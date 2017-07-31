Территория смыслов. Туристический бренд России шагает по стране

Всенародное голосование по выбору нового туристического бренда России, одним из разработчиков которого является Brandson (Total Identity Group), выходит на финишную прямую. Уже в августе будет определен победитель, который и станет туристическим лицом страны. В конце июля 2017 года на молодежном образовательном форуме «Территория смыслов» профессионалы коммуникаций из Ассоциации Брендинговых Компаний России, в числе которых была Анна Луканина исполнительный директор Depot WPF, представили проект «Бренд России» молодым специалистам.

«Территория смыслов» — всероссийский молодёжный образовательный летний форум, проходящий ежегодно с 2015 года по инициативе Федерального агентства по делам молодёжи. В рамках форума молодёжь представляет свои проекты с целью получения грантов, проходят образовательные лекции и тренинги с участием политических лидеров и молодых активистов, а также ведущих представителей бизнес-сообщества.

Анна выступила в качестве презентатора и высоко оценила компетентность аудитории: «Главной целью моего выступления было рассказать о конкурсе, причем рассказать неформально. Мы были услышаны! Я поняла это из оставшихся за кадром вопросов и обсуждений. После полуторачасового выступления мы еще долго говорили с участниками, и мне было приятно слышать обратную связь по некоторым вариантам именно в отношении идеи, позиционирования, а не логотипа и картинки. Это ценно, поскольку работа по финализации визуальной составляющей Турбренда ещё только предстоит. На данном этапе важна концепция».

Старт народного голосования за лучшую концепцию туристического бренда России был объявлен на Петербургском международном экономическом форуме 1 июня 2017 года. Турбренд станет важнейшим инструментом управления имиджем страны и продвижения ее потенциала. Уже в августе будут определены 3 финалиста, из которых члены Высокого Жюри выберут официальный Туристический бренд России.

Действительно, выбор туристического бренда – не просто разработка логотипа и слогана. Это долгий и важный путь поиска российской идентичности, выявления основных образов, способных не только отразить исключительные особенности России, но и создать позитивный имидж для страны в целом. О важности проведения народного голосования в процессе выбора туристического бренда рассказала Елена Юферева, генеральный директор Brandson (Total Identity Group): «Думаю, что разного рода альтернативные голосования – подтверждение того, что тема Турбренда интересна широкой публике, поскольку проект национального брендинга по определению имеет социальную основу. Изначально планировалось, что на голосование пойдет только три итоговых варианта, но затем было принято решение расширить список до десяти, поскольку наша многонациональная и большая страна требует предельно плюралистичного подхода, который сможет вдохновить россиян и побудить к дискуссии. Именно они будут главными идеологами бренда, в их компетенции находится выбор лучших идей».

Создание туристического бренда России не только увеличит поток туристов в страну, что уже само по себе неплохо с точки зрения экономики, но и позволит изменить ее образ в глазах мирового сообщества, подчеркнет всю палитру ее уникальных преимуществ и особенностей. «Из 195 стран мира 146 имеют собственный туристический бренд. Россия как перспективное направление международного туризма тоже должна обзавестись этим важным маркетинговым инструментом. Совместно с АБКР мы привлекли к решению этой задачи профессионалов высочайшего уровня. Они трудятся над брендом на принципах социальной ответственности бизнеса и используют весь свой опыт и уникальные компетенции, чтобы создать продукт, достойный нашей великой страны. При этом он будет согласовываться с предпочтениями россиян, поскольку народное голосование играет ключевую роль в процессе выбора лучшего варианта бренда. Работа вышла на завершающий этап. Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 мы будем открывать уже с готовым Туристическим брендом России» – комментирует Руководитель Федерального агентства по туризму, Олег Сафонов.

Концепции для голосования были созданы еще в октябре 2016 года, когда более пятидесяти специалистов из ведущих брендинговых агентств разработали 23 уникальных видения туристического бренда. Позже из них было выбрано 10 лучших концепций, ТРИ из которых были созданы специалистами командой, в которую вошли специалисты Brandson.

На данный момент лидирует концепция «Увидеть больше». Наша страна в восприятии иностранцев, а зачастую и самих жителей, является огромным неизведанным пространством. Россия скрыта за завесой тайны, словно за стеклом, покрытым изморозью. Стирая завесу, мы показываем истинный облик страны. Словно скретч-слой, Россия таит в себе тайну – но эта тайна обещает возможность счастливого выигрыша, который может открыть огромные возможности. Стремление к внутренней правде и чистоте раскрывается в образе лебедя – священной птицы славян. Лебедь символизирует способность возрождения, целомудрие, благородство и мудрость.

«В русской мифологии славян существуют представления о способности души странствовать по небу в образе лебедя. Сочетая в себе две стихии: воздуха и воды, лебедь является птицей жизни. Женская, мягкая природа ментальности России отражена в представлениях о деве-лебеди. Сакральность и необычайная волшебная сила этого персонажа напоминает о богатом духовном мире, сострадании и стремлении к жизни духа, что неизменно влечет к России самых разных людей», - отмечает генеральный директор Brandson Branding Agency Елена Юферева.

