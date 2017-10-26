Мобильная реклама обойдет десктопную уже в этом году

Мобильная реклама обойдет десктопную и станет основным медиаканалом уже в 2017 году. Как сообщается в ежегодном докладе Zenith Mobile Advertising Forecasts 2017, глобальные расходы рекламодателей на мобайл достигнут $99,3 млрд в этом году, в то время как расходы на десктоп составят только $97,4 млрд.

Согласно выводам аналитиков Zenith, более половины всех расходов рекламодателей в сети (53%) в текущем году придется на мобильную рекламу, к 2019 году она займет уже 62% интернет-рынка. В следующем году глобальные расходы на рекламу на ПК и ноутбуках составят $91,5 млрд (42% интернет-рынка).

Если рассматривать развитие мобильной рекламы по регионам, то наиболее передовым сейчас является рынок Китая. Здесь мобайл уже стал доминирующим форматом в интернете – его доля достигнет 56% в 2017-м и 78% в 2018-м. На всем рекламном рынке мобайл в этом году займет 29% и 47% в 2018 г. В Zenith прогнозируют, что в итоге мобайл обгонит телевидение и станет ведущим каналом коммуникации брендов с потребителями. Эксперты считают, что что в 2018 г. китайские компании потратят на мобайл $32,7 млрд и обойдут США, где аналогичные затраты составят $30,5 млрд.

Великобритания — второй, наиболее продвинутый рынок, где мобильная реклама уже начала обгонять десктопную. В 2017 г. 51% всех бюджетов на онлайн-рекламу придутся на мобайл. От всего рекламного рынка Великобритании мобайл в этом году займет 28%, а в 2018 г. — 39%.

Глобально по объему расходов мобильная реклама еще отстает от телевидения, и эта тенденция сохранится на протяжении нескольких лет, утверждают аналитики Zenith. В 2018 г. мировые расходы на мобильную рекламу составят $127,8 млрд, а на ТВ — $192,2 млрд.

Напомним, по новому прогнозу аналитического агентства eMarketer, расходы на рекламу внутри мобильных приложений в этом году достигнут $45,3 млрд.