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Рекламный провокатор России оценил резонансные беларуские кампании

Рекламный провокатор России оценил резонансные беларуские кампании

Комментарии Юния Давыдова, президента международной рекламной группы RCG, нескольких беларуских кейсов, которые последние пару лет активно обсуждались в соцсетях и привлекли внимание эпатажностью, нехарактерной в целом для беларуской рекламы. 

«Хлопцы, вы гопники? Нате семак!»: о кейсе "Онега"

Сорри, коллеги, но в этом кейсе свежей выглядит лишь лошадка. Все остальное не свежо, так что охват данной акции явно невелик – ее запомнят лишь 100-200 человек, получившие бесплатные семечки, но вряд ли о ней захотят взахлеб рассказать в Сети и СМИ. Короче, не айс. 

Кстати, лет 10 назад мы тоже продвигали снеки с помощью транспортных средств. Мы устроили кошмарную аварию в самом центре Москвы, из грузовика на Тверскую высыпались тысячи упаковок с продуктом, водители затеяли отвратительную драку и т.д. – возмущенная толпа, паника, пробка, милиция… Короче, скандалище! Но поскольку ДТП произошло прямо напротив бизнес-центра «Известия», в котором находятся офисы двух десятков СМИ (Инфа для органов – ЭТО СЛУЧАЙНО СЛУЧИВШИЙСЯ СЛУЧАЙ, ПРОСТО СОВПАДЕНИЕ, МЫ ТУТ НЕ ПРИ ЧЕМ!!!), на следующий день о нашей аварии рассказали 4 федеральных газеты и телеканал, а на сайте Fishki.net за 1 день более 100 тысяч просмотров.  

И я это не выдумал, вот доказательства

Но чтобы не только ругаться на коллег, я хочу предложить им апгрейд акции с телегой и румяной бабой. Например, так: чтобы получить бесплатный кулек с семечками, нужно научиться ржать, как лошадь, записать это на видео и… Стоп, есть идея покруче! Попадание в ЦА – 300 %! Чтобы получить кулек, нужно рассказать промоутерам анекдот (все рассказы пишем на камеру). Лучшие анекдоты минчан печатаются на кульках, в которые насыпают семечки… А также на стенах фирменного магазина... А также на чеках… А потом «Онега» проводит общегородской (зачеркнуто), республиканский (зачеркнуто), всемирный конкурс анекдотов «РЖАЧНАЯ СЕМЕЧКА»… И получает Каннского Льва! 

«Онега» выпустила батончик «Твикерс» и получила претензии от Mars

А вот это не плохо! Мы подобные маркетинговые хулиганства называем аббревиатурой СНД: «Скандал Направленного Действия». Получить претензию от MARS – дорогого стоит. Собственно, ради претензии все и затевалось. При этом вряд ли батончик «Твiкерс» планируют выпускать. Да это и не нужно, достаточно нарисовать его в фотошопе, запустить правильную «утку» в социальные сети, и – вуаля – цель достигнута! «Омега» поймала скандальный хайп на конкурентах, и все-все-все СМИ об этом написали. Браво! 

«Мы спим с нашими клиентами» − новая реклама digital-агентства «Гусаров Групп»

ЗАЧЕМ?! Коллеги, признайтесь честно, кто-нибудь что-нибудь понял? В чем ключевое сообщение? Какая ЦА? Я вот, например, против того, чтобы со мной спал какой-то левый чувак. Или даже правая телка. Меня это оттолкнет. Клиентов, думаю, тоже. Да и вообще, кто с кем спит: агентство с клиентами, конкуренты с самими собой, Гусаров со всеми подряд? Какой-то свальный грех. Нет, не зачет, не эффективно. 

«Хрен должен стоять у каждого» от АБС

Не остроумно, поэтому пошло. Вот старая ТВ-реклама компании ABC  тоже на грани фола, но там есть герой, есть сюжет, есть сторителлинг, наконец.  

И главное: это было смешно. Такому креативу веришь, он взят из народа, что-то типа байки, положенной на ТВ-формат. А новый принт – в топку!

Сексизм в рекламе Mark Formelle

Нижнее белье = SEX. Женское нижнее белье = SEX + SEX + SEX. Открою феминисткам секрет: белье для того и делают, чтобы нормальная женщина чувствовала себя привлекательной, желанной, и, прикиньте, сексуальной. Вы, тетеньки, как-нибудь попробуйте снять ваши бронированные, утепленные трусы с начесом и надеть что-то изящное. Вам понравится! Или даже захочется кому-то показать. И это нормально.

Не понимаю претензий белорусских феминисток к бренду. Я вообще не понимаю феминисток. Да, женщина в красных трусиках сексуальна. И да, её хотят. Но поймите же – ее никто не принуждает, ОНА САМА ХОЧЕТ, ЧТОБЫ ЕЕ ХОТЕЛИ. Феминистки, отстаньте уже от женщин, оставьте им право быть женственными!..

Впрочем, как маркетолог могу заметить, что использование феминисток в качестве продвижения товаров или услуг – это малобюджетный и высокоэффективный канал коммуникации. Тетки они шумные, склочные и очень-очень ресурсные. И если их правильно возбудить – они сами все за вас сделают: поднимут вселенский скандал, объявят бренду бойкот, предадут его анафеме… и поднимут продажи.

Сексуальные мужчины шьют белье Mark Formelle

Мой комментарий одним словом - КРУТО!

22.05.2017

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Комментарии

Гость
сегодня в 16:39 | сообщение #1
 

Про феминисток ГЕНИАЛЬНО ))))))))))))))

Пони
сегодня в 17:06 | сообщение #2
 

Да, уж... чтобы научиться ржать как лошадь нужно ежедневно есть овсянку Подмигивать

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