Другая концепция, завоевавшая на данный момент значительные симпатии аудитории, называется «Россия – это целый мир». Ее идея основана на многообразии того, что наша страна может предложить жителям других стран. Россия насыщена впечатлениями, как целый мир. Он разный - прогрессивный и исторический, с нетронутой природой и урбанистическими ландшафтами, мегаполисами и космодромами. И чтобы он был действительно нашим, необходимо сохранить его уникальные черты. Знаком для данной идеи выступает карта России в узнаваемом стиле русского авангарда – мирового художественного явления, которое стало визитной карточкой России в сфере визуальной эстетики. Здесь есть и масштаб, и мозаичность восприятия страны как иностранцами, так и самими россиянами, а также тяга к монументальности.

Концепция «Поехали» – это простор, многоплановость, идеализм, движение за горизонт, через край. В основе стиля — центростремительная структура графики, метафора взгляда за горизонт и полета над бескрайними просторами страны. Абсолютная свобода и полная уверенность в себе.

Каждое путешествие – предвкушение ярких эмоций и необычных приключений. К этим категориям и обратились специалисты при создании концепции «Навстречу новым впечатлениям». Для нее требовалась очень сильная, но простая и универсальная метафора, передающая ощущение свободного полёта. Так появился ключевой образ – силуэт воздушного шара, заряженный энергией свободы и праздника. Визуально эта энергия воплотилась в оригинальных фактурных паттернах, передающих настроение и впечатления от мест и событий.

За основу концепции «Она прекрасна» взяли идею женской сущности и его метафорическое воплощение - женский платок. Именно он воплощает всю многогранность и яркость нашей страны, призывая обратить внимание на качества, присущие русской женщине: красоту, щедрость, загадочность, мудрость.

«Россия – это она. И это важно подчеркнуть, ведь о женской природе нашей страны сказано много – как русскими поэтами и художниками, так и наиболее наблюдательными гостями из-за рубежа. Она и жена, по словам Александра Блока, и Родина-мать, и весна на пашне с картин Алексея Венецианова. Одним словом, страна женского рода, чтобы она открылась вам, ее надо «разгадать», - отмечает один из разработчиков стратегии, стратег Brandson Branding Agency Григорий Храбров.

Концепция «Калейдоскоп твоей души» повествует о то, что Россия – это гигантский калейдоскоп различных ландшафтов, культур и цивилизаций. Узор с его пластикой является не только символом многогранности восприятия страны, но и напоминанием о русских народных орнаментах, построенных на фрактальных сетках повторяющихся элементов. Также фракталы являются структурным подобием космического пространства, а космос – это конечно же знаковые успехи СССР в его исследовании.

«Территория страны представляет собой целостное сочетание казалось бы совсем непохожих, и в то же время таких близких по духу этносов, образовавших за века совместной жизни неповторимую амальгаму. Исследование России сродни исследованию уголков собственной души в стремлении обрести ту же цельность, которую демонстрирует русский народ – уникальный сплав зачастую противоположных качеств», - отмечает арт-директор Brandson Branding Agency Артем Асеев.

«Россия – сказочная красота! Россия – это сказка!» - таков посыл концепции, которая несет в себе идею того, что путешествие в Россию — это путешествие в сказку, где есть место новым впечатлениям, чудесам. Графической основой знака является солнце — атрибут русской культуры, который напоминает одновременно масленичный блин, матрешку и лицо доброй, улыбающейся, красивой девушки из русской сказки.

Концепция «Больше, чем ты знаешь» напоминает архетипичный ряд матрешек и графическую советскую эпоху одновременно. Также образ, по мнению разработчиков, символизирует рост и развитие. Графика логотипа напоминает флаги (открытость миру), деревянный конструктор (простота и дружелюбие), лоскутное одеяло и варежку (традиции и тепло).

«В нашем случае логотип-конструктор может передать многообразие смыслов, напоминая морские сигнальные флаги как символ открытости миру, деревянный конструктор как образ простоты и дружелюбия, работы конструктивистов, отражающие устремленность в будущее, лоскутное одеяло, напоминающее о традициях и тепле русской души», отмечает Эркен Кагаров, арт-директор «Студии Артемия Лебедева».

В концепции «Россия согревает» идея бренда передается через метафору «согревающих объятий». Визуальный центр логотипа – знак объятий, который, будучи центром композиции, выступает источником тепла, что также поддерживается цветовым решением логотипа.

Донести нам простую, но важную мысль помогает концепция «Россия – здесь целый мир». Основная идея этой концепции – подчеркнуть, что у нас есть всё: от субтропиков до Арктики, от бездонных озер до заоблачных вершин. В графическом решении окружность символизирует земной шар, а в писанное в него начертание имени совпадает с расположением страны на условной карте мира.

О важности создания собственного туристического бренда говорит и то, что по стопам России в поисках собственной айдентики пошла Беларусь. Решение о создании белорусского бренда было принято совсем недавно на закрытии международной конференции «Брендинг дестинаций: инновационные идеи для привлечения туристов». На форуме выступал генеральный секретарь UNWTO Талеб Рифаи, который еще раз рассказал широкой общественности зачем странам нужен туристический бренд и какие перспективы для их развития он открывает.