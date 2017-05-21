Пан Гус вернулся. И это "хорошечно"!

Бренд-команда Zatecky Gus совместно с агентством Leo Burnett Moscow запустила продолжение рекламной кампании, в которой Пан Гус призывает всех получать удовольствие от каждого дня. В новом ролике герой зажигательно танцует, вдохновляя других пивоваров двигаться в такт.
Как известно, чехи — очень жизнерадостный народ, который, что бы ни случилось, всегда сохраняет позитивный настрой. Причина тому –вкусное пиво, которое каждый день под рукой. Zatecky Gus Non-alcoholic варится согласно лучшим чешским традициям, а значит с удовольствием. Поэтому каждый день на пивоварне Пана Гуса наполнен «хорошечным» настроением, которым пропитывается каждая капля пива.
«Да, друзья, Пан Гус вернулся!» – прокомментировал старший копирайтер Leo Burnett Moscow Сергей Шабров. А вместе с пивоваром вернулись гусь и неизменное «хорошечно».
Владимир Плотников, бренд-менеджер Zatecky Gus: «Мы невероятно рады представить долгожданное продолжение саги про Пана Гуса и его верного спутника – Жатецкого Гуся, которое уже стало доступным для просмотра зрителям на ТВ и в сети интернет. В созданном ролике пивовар Пан Гус показывает, какое невероятное наслаждение и удовольствие он получает от процесса приготовления янтарного напитка в своей пивоварне. Именно такой настрой присущ истинному чеху, особенно когда он занимается своим любимым делом – варкой пива Zatecky Gus. Ролик обязательно подарит зрителю замечательное настроение. Постукивание ногой в такт музыке обеспечено!»
Клиент: ООО «Пивоваренная компания Балтика» Директор по развитию лицензионных брендов: Екатерина Потокина Бренд-менеджер: Владимир Плотников Менеджер по маркетингу-руководитель группы: Cергей Голубцов Менеджер по производству рекламы: Юрий Стрелковский
Агентство: Leo Burnett Moscow Креативный директор: Юрий Воловский Директор по стратегическому планированию: Роман Казыханов Старший арт-директор: Александр Баяртаев Старший копирайтер: Сергей Шабров Директор группы по работе с клиентами: Алена Слипченко Продюсер: Екатерина Крючкова
Продакшен: Продюсер (продакшн-хауса): Оксана Гиль, Мария Смородина Режиссер: Damien O’Donnel Оператор: Simon Walsh Композитор: Константин Мальцев
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