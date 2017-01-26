Креатив

Искусственный интеллект презентовал новый Audi A5

Искусственный интеллект презентовал новый Audi A5

Премьера обновленного Audi A5 Coupe в Москве стала первой в мире автомобильной презентацией с использованием технологии motion tracking в реальном времени. Достоинства нового автомобиля были представлены в инновационном шоу «Artificial Intelligence vs YOU», созданном в творческой коллаборации генеральным продюсером мероприятия, агентством DEPARTÁMENT NEW&WOW Marketing, студией SILA SVETA и Interactive Lab.

Вдохновившись слоганом глобальной кампании «Если бы искусственный интеллект мог мечтать, он мечтал бы о новом Audi A5», агентство показало главное преимущество человека над искусственным интеллектом: искусственный интеллект способен создать совершенный автомобиль — новый эталон купе Audi A5 — но никогда не окажется за рулем своего творения.

Креативная концепция «AI vs YOU» стала главной темой мероприятия и легла в основу сценария инновационного шоу с использованием технологии motion tracking в реальном времени. Автомобиль, как главный герой и автор собственной презентации, с легкостью художественной кисти управлял сценарием мэппинга, просто двигаясь по проекционной зоне шоу. Специальные датчики позволяли определять его положение на площади свыше 300 квадратных метров, а разработанная система трекинга мгновенно синхронизировала визуальный ряд и световые приборы с движением автомобиля.

Более 400 человек наблюдали за зрелищным мультимедиа-шоу на спроектированной под определенным углом обзора трибуне, а кульминацией презентации стал звонок на мобильные телефоны гостей с короткой фразой «Но Вы можете!» от искусственного интеллекта.

Петр Иванов, креативный директор DEPARTÁMENT, партнер: 
— За многолетнее сотрудничество с брендом Audi мы привыкли к брифу «сделать шоу, которого никогда не было раньше», но при этом каждый раз это мощнейший вызов и челлендж придумать новое и захватывающее, еще выше поднять планку автомобильных презентаций и эмоциональную вовлеченность аудитории. На мероприятии именно генерация эмоционально заряженных лидов в итоге приносит конечный результат заказчикам.

Олеся Козлова, руководитель отдела маркетинга Audi Russia: 
— Премьера нового автомобиля Audi A5 купе стала очень важным и самым ожидаемым событием года. Эталон непревзойденной красоты и элегантности должен был предстать перед публикой максимально эффектно. Для его презентации мы сделали самое инновационное шоу в России на данный момент, и я видела реакцию гостей на происходящее — все было понятно без слов: это вау, аплодисменты, мурашки по телу и искреннее восхищение.

Партнеры проекта, студия SILA SVETA и компания Interactive Lab, отмечают, что реализация технологической концепции шоу оказалась сложным экспериментом.

Максим Козлов, директор Interactive Lab: 
— Одной из самых сложных задач проекта стала разработка системы трекинга автомобиля. Эта система позволяет придумывать более интересный контент, который в реальном времени реагирует на положение движущегося объекта в пространстве. Также трекинг позволил нам привязать 35 световых приборов к автомобилю, которые следили за ним во время движения. Без этой технологии было бы невозможно реализовать подобные эффекты, пришлось бы очень долго репетировать все движения, учитывая, что водитель в автомобиле практически не видит проекции.

Александр Ус, креативный директор SILA SVETA:
— Технология motion tracking сравнительно новая, и ее потенциал будет раскрываться по ходу реализации таких амбициозных идей. Я рад, что уже не в первый раз мощная “коллаборация троих” — DEPARTÁMENT x SILA SVETA x Interactive Lab — делает в России действительно прорывные вещи, актуальные для международного рынка.

Чтобы реализовать амбициозную идею шоу, вместо тысячи московских event-площадок команда DEPARTÁMENT нашла уникальное индустриальное пространство с высотой потолков свыше восьми метров и общей площадью 2500 квадратных метров. 10 дней понадобилось, чтобы превратить огромное складское помещение на севере Москвы в архитектурный проект с множеством функциональных зон и тоннами декораций в стиле sci-fi фильмов. Интерактивные решения, оформление и саунд-дизайн мероприятия подчеркнули присутствие повсюду искусственного интеллекта.

Презентацию нового Audi A5 посетили Иван Ургант, Ксения Собчак, Виктория Исакова и другие звездные поклонники марки.

General Producer & Creative Agency — DEPARTÁMENT NEW&WOW Marketing

Creative & Technology concept — DEPARTÁMENT x SILA SVETA x Interactive Lab

Video content and special effects — SILA SVETA

Interactive show, tracking system — Interactive Lab

27.01.2017

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