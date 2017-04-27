Россия ждёт свой новый символ

Наличие узнаваемого бренда, используемого на сувенирной продукции, в туристических организациях, аэропортах и на международных выставках является непременным атрибутом государства-лидера, уверенно ощущающего себя на международной арене. Московская биеннале дизайна стала отличной площадкой для того, чтобы представить общественности финалистов Всероссийского конкурса «Туристический бренд России». Лучшие работы были выбраны квалифицированным пулом экспертов.

Демонстрация концепций отечественного туристического бренда стала итогом интенсивной работы«сборной команды России по брендингу», состоящей как из заслуженных ветеранов, так и из младшего поколения креаторов и стратегов. Трехдневный спринт по разработке туристического бренда России проводился под эгидой АБКР (Ассоциация брендинговых компаний России) осенью 2016 года в уникальном и отчасти экспериментальном формате. Топ-специалисты, которые в обычное время являются конкурентами и встречаются лишь в рамках тендеров, сошлись за одним столом, чтобы помочь государству в решении этой важнейшей задачи.

Из порядка тридцати успешных вариантов было отобрано 10 работ, представленных в рамках Первой Московской биеннале дизайна в Центральном доме художника с 11 по 16 апреля 2017 года, где проектам турбренда, разработанным в рамках совместной инициативы Ростуризма и АБКР, была посвящена отдельная зона.

«Биеннале российского дизайна – знаковое событие. Оно буквально так и задумывалось: с вызовом, наглостью, участием всех дизайн-конфессий, приглашенных гуру и господдержкой. Одним словом: всё, как мы любим! — говорит сопрезидент АБКР Алексей Андреев. — И мы определенно гордимся тем, что финал творческого марафона «Турбренд России» был анонсирован прямо на открытии Биеннале с самой высокой трибуны. Получилось очень достойно и красиво!»

В ближайшее время высокое жюри, состоящее из значимых общественных и политических фигур, таких как министр культуры РФ Владимир Мединский и пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, определит три лучших варианта, один из которых, выбранный открытым всеобщим голосованием на сайте проекта, станет новым символом России.Одна из этих концепций, выбранная по итогам работы международного жюри и народного онлайн-голосования, станет официальным брендом России.

История создания туристического бренда России стартовала два года назад по инициативе Ростуризма. В 2015 году прошёл общенациональный конкурс идей и визуализаций, в котором мог поучаствовать каждый россиянин, и хотя идеи, представленные простыми гражданами, отличались многообразием, ни один вариант не мог предложить по-настоящему оригинальный символ, способный стать визитной карточкой России на мировом туристическом рынке.Именно поэтому к работе подключились специалисты.

В состав участников проекта вошли известные отечественные брендинговые агентства и дизайн-студии: Brandson ,Depot WPF, Mildberry, DDVB, Coruna Branding, VolgaVolgaBrandIdentity, Студия Артемия Лебедева, Артоника, Пленум, REALPRO, BrandAtelier, Getbrand, BRANDTIME, Suprematika, Labelmen, ASGARD Branding, ID-Partment, Oblapohin&Partners, BrandBrothers, SUPERMARKET, Терминал дизайн, DDC Lab, Be!Five, FERMA, Variobrands, INSTID.

«Туристический бренд страны – это удобный инструмент для путешественников, позволяющий быстро и комфортно выделять туристское направление среди других дестинаций, получить в лаконичной форме представление о его возможностях и предложениях для туристов, позитивные эмоции в процессе выбора места отдыха и уверенность в качестве турпродукта и сервиса. Для государства эффективное брендирование обеспечивает привлечение интереса со стороны туристов, в частности, иностранных, а значит и дополнительный потенциал наращивания турпотока. Разработка и вывод на рынок туристического бренда России является особенно актуальной задачей накануне Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 – одного из ярких международных спортивных событий, которое пройдет на территории нашей страны в следующем году и обещает привлечь большое количество болельщиков и гостей из разных стран мира», – отмечает руководитель Ростуризма Олег Сафонов.

А пока мы можем оценить ход мысли разработчиков концепций, которые были отобраны Экспертным советом в ходе голосования.

Концепция «Намного больше»указывает на то, что Россию невозможно вместить в рамки наших представлений о ней. Этот концепт представляет собой результат поиска максимально лаконичной, универсальной и в то же время убедительной формы выражения ключевой идеи.

Концепция «Россия – это целый мир» обращается к эстетике русского авангарда, ставшей поистине мировым явлением. Здесь есть и масштаб всей страны, и мозаичность её восприятия как иностранцами, так и самими россиянами, а также тяга к монументальности и, конечно же, невообразимые просторы родной земли.

Концепция «Больше, чем ты знаешь» построена на мысли о том, что Россия больше, чем просто самая большая страна на карте. Прежде всего, это тепло русской ментальности, сравнимое с ощущением, которое испытываешь, забираясь под сшитое из лоскутков бабушкино одеяло.

Концепция «She – is Russia» отталкивается от коренной метафоры России как женщины со своими загадками и парадоксами. А что является непременным атрибутом русской женщины? Конечно же, яркий платок!

Концепция «Калейдоскоп твоей души» представляет Россию с помощью метафоры гигантского калейдоскопа различных ландшафтов, культур и цивилизаций. Культурный код страны складывается из разнородных, но гармоничных элементов, которые включают в себя и народную крестовую вышивку, похожую на традиционный орнамент северных этносов страны, и фигуры птиц, часто встречающихся на деревянных наличниках, и растительный символизм, в целом характерный для славян. От среднерусской возвышенности до Алтая, от сибирских холодов до горых пастбищ Кавказа – каждый сможет найти уникальный узор, который будет ему по душе.

