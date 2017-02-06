Audi A6 разрушает устаревшие стереотипы о бизнесе

Обновленный Audi A6, обладающий яркой индивидуальностью и неповторимым характером, смело выступает на территории бизнес-седанов с уникальной, опережающей время концепцией. Этот прогрессивный автомобиль сочетает в себе все лучшие технологии компании Audi – от легендарного полного привода quattro до самого передового оборудования, доступного покупателям автомобилей марки с четырьмя кольцами. Обновленный Audi A6 идеально отражает характер современного бизнесмена, который не считает, что серьезный и солидный – это синонимы слов скучный и формальный. Чтобы доказать, что бизнес может и должен быть захватывающим, Audi совместно с агентством Instinct сняли в Голливуде захватывающий рекламный ролик, который станет основополагающим в новой глобальной рекламной кампании высокоэффективного и технологичного бизнес-седана Audi A6.



Для реализации поставленной задачи известное агентство Hoodyakov production подобрало действительно звездный состав. Режиссером выступил легендарный Colin Tilley, работавший над роликами для последней рекламной компании Saint Laurent, линии косметики Kylie Jenner, клипами Britney Spears, Fergie, Kanye West и многих других. В качестве оператора выступил Maz Makhani – уже снимавший ролики для Audi, Lincoln, BMW, Nissan, GMC, Aeroflot, Bvlgari, Agent Provocateur.



Директор по маркетингу Audi Россия Олеся Козлова прокомментировала: «Мы стремились создать не просто рекламный ролик, а сделать небольшой захватывающий и запоминающийся фильм. Агентство, которое работало над созданием видео, сумело уловить нашу идею и создать действительно интересный продукт. Мы очень довольны результатом и надеемся, что поклонники марки Audi по всему миру смогут также по достоинству оценить эту работу».