Urban Group выяснила, насколько россияне суеверны при покупке квартиры

«Пятница, 13-е» с давних времен наводит страх и трепет на особенно чутких и суеверных натур. Принято считать, что в этот день человека сопровождают одни неприятности. У многих людей «мистическая» дата вызывает тревогу и дискомфорт, и они предпочитают отложить решение важных дел до лучших времён или хотя бы дней.

Девелоперская компания Urban Group проанализировала, как отличалось клиентское поведение в «пятницу, 13-го» с начала 2015 года по настоящее время, и выяснила, что количество броней в эти дни на 13% меньше, чем в среднем по пятницам в том же месяце.

Эксперты сверяли данные по шести «таинственным» датам: 13 февраля, 13 марта и 13 ноября 2015 года, 13 мая 2016 года и 13 января и 13 октября 2017 года. При этом январь текущего года был единственным днём-исключением, когда количество сделок 13-го числа было незначительно выше, чем в среднем по пятницам. Это связано с невысокими показателями 6 января — новогодние праздники традиционно «проигрывают» по количеству сделок.

«Кажется невероятным, но разница именно в 13% — совпадение, которое удивило, прежде всего, нас самих. Покупка квартиры — очень серьёзный шаг, и мы догадывались, что число заключённых договоров в этот день будет ниже, но не ожидали встретить эту загадочную цифру — чёртову дюжину. Ближайшая «пятница, 13-е» наступит в апреле 2018 года, и у нас будет шанс подтвердить или опровергнуть «суеверные» результаты исследования», — отмечает директор по информационной политике и PR Urban Group Яна Максимова.