Хвойная витаминизация: жители Подмосковья собрали 5000 новогодних елок на корм питомцам зоопарков

В Подмосковье завершилась масштабная экологическая акция «Дарим елки зоопаркам», организованная компанией Urban Group. В результате жителям подмосковных городов Одинцово, Химок, Красногорска и Видное удалось собрать более 5000 деревьев, которые были переданы в контактный мини-зоопарк «Горки», этно-парк «Кочевник» и «Трогательный зоопарк оленей».

Собранная хвоя будет использоваться в рационе животных как подкормка и дополнительный источник витаминов, особенно необходимый им в суровое и холодное время года. Однако, по словам владельца этно-парка «Кочевник» Алексей Ежелева, импортные елки и сосны уступают отечественным не только по вкусу, но и по сохранности внешнего вида.

В акции, которая проходила с 1 по 20 января, мог принять участие любой владелец живой сосны или ели, сдавший ее на специальный пункт сбора. Все, кто выложил фотографии в инстаграм с хэштегом #елкиUrban, получили семейные сертификаты на посещение одного из зоопарков.

«Четыре года назад мы были первыми, кто привлек внимание общественности к проблеме грамотной утилизации отслуживших новогодних елок. Сейчас многие компании проводят подобные мероприятия. Это действительно вдохновляет нас придумывать и организовывать новые акции, направленные на сохранение и защиту окружающей природы», – отметила директор по информационной политике и PR Urban Group Яна Максимова.