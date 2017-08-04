Russia.travel - как не развить туризм за 264 миллиона рублей

Ростуризм запустил Национальный туристический портал Russia.travel в 2013 году, а это четыре года назад. Основу контента портала Russia.travel составляют достопримечательности, исторические места и памятники. Cегодня речь пойдет о первом национальном туристическом сайте России.

Об этом сайте я узнал случайно, когда друзья прислали мне ссылку на голосование, проголосуй мол, за туристический бренд России. О тех десяти странных логотипах, которые будут представлять Россию перед всем миром, мы еще поговорим с вами далее по тексту. Меня удивило то, что сам сайт был очень пустым и не функциональным, но я подумал, что его, возможно, создали только недавно или даже специально для этого голосования. Каково же было мое удивление, когда я узнал, что этот сайт существует с 2013 года и на его разработку был выделен 221 миллион рублей. Так, стоп. Еще раз — двести двадцать один миллион в простой сайт, который по информационной составляющей на сегодняшний момент проигрывает обычным любительским тревел-блогам???

Перевод на английский и китайский

Начнем с того, что взбесило меня больше всего — сайт за две сотни миллионов рублей, который ориентирован не только на внутренний рынок, но и на внешний — совершенно к нему не готов. Во-первых, перевод на сайте работает криво. Во-вторых, организован он через Google Translate!!!

Программисты что, поставили плагин и решили что «и так сойдет» для главного сайта по туризму нашей страны? Вот как выглядит английская версия сайта:

Маршруты по России

И где они? Где маршруты по России? Как мне, например, добраться до Байкала?

Почему при поиске по слову «байкал» мне выдают список из всех памятников, перемешанных с новостями о Байкале, но я не могу найти там никаких маршрутов? Спустя 15 минут поиска, я все же нахожу маршрут по… трем голубым озерам Байкала, которые находятся в Чите. Но и тут не всё так просто. Почему наш главный сайт не порекомендует мне, где лучше остановиться? И сколько примерно может потребоваться денег на тот или иной маршрут? Как узнать, какая там сейчас погода? А где возможность заказать экскурсии от местных гидов и купить билеты в Иркутск прямо здесь и сейчас, не уходя с сайта Russia.travel? И знаете что бесит 😡 в этом еще больше?

Дайте нам еще 43 миллиона, пожалуйста

В лучших традициях Алексея Навального я зашел на сайт госзакупок и увидел, что 31 мая 2017 года там появилась новая заявка на продвижение этого сырого и неготового сайта Russia.travel на еще 43 миллиона рублей:

Более того, закупка уже завешена и деньги выделены. Что, простите, они собираются продвигать? Вот эту статью?

Это кстати весь размер статьи. Больше текста нет. Или вот на сайте есть новостной раздел, где даже нельзя подписаться на новые публикации. Просто нет возможности подписаться. И это они собираются продвигать?

Или вот захочет прочитать про маршрут золотого кольца какой-нибудь Перуанец, и как он его во-первых, найдет, а во-вторых, как прочитает? Ведь статьи, я напомню, написаны только на русском языке, а перевод на английский реализован через гугл-транслейт. И это за 3,5 миллиона долларов. Да, именно столько стоит разработка и наполнение интернет сайта в долларах. Три с половиной миллиона долларов за копию википедии с картинками, на которых красуется гордая надпись RUSSIA.TRAVEL

Пустой сайт

В конце 2015 года «порталом» Russia.travel были заключены контракты с минимум тремя стартапами, которые обещали сайту крутой функционал:

И поиск экскурсий, и покупка всех билетов, и удобная бронь гостиниц прямо по маршруту. И даже B2B-платформа для турагентств для организации пакетных туров без обращения к туроператорам. Сейчас уже 2017 год, а функционала как не было, так и нет.

Куда был потрачен 221 миллион рублей?

Собственно говоря, вопрос один. Из открытых источников известно, что 5 миллионов было потрачено на покупку 12000 фотографий. Это почти 500 рублей за одну картинку!!! Вот такая, например, фотография на сайте Russia.travel стоит все те же 500 рублей:

Вы что, серьезно?? На сухие, отрерайченые тексты было потрачено еще 7 миллионов рублей!!!

