Bothie-вечеринка в ролике Nokia 8 и Isobar Moscow

Ирина Горбачева, Дружко, Molly и Косяков показали, что такое вечеринка в стиле #Bothie – с помощью смартфона теперь можно делать одновременную съемку и live трансляции 360 градусов с двух камер и делиться этим контентом в соцсетях.

Андрей Лебедев, креативный директор Isobar Moscow, прокомментировал: «Не каждый день у нас в одном ролике 4 настолько хайповых персонажа и абсолютно новый способ создавать мобильное видео. Все, что нам оставалось — попросить их рассказать об этом в своей манере. И это первый ролик в моей практике, когда клиент предлагал обойтись без пэкшота и вообще забыть о том, что мы делаем рекламу. Потому что это не реклама, а контент. И это правда. Хотя мы его (пэкшот) все же добавили».

Ролик продемонстрировал впечатляющие результаты: с момента запуска за 2 недели он набрал более 1 миллиона просмотров на Youtube и получил свыше 3000 пользовательских действий в соцсетях.

Ольга Карташова-Красовская, диджитал маркетинг-менеджер представительства HMD в России и СНГ: «Сегодня многие из нас активно создают контент и без промедления делятся им в социальных сетях. Каждую минуту в Интернете появляются миллионы фотографий и видео, вдохновляющих на творчество и самовыражение. Наш флагман Nokia 8 дает пользователям возможность вести двустороннюю «живую» трансляцию в Facebook или YouTube, одновременно используя фронтальную и основную камеры с оптикой ZEISS, чтобы показать обе стороны одной истории. Теперь у наших пользователей есть все необходимое для создания оригинального мультимедийного контента».

Состав творческой группы:

Клиент: HMD Global

Marketing director - Максим Асташев

Digital manager - Ольга Карташова-Красовская

Retail & BTL manager - Анна Колчина

Brand manager - Роман Карпенко

PR manager - Мария Спицкая

Агентство: Isobar Moscow

Креативная концепция – Андрей Лебедев, Ольга Лахнова, Юлия Толмачева, Андрей Коваль

Аккаунт-команда – Марина Зарина, Анна Земелёва, Маргарита Нечаева

Продакшен – Мила Федорова, Евгения Шевелева

Social – Лина Лобач, Сергей Бузилов, Алина Кудрина, Дмитрий Ермолаев.