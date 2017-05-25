Украинские юристы оставят владельцев Рокфеллер-центра с "голой задницей"!

Украинцев массово поразила недавняя новость в сфере искусства. Джефф Кунс, американский художник и любитель китча установил огромную статую балерины. И вроде бы все красиво и необычно, если бы не несколько «но». Во-первых, балерина надувная. И, во-вторых, эта балерина является огромной копией статуэтки «Балерина Леночка» времен СССР.

Как расценить данную инсталляцию? Как арт-проект, несущий красоту в мир или грубое нарушение авторских прав известного в Украине скульптура. На эти и другие вопросы ответят юристы Международной юридической компании «KODEX» и поставят на колени самых крупных девелоперов Америки.

«Прежде чем говорить о нарушении авторских прав Жникруп Оксаны, необходимо определить ее наследников и срок действия таких прав. В соответствии с положениями Бернской конвенции, участником которой является США и Украина, авторское право действует всю жизнь автора и 50 лет после его смерти, возникая с момента его создания. Исходя из доступной информации, статуэтка была создана в период с 1960 по 1975 год. Следовательно, за наследниками сохраняется авторское право на статуэтку «Балерина Леночка». На данный момент мы занимаемся идентификацией поиском законных правообладателей, права которых были нарушены Джеффом Кунсем», утверждает Директор департамента интеллектуальной собственности МЮК «KODEX», Юлия Шаповалова.

По информации официального сайта бизнес центра «Rockefeller Center», инсталляция «Сидящая Балерина» Джеффи Кунса основана на скульптурах из нержавеющей стали, которые Кунс ранее создал в рамках своей коллекции «Древность». В свою очередь коллекция была смоделирована на основе фарфоровых фигур. Кроме того, инсталляция несет в себе социальный посыл, приуроченный к Национальному Месяцу пропавших детей, и призывает к помощи Международному центру пропавших и эксплуатируемых детей.

Евгений Ковтуненко, управляющий партнер МЮК «KODEX», совершенно однозначно определил: «Бесспорно, для выявления нарушения авторских прав, важно определить имеет ли данная инсталляция коммерческую цель. Учитывая, что сперва была создана коллекция статуэток из нержавеющей стали, которые кстати можно приобрести, а потом организована инсталляция в очень публичном месте, это ничто иное как пиар, реклама непосредственно того продукта, который будет продаваться. Кроме того, если представить, что инсталляция «Сидящая Балерина» не имеет под собой коммерческую составляющую, рекламируется все равно имя Джеффа Кунса, а имя это - бренд, (и достаточно известный) под которым Кунс, так или иначе, продает свои произведения и зарабатывает на этом немалые деньги.»

«Кроме того, само размещение инсталляции нам может о многом сказать, а именно - это целевая аудитория потребителей. Огромный бизнес центр, где помимо прочего, есть масса торговых и развлекательных площадок. Привлечь к ответственности за нарушение авторского права Жникруп Оксаны необходимо не только Джеффа Кунса но и собственников здания, крупнейших девелоперов Америки, на территории которого была размещена балерина. В установке такой инсталляции выигрывают все, как ее создатель, так и собственник. Схема проста, Кунс получает потенциальных покупателей его искусства, а собственники получают потенциальных потребителей товаров и услуг, сосредоточенных в здании, поскольку желающих поглазеть на инсталляцию огромное количество. И социальная составляющая, якобы в защиту детей, это скорее эксплуатация труда нашей украинской скульпторши и спекуляция именем международного детского фонда. Благородное дело не может быть достигнуто путем обмана и плагиата», продолжает обосновывать позицию Евгений Ковтуненко.

Вывод таков: в контексте вышесказанного, уже можно говорить о нарушении имущественных авторских прав, и это только предварительный анализ. В данном случае нарушителям могут грозить штрафы на миллиарды. И, кроме того, не требуется особых доказательств и доводов, чтобы распознать нарушение личных неимущественных прав автора фарфоровой статуэтки Жникруп Оксаны. А именно: требовать признания своего авторства путем указания надлежащим образом имени автора, требовать сохранения целостности произведения и противодействовать извращению, искажению или другому изменению произведения или другому посягательству на произведение, способному наносить вред чести или репутации автора.

Евгений Ковтуненко смело заявляет: «Юристы МЮК «KODEX», уже предпринимают действия, для того, чтобы восстановить справедливостьи отсудить у недобросовестных коммерсантов незаконно заработанные миллионы!