А куда ушли остальные 209 миллионов? Сколько ушло на разработку платформы? Лайфхакер, например, до сих пор работает на бесплатной CMS от WordPress. Сколько денег ушло на создание пустых групп в социальных сетях? Вот официальный инстаграм Russia.travel:

Количество лайков как бы намекает нам об активности. Я уж не говорю, что все тексты представлены только на русском языке. И с английской версии сайта Russia.travel, и даже с китайской версии, перекидывает только русский инстаграм и на русскую группу в фейсбуке, где людей подписано много (26 663 человек), но всего по 30-40 лайков к записям. Ведь эти же группы кто-то ведет? Почему тогда никто не отвечает на вопросы пользователей?? Активность в группах хоть и маленькая, но все равно есть:

А надо брать пример с SMM-отдела Аэрофлота — ни один вопрос или комментарий не остается без ответа.

А знаете что бы я сделал с Russia.travel?

За эти 12 млн., которые ушли на копирайтинг текста с Википедии и закупку фотографий, я бы организовал конкурс для travel-блогеров и разделил эти миллионы среди всех участников, кто напишет вдохновляющие тексты со своими авторскими фотографиями, а также составит по-настоящему интересные и цепляющие тексты. И так — по всем 85 регионам нашей страны. Таких блогеров, например, полно на сайте клуба «Моя планета», и они все пишут там абсолютно бесплатно!!!

Дальше нанимаем в штат профессиональных переводчиков, которые за несколько месяцев переводят все статьи на качественный, а не машинный, английский язык. Вставляем виджеты крупных компаний по поиску экскурсий, гидов и авиабилетов. Например, поисковую форму от Aviasales. Все эти виджеты и формы поиска нужны уже сейчас, чтобы на сайте был хоть какой-то рабочий функционал. И делаем подписку на новости. Хоть по RSS, но чтоб работало! И вишенкой на торте заказываем 85 видеороликов из 85 регионов и областей России, красиво снятых на квадрокоптер, которые покажут то, зачем стоит ехать в каждый из них. Которые конечно же, будут с английскими субтитрами! Такие ролики, например, есть про Исландию:

Но уж точно надо делать не так, как это сделали с Крымом:

И вот как минимум только после этих правок можно просить от государства еще 43 миллиона сверху на раскрутку. Потому что уже будет что раскручивать. Хотя вот тоже, раскрутка сайта за 43 мульта…

Как недавно заметил Тема Лебедев, с пиаром даже внутри России всё очень грустно: "Например, весь мир дрочит на объекты культурного наследия Юнеско. Вы знали, что в Москве три таких объекта? Нет? Значит, минкульт России надо нах...й уволить в полном составе, так как они не донесли этот простой факт до жителей земли. Или, знали ли вы, что в Москве больше театров, чем кинотеартов? Нет? Значит, минкульт Москвы надо нах...й уволить в полном составе, так как они не донесли этот простой факт до жителей земли."

Выбор бренда России

Ну и под конец затронем тему выбора бренда России который нам предлагают выбрать из десяти вариантов, несколько из которых рисовал однозначно ученик начальных классов. Тройка других логотипов, с хорошей идеей, абсолютно не доносят её в английском варианте. И остается один более-менее рабочий вариант из черточек и кружочков, где есть хотя бы идея, она отлична понятна и на русском и на английском языках, и даже в рендерах смотрится вполне себе симпатично:

Но выбирать туристический бренд России из одного нормально варианта точно не вариант. Если вам нравится эта статья, то смело ставьте лайк и репостите её в соц.сети, пусть и друзья узнают, почему в России с туризмом так грустно.

А вы слышали про электронную путевку?

Кстати, а хотите узнать, куда ушли еще 153 миллионов рублей, данные Ростуризму на разработку электронной путевки, и что в итоге с ними стало?

Напишите, что вы думайте по этому поводу в комментариях, и я сделаю новую статью о развитии внутреннего туризма путем сливания сотен миллионов в трубу. Денег нет, но вы держитесь там?

Кто сейчас руководит Ростуризмом?

И напоследок хотелось бы рассказать вам, что нынешний глава Ростуризма, Олег Сафонов, к туризму не имеет ни малейшего отношения. Все предыдущие 25 лет своей жизни он работал в банках и финансовых компаниях, а сейчас смело развивает туризм в нашей стране. Я даже не знаю был ли он на Байкале или Камчатке?! А вы?

А теперь я приведу заключительный пример, как видеоблогеры из США собрали на кикстартере 2,5 миллиона долларов на покупку 60 тонн еды и отправку их в Сомали грузовым самолетом голодающим там людям. И этот добрый поступок в пересчете на наши деньги стоил 150 миллионов рублей.

Просто неужели скопировать тексты с Википедии и разместить фотографии с фотостоков на домене Russia.travel, теперь стоит 264 миллиона рублей?