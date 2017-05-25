Google сообщил об увеличении числа спамных ссылок в гостевых статьях

Google сообщил об увеличении числа спамных ссылок в гостевых и партнёрских постах. Обычно такие статьи пишутся от имени одного сайта, а размещаются на другом.

Google не возражает против гостевых постов в том случае, если они содержат полезную для пользователей информацию или способствуют повышению узнаваемости компании. Но если основная их цель – перенаправление пользователей на сайт автора, то это расценивается как нарушение правил поисковой системы. В частности, как манипуляции со ссылками.

Под это нарушение подпадают следующие действия:

Добавление переполненных ключевыми словами ссылок в статьи.

Публикация одних и тех же статей на большом количестве разных сайтов. Или размещение большого числа статей на нескольких крупных ресурсах.

Привлечение к созданию статей авторов, которые не разбираются в той теме, на которую пишут.

Использование одного и того же или похожего контента в статьях; дублирование содержимого статей на сайте (в данном случае рекомендуется использовать rel=canonical в дополнение к rel=nofollow).

Если Google обнаружит, что сайт публикует статьи со спамными ссылками, это может привести к снижению оценки качества ресурса и его понижению в результатах поиска.

Сайты, принимающие к размещению гостевые или партнёрские материалы, должны удостовериться, что их содержимое соответствует интересам их аудитории. Если в статье содержатся спорные ссылки, их нужно закрывать атрибутом rel=nofollow.

В свою очередь те сайты, которые создают большое количество статей для получения ссылок, также могут попасть под санкции. Когда в приоритетах на первое место выходит линкбилдинг, качество статей может страдать. Это в свою очередь может негативно влиять на пользователей. Соответственно, такие практики Google также старается пресекать.

Напомним, что Google официально призвал вебмастеров не использовать гостевой блоггинг как метод продвижения в 2014 году.

В конце 2013 года бывший глава команды Google по борьбе с веб-спамом Мэтт Каттс уже предупреждал специалистов о том, что поисковик будет принимать меры против низкокачественных блогов. Он также неоднократно разъяснял, чем органические гостевые посты отличаются от платных.

Ещё раньше, в июле 2013 года другой представитель Google — Джон Мюллер советовал блогерам ставить атрибут nofollow на ссылки, в статьях, которые они пишут, особенно, если это касается гостевых постов, написанных с целью наращивания ссылочной массы.