Концепция «Узоры на стекле» посвящена морозному дыханию России, которое завораживает и сбивает с толку. Русский человек может быть холоден и неприступен внешне, но за этой маской скрывается искреннее гостеприимство, стремление подружиться со всеми, понять всех и причаститься их знанию, перенимая всё самое лучшее. Стоит только прикоснуться тёплой рукой к этим морозным узорам, как мы увидим совсем другую Россию – такую, которую хотелось бы показать всему миру. А ещё здесь есть устойчивый образ замёрзшего стекла вагона «Москва-Владивосток», за которым необозримые просторы, затерянные в снегах города и конечно же, русские люди во всём их разнообразии.

Концепция «Здесь целый мир»представляет нашу страну, такую большую и разную. В ней есть всё - от субтропиков до Арктики, от бездонных озёр до заоблачных вершин. Жизни не хватит, чтобы увидеть её всю, но вы всегда можете выбрать место на карте России, которое именно сейчас сделает вас счастливым.

Концепция «Навстречу новым впечатлениям» указывает на то, что Россия предлагает множество необычных вариантов туристических услуг. Путешественнику доступен весь спектрпредложений от посещения ледяных реликтовых озёр до кратеров раскалённых вулканов, от путешествий в поезде до круизов на теплоходе, от купания на курортных пляжах до релаксации в лечебных ваннах, от душевности и справедливости до темперамента и духовности.

Концепция «Поехали!» сосредоточена на той абсолютной свободе, которая прочитывается в России в каждой детали.Бескрайние пространства тайги, радикальное современное искусство, размах архитектуры, широкаядушарусских людей – буквально всё требует от человека отбросить его обычные рамки мышления, ритуалы и условности. Ограничений нет! Только здесь можно узнать себя настоящего, свободного от чужого мнения.

Концепция «Всегда разная Россия»представляет страну в контексте её противоречий. Русский человек долго запрягает, да быстро едет –как Илья Муромец, который 30 лет на печи лежал, а когда встал, поразительно быстро разобралсясо всеми бедами. Русская душа – это вечная борьба противоположностей. Мы можем с одинаковым удовольствием и чайку попить, и запустить ракету в космос.

Разработчики делятся своими впечатлениями от представленных концепций:

«Для каждого Россия складывается в особый, глубоко личный узор. Территория страны представляет собой целостное сочетание, казалось бы, совсем непохожих, и в то же время таких близких по духу этносов, образовавших за века совместной жизни неповторимую амальгаму. Непрерывно меняющийся, текучий, бесконечно разнообразный. Исследование России сродни исследованию уголков собственной души в стремлении обрести ту же цельность, которую демонстрирует русский народ – уникальный сплав зачастую противоположных качеств. Россия всегда открыта для диалога и новых прочтений», - так замысел концепции «Калейдоскоп твоей души» объясняет Елена Юферева, генеральный директор Brandson Branding Agency (Total Identity Group).

«Россия скрыта за завесой тайны, словно за стеклом, покрытым изморозью. Стирая завесу, мы показываем истинный облик страны», - говорит Григорий Храбров, директор по стратегии Brandson Branding Agency (Total Identity Group) о концепции «Узоры на стекле», - «Женская, мягкая природа ментальности России отражена в представлениях о деве-лебеди. Сакральность и необычайная волшебная сила этого персонажа напоминает о богатом духовном мире, сострадании и стремлении к жизни духа». Продолжая эту мысль, он рассказывает о концепции «She – is Russia»: «Глубина женской натуры издавна известна миру, поэтому ассоциация России с женщиной здесь как нельзя кстати. В поисках истоков декоративности русского прикладного искусства мы пришли к такому важному предмету гардероба, как платок, защищающий от бед и внешних влияний, сохраняющий самобытность нашей страны».

Илья Лазученков, генеральный директор брендинговой компании PlenumBrandConsultancy о концепции «Россия – это целый мир»: «Карта России, сделанная в супрематическом стиле, отлично передаёт характер страны — она угловатая, притягательная, хаотичная и очень разная.Россию умом не понять, аршином не измерить, поэтому здесь у нас свой мир, свои порядки».

«В нашем случае логотип-конструктор может передать многообразие смыслов, напоминая морские сигнальные флаги как символ открытости миру, деревянный конструктор как образ простоты и дружелюбия, работы конструктивистов, отражающие устремленность в будущее, лоскутное одеяло, напоминающее о традициях и тепле русской души», - утверждает Эркен Кагаров, арт-директор «Студии Артемия Лебедева», говоря о концепции «Больше, чем ты знаешь».

Арт-директор агентства Depot WPF Анна Большакова о концепции «She – is Russia» «Образ России в мире во все времена был достаточно грозным, волевым, авторитарным. Мы же хотим акцентировать внимание на таких качествах, как красота, щедрость, загадочность, мудрость. Все эти качества в полной мере присущи русской женщине, поэтому в основу концепции положен женский образ».

«Ключевая идея концепции — бесконечное разнообразие впечатлений, которые Россия может подарить путешественнику. Ты можешь узнавать ее заново в каждом путешествии. И это актуально как для «внешнего наблюдателя», так и для «коренного жителя», - рассказывает Денис Шлесберг, сооснователь и исполнительный креативный директор агентства «Артоника» оконцепции «Здесь целый мир».

Работа над туристическим брендом показала, что только общие усилия государства, неравнодушных граждан и профессионалов позволяют достичь синергетического эффекта и стать вровень с самыми популярными туристическими направлениями, обеспечив интерес и постоянный приток гостей. В преддверии летнего сезона Россия ждёт свой новый символ, который, как хочется верить, покажет, насколько гостеприимной и радушной может быть наша родная земля.