Пан Гус вернулся. И это "хорошечно"!

Бренд-команда Zatecky Gus совместно с агентством Leo Burnett Moscow запустила продолжение рекламной кампании, в которой Пан Гус призывает всех получать удовольствие от каждого дня. В новом ролике герой зажигательно танцует, вдохновляя других пивоваров двигаться в такт.

Как известно, чехи — очень жизнерадостный народ, который, что бы ни случилось, всегда сохраняет позитивный настрой. Причина тому –вкусное пиво, которое каждый день под рукой. Zatecky Gus Non-alcoholic варится согласно лучшим чешским традициям, а значит с удовольствием. Поэтому каждый день на пивоварне Пана Гуса наполнен «хорошечным» настроением, которым пропитывается каждая капля пива.

«Да, друзья, Пан Гус вернулся!» – прокомментировал старший копирайтер Leo Burnett Moscow Сергей Шабров. А вместе с пивоваром вернулись гусь и неизменное «хорошечно».

Владимир Плотников, бренд-менеджер Zatecky Gus: «Мы невероятно рады представить долгожданное продолжение саги про Пана Гуса и его верного спутника – Жатецкого Гуся, которое уже стало доступным для просмотра зрителям на ТВ и в сети интернет. В созданном ролике пивовар Пан Гус показывает, какое невероятное наслаждение и удовольствие он получает от процесса приготовления янтарного напитка в своей пивоварне. Именно такой настрой присущ истинному чеху, особенно когда он занимается своим любимым делом – варкой пива Zatecky Gus. Ролик обязательно подарит зрителю замечательное настроение. Постукивание ногой в такт музыке обеспечено!»

Работа: Танец

Слоган: «Каждый день хорошечно»

Хронометраж: 30, 15сек

Марка: “Zatecky Gus Non-Alcoholic” (Светлое безалкогольное)

Сроки кампании: 17 апрель – 13 августа

Клиент: ООО «Пивоваренная компания Балтика»

Директор по развитию лицензионных брендов: Екатерина Потокина

Бренд-менеджер: Владимир Плотников

Менеджер по маркетингу-руководитель группы: Cергей Голубцов

Менеджер по производству рекламы: Юрий Стрелковский

Агентство: Leo Burnett Moscow

Креативный директор: Юрий Воловский

Директор по стратегическому планированию: Роман Казыханов

Старший арт-директор: Александр Баяртаев

Старший копирайтер: Сергей Шабров

Директор группы по работе с клиентами: Алена Слипченко

Продюсер: Екатерина Крючкова

Продакшен:

Продюсер (продакшн-хауса): Оксана Гиль, Мария Смородина

Режиссер: Damien O’Donnel

Оператор: Simon Walsh

Композитор: Константин Мальцев