Кейс: что получится, если воображение детей превратить в искусство

Всемирно известной и любимой массе для лепки Play-Doh, выпускаемой компанией Hasbro, уже более 60 лет. Новая линейка игровых наборов Play-Doh Touch и одноимённое мобильное приложение, доступное в AppStore и Google Play, позволяют «оживлять» героев, созданных детьми из массы для лепки. Перед командой RODNYA была поставлена задача креативно рассказать об этом широкой аудитории, обратив внимание мам на то, что продукт помогает развивать творческие способности ребёнка в уже ставшей для него комфортной технологичной среде.

«Большинство мам соглашаются, что современные дети должны быть технически грамотными и продвинутыми, но при этом боятся, что виртуальный мир игр помешает их развитию в реальном мире, — говорит account director PR-студии RODNYA Вера Сивачева. — Опираясь на этот инсайт, мы решили показать мамам, как масса для лепки Play-Doh объединяет две реальности и вдохновляет детей на творчество».

В конце сентября команда проекта организовала для бренда первую интерактивную выставку, раскрывающую все грани детского творчества, в Центральном доме художника. По аналогии с популярными сегодня интерактивными экспозициями знаменитых мастеров, на ней были представлены скульптуры и digital-инсталляции, основой для которых стало детское воображение. Как оказалось, в фантазии малышей могут родиться такие невероятные персонажи, как, например, мистер Капуста, мистер Ляг или Глазастый. Все экспонаты были созданы детьми из массы для лепки Play-Doh, а digital-инсталляции оживали благодаря приложению Play-Doh Touch и транслировались на стены музея.

Ключевым объектом выставки стала реплика одной из самых загадочных статуй в мире — Большого Сфинкса — 2-метровая скульптура, которую более 200 детей воссоздали из 100 кг разноцветной массы для лепки Play-Doh. «Образы, которые рождаются в воображении детей, — это кристаллизация вдохновения, и важно лишь уловить его. Именно к этому мы и стремились, отсканировав с помощью Play-Doh Touch детские творения и перенеся их в новый виртуальный мир специально для этой выставки», — делится впечатлениями художник Андрей Люблинский, который стал куратором выставки и помог детям раскрыть свой творческий потенциал.

«Фантазия современных детей развивается с той же скоростью, с какой развиваются технологии. Компания Hasbro, чья миссия — дарить счастье детям и их родителям, создавая лучшие игрушки, не оставила без внимания этот процесс», – комментирует директор по маркетингу Hasbro Russia Ольга Мачильская. Ну а СМИ и блогеры не оставили без внимания запуск нового продукта Play-Doh Touch: о выставке вышло почти 100 публикаций, а общих охват мероприятия составил более 15 000 000.

Творческая группа:

Hasbro (клиент):

Директор по маркетингу: Ольга Мачильская

Бренд-менеджер Play-Doh: Вероника Сорокина

Franchise Brands Marketing Manager: Людмила Макарова

PR-студия RODNYA (креатив):

CCO: Серафима Гурова

Account director: Вера Сивачева

Senior Account manager: Тамара Самоделова

Account Manager: Анастасия Пичугина

Junior Account manager: Наталья Сидорова

Assistant: Евгения Страхова