Рекламный провокатор России оценил резонансные беларуские кампании
Комментарии Юния Давыдова, президента международной рекламной группы RCG, нескольких беларуских кейсов, которые последние пару лет активно обсуждались в соцсетях и привлекли внимание эпатажностью, нехарактерной в целом для беларуской рекламы.
«Хлопцы, вы гопники? Нате семак!»: о кейсе "Онега"
Сорри, коллеги, но в этом кейсе свежей выглядит лишь лошадка. Все остальное не свежо, так что охват данной акции явно невелик – ее запомнят лишь 100-200 человек, получившие бесплатные семечки, но вряд ли о ней захотят взахлеб рассказать в Сети и СМИ. Короче, не айс.
Кстати, лет 10 назад мы тоже продвигали снеки с помощью транспортных средств. Мы устроили кошмарную аварию в самом центре Москвы, из грузовика на Тверскую высыпались тысячи упаковок с продуктом, водители затеяли отвратительную драку и т.д. – возмущенная толпа, паника, пробка, милиция… Короче, скандалище! Но поскольку ДТП произошло прямо напротив бизнес-центра «Известия», в котором находятся офисы двух десятков СМИ (Инфа для органов – ЭТО СЛУЧАЙНО СЛУЧИВШИЙСЯ СЛУЧАЙ, ПРОСТО СОВПАДЕНИЕ, МЫ ТУТ НЕ ПРИ ЧЕМ!!!), на следующий день о нашей аварии рассказали 4 федеральных газеты и телеканал, а на сайте Fishki.net за 1 день более 100 тысяч просмотров.
Но чтобы не только ругаться на коллег, я хочу предложить им апгрейд акции с телегой и румяной бабой. Например, так: чтобы получить бесплатный кулек с семечками, нужно научиться ржать, как лошадь, записать это на видео и… Стоп, есть идея покруче! Попадание в ЦА – 300 %! Чтобы получить кулек, нужно рассказать промоутерам анекдот (все рассказы пишем на камеру). Лучшие анекдоты минчан печатаются на кульках, в которые насыпают семечки… А также на стенах фирменного магазина... А также на чеках… А потом «Онега» проводит общегородской (зачеркнуто), республиканский (зачеркнуто), всемирный конкурс анекдотов «РЖАЧНАЯ СЕМЕЧКА»… И получает Каннского Льва!
«Онега» выпустила батончик «Твикерс» и получила претензии от Mars
А вот это не плохо! Мы подобные маркетинговые хулиганства называем аббревиатурой СНД: «Скандал Направленного Действия». Получить претензию от MARS – дорогого стоит. Собственно, ради претензии все и затевалось. При этом вряд ли батончик «Твiкерс» планируют выпускать. Да это и не нужно, достаточно нарисовать его в фотошопе, запустить правильную «утку» в социальные сети, и – вуаля – цель достигнута! «Омега» поймала скандальный хайп на конкурентах, и все-все-все СМИ об этом написали. Браво!
«Мы спим с нашими клиентами» − новая реклама digital-агентства «Гусаров Групп»
ЗАЧЕМ?! Коллеги, признайтесь честно, кто-нибудь что-нибудь понял? В чем ключевое сообщение? Какая ЦА? Я вот, например, против того, чтобы со мной спал какой-то левый чувак. Или даже правая телка. Меня это оттолкнет. Клиентов, думаю, тоже. Да и вообще, кто с кем спит: агентство с клиентами, конкуренты с самими собой, Гусаров со всеми подряд? Какой-то свальный грех. Нет, не зачет, не эффективно.
«Хрен должен стоять у каждого» от АБС
Не остроумно, поэтому пошло. Вот старая ТВ-реклама компании ABC тоже на грани фола, но там есть герой, есть сюжет, есть сторителлинг, наконец.
И главное: это было смешно. Такому креативу веришь, он взят из народа, что-то типа байки, положенной на ТВ-формат. А новый принт – в топку!
Сексизм в рекламе Mark Formelle
Нижнее белье = SEX. Женское нижнее белье = SEX + SEX + SEX. Открою феминисткам секрет: белье для того и делают, чтобы нормальная женщина чувствовала себя привлекательной, желанной, и, прикиньте, сексуальной. Вы, тетеньки, как-нибудь попробуйте снять ваши бронированные, утепленные трусы с начесом и надеть что-то изящное. Вам понравится! Или даже захочется кому-то показать. И это нормально.
Не понимаю претензий белорусских феминисток к бренду. Я вообще не понимаю феминисток. Да, женщина в красных трусиках сексуальна. И да, её хотят. Но поймите же – ее никто не принуждает, ОНА САМА ХОЧЕТ, ЧТОБЫ ЕЕ ХОТЕЛИ. Феминистки, отстаньте уже от женщин, оставьте им право быть женственными!..
Впрочем, как маркетолог могу заметить, что использование феминисток в качестве продвижения товаров или услуг – это малобюджетный и высокоэффективный канал коммуникации. Тетки они шумные, склочные и очень-очень ресурсные. И если их правильно возбудить – они сами все за вас сделают: поднимут вселенский скандал, объявят бренду бойкот, предадут его анафеме… и поднимут продажи.
Комментарии Юния Давыдова, президента международной рекламной группы RCG, нескольких беларуских кейсов, которые последние пару лет активно обсуждались в соцсетях и привлекли внимание эпатажностью, нехарактерной в целом для беларуской рекламы.
Международный Фестиваль рекламы и маркетинга «Белый Квадрат» является одним из крупнейших событий креативной индустрии в Восточной Европе и главным событием в сфере маркетинга и рекламы Беларуси. Поэтому где, как ни здесь, можно увидеть повестку дня рекламного рынка – все то, чем дышит индустрия коммерческого творчества и что видит в качестве своих основных ориентиров. Посетив мероприятие в рамках международной команды жюри в номинации «Социальная реклама», мы выделили шесть основных пунктов, которые, на наши взгляд, помогают познакомиться с актуальными трендами и сделать выводы на будущее.
Предвидеть такие события в профессиональной жизни практически невозможно. В один самый обычный день ты публикуешь у себя на странице пост про годовой личный коучинг с подробным описанием программы. К слову, таких постов и программ за всю свою карьеру я опубликовала не один десяток. И тут происходит нечто - на следующий день ты открываешь свою страницу в Facebook и не веришь своим глазам: под твоим постом тонна комментариев вполне себе хамского и негативного характера.
Открывается выставка "Московское метро - Подземный Памятник архитектуры". Поход за креативом и вдохновением. Возможность посмотреть как выглядели проекты метро. Реализованные или нет экспонаты выставки интересны дизайнерам.
Открылась выставка «Художественные сокровища России. Лучшее из российских собраний: от иконы до живописи модерна». Как всякая новая выставка работа получилась спорная. Новая площадка, попытка нового экспонирования, известные и не известные работы русских мастеров. Стоит пойти и составить собственное мнение.
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