscow* совместно с компанией HMD Global**, производителем смартфонов и мобильных телефонов Nokia, представили ролик с участием топовых Instagram- и видеоблогеров, анонсирующий запуск флагманского смартфона Nokia 8 с уникальной функцией #Bothie (#Бози).
Ирина Горбачева, Дружко, Molly и Косяков показали, что такое вечеринка в стиле #Bothie – с помощью смартфона теперь можно делать одновременную съемку и live трансляции 360 градусов с двух камер и делиться этим контентом в соцсетях.
Андрей Лебедев, креативный директор Isobar Moscow, прокомментировал: «Не каждый день у нас в одном ролике 4 настолько хайповых персонажа и абсолютно новый способ создавать мобильное видео. Все, что нам оставалось — попросить их рассказать об этом в своей манере. И это первый ролик в моей практике, когда клиент предлагал обойтись без пэкшота и вообще забыть о том, что мы делаем рекламу. Потому что это не реклама, а контент. И это правда. Хотя мы его (пэкшот) все же добавили».
Ролик продемонстрировал впечатляющие результаты: с момента запуска за 2 недели он набрал более 1 миллиона просмотров на Youtube и получил свыше 3000 пользовательских действий в соцсетях.
Ольга Карташова-Красовская, диджитал маркетинг-менеджер представительства HMD в России и СНГ: «Сегодня многие из нас активно создают контент и без промедления делятся им в социальных сетях. Каждую минуту в Интернете появляются миллионы фотографий и видео, вдохновляющих на творчество и самовыражение. Наш флагман Nokia 8 дает пользователям возможность вести двустороннюю «живую» трансляцию в Facebook или YouTube, одновременно используя фронтальную и основную камеры с оптикой ZEISS, чтобы показать обе стороны одной истории. Теперь у наших пользователей есть все необходимое для создания оригинального мультимедийного контента».
Состав творческой группы:
Клиент: HMD Global Marketing director - Максим Асташев Digital manager - Ольга Карташова-Красовская Retail & BTL manager - Анна Колчина Brand manager - Роман Карпенко PR manager - Мария Спицкая
Агентство: Isobar Moscow Креативная концепция – Андрей Лебедев, Ольга Лахнова, Юлия Толмачева, Андрей Коваль Аккаунт-команда – Марина Зарина, Анна Земелёва, Маргарита Нечаева Продакшен – Мила Федорова, Евгения Шевелева Social – Лина Лобач, Сергей Бузилов, Алина Кудрина, Дмитрий Ермолаев.
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