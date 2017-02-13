Бадминтонисты сборной России признались в любви словами Шекспира

Национальная федерация бадминтона России совместно с компанией Urban Group подготовили видео поздравление в честь Дня всех влюбленных. Мужская часть команды прочла сонет 130 Уильяма Шекспира.

Ролик был записан на базе сборной в Кратово в преддверии чемпионата Европы по бадминтону среди смешанных команд, который стартует в Польше 15 февраля. В акции #cкажилюблю приняли участие чемпионы и призеры чемпионатов Европы и России, обладатели Кубка России: Владимир Мальков, Анатолий Ярцев, Владимир Иванов, Иван Созонов, Евгений Дремин и Сергей Сирант.

Отметим, что Urban Group является партнером Национальной федерации бадминтона в проекте создания Академии бадминтона в Одинцовском районе Московской области.