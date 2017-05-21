Рекламный провокатор России оценил резонансные беларуские кампании

Комментарии Юния Давыдова, президента международной рекламной группы RCG, нескольких беларуских кейсов, которые последние пару лет активно обсуждались в соцсетях и привлекли внимание эпатажностью, нехарактерной в целом для беларуской рекламы.

«Хлопцы, вы гопники? Нате семак!»: о кейсе "Онега"

Сорри, коллеги, но в этом кейсе свежей выглядит лишь лошадка. Все остальное не свежо, так что охват данной акции явно невелик – ее запомнят лишь 100-200 человек, получившие бесплатные семечки, но вряд ли о ней захотят взахлеб рассказать в Сети и СМИ. Короче, не айс.

Кстати, лет 10 назад мы тоже продвигали снеки с помощью транспортных средств. Мы устроили кошмарную аварию в самом центре Москвы, из грузовика на Тверскую высыпались тысячи упаковок с продуктом, водители затеяли отвратительную драку и т.д. – возмущенная толпа, паника, пробка, милиция… Короче, скандалище! Но поскольку ДТП произошло прямо напротив бизнес-центра «Известия», в котором находятся офисы двух десятков СМИ (Инфа для органов – ЭТО СЛУЧАЙНО СЛУЧИВШИЙСЯ СЛУЧАЙ, ПРОСТО СОВПАДЕНИЕ, МЫ ТУТ НЕ ПРИ ЧЕМ!!!), на следующий день о нашей аварии рассказали 4 федеральных газеты и телеканал, а на сайте Fishki.net за 1 день более 100 тысяч просмотров.

И я это не выдумал, вот доказательства.

Но чтобы не только ругаться на коллег, я хочу предложить им апгрейд акции с телегой и румяной бабой. Например, так: чтобы получить бесплатный кулек с семечками, нужно научиться ржать, как лошадь, записать это на видео и… Стоп, есть идея покруче! Попадание в ЦА – 300 %! Чтобы получить кулек, нужно рассказать промоутерам анекдот (все рассказы пишем на камеру). Лучшие анекдоты минчан печатаются на кульках, в которые насыпают семечки… А также на стенах фирменного магазина... А также на чеках… А потом «Онега» проводит общегородской (зачеркнуто), республиканский (зачеркнуто), всемирный конкурс анекдотов «РЖАЧНАЯ СЕМЕЧКА»… И получает Каннского Льва!

«Онега» выпустила батончик «Твикерс» и получила претензии от Mars

А вот это не плохо! Мы подобные маркетинговые хулиганства называем аббревиатурой СНД: «Скандал Направленного Действия». Получить претензию от MARS – дорогого стоит. Собственно, ради претензии все и затевалось. При этом вряд ли батончик «Твiкерс» планируют выпускать. Да это и не нужно, достаточно нарисовать его в фотошопе, запустить правильную «утку» в социальные сети, и – вуаля – цель достигнута! «Омега» поймала скандальный хайп на конкурентах, и все-все-все СМИ об этом написали. Браво!

«Мы спим с нашими клиентами» − новая реклама digital-агентства «Гусаров Групп»

ЗАЧЕМ?! Коллеги, признайтесь честно, кто-нибудь что-нибудь понял? В чем ключевое сообщение? Какая ЦА? Я вот, например, против того, чтобы со мной спал какой-то левый чувак. Или даже правая телка. Меня это оттолкнет. Клиентов, думаю, тоже. Да и вообще, кто с кем спит: агентство с клиентами, конкуренты с самими собой, Гусаров со всеми подряд? Какой-то свальный грех. Нет, не зачет, не эффективно.

«Хрен должен стоять у каждого» от АБС

Не остроумно, поэтому пошло. Вот старая ТВ-реклама компании ABC тоже на грани фола, но там есть герой, есть сюжет, есть сторителлинг, наконец.

И главное: это было смешно. Такому креативу веришь, он взят из народа, что-то типа байки, положенной на ТВ-формат. А новый принт – в топку!

Сексизм в рекламе Mark Formelle

Нижнее белье = SEX. Женское нижнее белье = SEX + SEX + SEX. Открою феминисткам секрет: белье для того и делают, чтобы нормальная женщина чувствовала себя привлекательной, желанной, и, прикиньте, сексуальной. Вы, тетеньки, как-нибудь попробуйте снять ваши бронированные, утепленные трусы с начесом и надеть что-то изящное. Вам понравится! Или даже захочется кому-то показать. И это нормально.

Не понимаю претензий белорусских феминисток к бренду. Я вообще не понимаю феминисток. Да, женщина в красных трусиках сексуальна. И да, её хотят. Но поймите же – ее никто не принуждает, ОНА САМА ХОЧЕТ, ЧТОБЫ ЕЕ ХОТЕЛИ. Феминистки, отстаньте уже от женщин, оставьте им право быть женственными!..

Впрочем, как маркетолог могу заметить, что использование феминисток в качестве продвижения товаров или услуг – это малобюджетный и высокоэффективный канал коммуникации. Тетки они шумные, склочные и очень-очень ресурсные. И если их правильно возбудить – они сами все за вас сделают: поднимут вселенский скандал, объявят бренду бойкот, предадут его анафеме… и поднимут продажи.

Сексуальные мужчины шьют белье Mark Formelle

Мой комментарий одним словом - КРУТО!