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Россия как платок и калейдоскоп

Россия как платок и калейдоскоп

В марте начнется народное голосование за лучший туристический бренд России.

В пятницу авторы концепций туристического бренда России показали наиболее успешные визуальные решения. Некоторые вдохновились русским женским платком, другие — кириллицей, третьи — калейдоскопом. Всего было представлено 20 работ. В ближайшее время эскизы оценит экспертный совет, и их останется в два раза меньше. Экспертное жюри оставит всего три работы, и именно они будут представлены на народное голосование.

Напомним, что в сентябре «Известия» сообщали о старте третьего этапа конкурса «Туристический бренд России», организованного Ростуризмом при поддержке Минкульта и Ассоциации брендинговых компаний России (АБКР). К тому времени было получено около 3 тыс. визуальных идей, которые на конкурс присылали все желающие. Но после этого за дело взялись исключительно профессионалы.

Советник главы Ростуризма Светлана Сергеева рассказала в пятницу, что работа над туристическим брендом России в 2015 году велась с помощью общественности. А в 2016 году было принято решение привлечь профессионалов — Ассоциацию брендинговых компаний России.

— Работа оказалась сложной. Необходимо было учесть великое многообразие нашей родины и изложить это на бумаге, — сказала Светлана Сергеева.

— Реализация огромного туристического потенциала Российской Федерации в интересах социально-экономического развития территорий и повышения качества жизни населения является задачей национального значения, успешное решение которой напрямую зависит от эффективного позиционирования и продвижении на мировом туристском рынке, — сказал глава Ростуризма Олег Сафонов. — Туристический бренд страны — это ценнейший нематериальный актив, залог ее конкурентоспособности как места отдыха и путешествий. 

Сопрезидент ассоциации брендиноговых компаний Алексей Андреев рассказал, что главная задача, которая стоит перед разработчиками, — создать эффективный интрумент. То есть турбренд, который не только привлечет в нашу страну иностранных туристов, но и будет способствовать развитию внутреннего туризма.

— Развивая внутренний туризм, мы помогаем россиянам лучше узнать свою страну и тем самым воспитываем патриотов, — сказал Алексей Андреев.

Он отметил, что представленные на предпоказе концепции будут переданы экспертному совету, а потом — высокому жюри, в состав которого входят руководитель Ростуризма Олег Сафонов, зампредседателя правительства РФ по вопросам спорта Виталий Мутко, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, министр культуры Владимир Мединский и др. После этого три лучших варианта будут представлены на народное голосование, в результате которого и определится победитель.

Арт-директор агентства Depot WPF Анна Большакова, один из разработчиков логотипа, представляющего собой красно-синий ромб, пояснила, что в основе концепции лежит женский образ, а собственно сам ромб — это платок.

— Россия щедрая, красивая, мудрая и красивая. Она прекрасная, таинственная и мудрая, как женщина, — пояснила Большакова. 

Директор по стратегии Brandson Branding Agency Григорий Храбров — автор эскиза, на котором изображен красный круг с синими и голубыми фрагментами. Храбров пояснил, что вдохновился калейдоскопом.

— Немного России есть в каждом из нас, и для каждого она своя, поэтому нам пришла в голову метафора, что Россия — это гигантский калейдоскоп, в котором соединяются в единую картину история, архитектура и уникальная природа, — сказал он. Круг, по словам Григория Храброва, символизирует русский хоровод и движение времен года.

Один из разработчиков логотипа который представляет собой красную надпись «Россия», арт-директор Александр Воронков, рассказал, что главный центральный образ работы — кириллический алфавит, письменность.

Разработчик другой концепции Николай Облапохин (надпись «Россия согревает» и изображение сердечка в центре) пояснил, что основная идея — обратиться к сердцам потребителей.

— Мы хотим, чтобы страна воспринималась как большое одеяло, которое укутывает и согревает. Россия согревает и сердце, — говорит Облапохин.

Директор SUPERMARKET Branding Александр Вагин рассказал «Известиям», что название концепции его команды — «Скажи да России».

— Важная составляющая бренда — это ощущение праздника, яркие эмоции и новые впечатления. «Да» — это не просто слово, не просто согласие, это призыв осмелиться на то, что мы раньше не делали. Это один шаг, который отделяет на от незабываемых событий, — сказал Александр Вагин. 

— Инициатива Ростуризма по разработке туристического бренда России получила широкую поддержку со стороны неравнодушной общественности и профессионального сообщества в сфере брендинга, которое активно включилось в работу на принципах социальной ответственности бизнеса. Сегодня мы видим практические результаты работы ведущих стратегов и дизайнеров из брендинговых агентств с мировым именем. Их работы в ближайшее время поступят на суд экспертного совета и авторитетного жюри конкурса, которые отберут лучшие. Окончательный вариант будет выбран путем всенародного голосования, — сказал Олег Сафонов.

30.01.2017

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