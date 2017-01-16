Первая гастрономическая выставка импрессионистов пройдет в Подмосковье

10 шедевров мировой живописи, среди которых: Клод Моне, Винсент Ван Гон, Поль Гоген, Камиль Писсарро, порадуют не только людей, но и птиц. Каждая картина выложена из съедобных семян и зерен, которые станут необходимой подкормкой пернатых в зимнее время года. Ежегодное экологическое мероприятие, организованное компанией Urban Group, проходит в поддержку акции «Покормите птиц зимой» и направлено на сохранение окружающей среды и увеличение популяции птиц в Подмосковье.

«Безусловно, пернатым приходится очень тяжело в зимнее время года, поэтому они как никогда нуждаются в нашей поддержке. Мы проводим эту акцию уже не первый год и очень благодарны всем, кто активно помогает и участвует в мероприятии. К тому же, покормить птиц – несложный и приятный способ проявить человечность и стать добрее», - отметила Яна Максимова, PR- директор Urban Group.

На мероприятии можно будет увидеть следующие работы:

«Впечатление», «Сан-Джорджо Маджоре в сумерках» Клода Моне

«Натюрморт с кувшином», «Плоскогорье горы «Сент-Виктуар» Поля Сезанна

«Пейзаж с домом и земледельцем», «Звездная ночь» Винсента Ван Гога

«Пейзаж в Бретани», «Урожай-Ле пульдю» Поля Гогена

«Пастушка собирает овец», «Цветущая слива в Эраньи» Камиля Писсарро