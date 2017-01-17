Лучшие европейские рекламные ролики на YouTube в 2016 году

Обзор рекламных роликов, которые европейские зрители смотрели, оценивали и отправляли друг другу в этом году, показывает, как творческий подход помог рекламодателям делиться историями и взаимодействовать с потребителями. Маркетологи всегда боролись за внимание потребителей и стремились использовать время, которое зрители уделяют рекламе, максимально эффективно.

Чтобы повысить популярность бренда, создатели видеороликов применяют самые разные способы: дают пользователям полезную информацию, стремятся вызвать эмоциональный отклик или просто рассмешить. И хотя за последние годы эти принципы не изменились, потребителям становится доступно все больше разных устройств и развлекательных ресурсов, что усложняет продвижение брендов.

Удивительно, что несмотря на жесткую конкуренцию за внимание зрителей, в этом году рекламодатели не побоялись создавать длинные видеоролики: 70% позиций в нашем списке заняли рекламы продолжительностью от двух минут. А ролик The Switch от Nike, набравший наибольшее число просмотров, оказался самым длинным из присутствующих в рейтинге: почти шесть минут.

За прошедший год мы видели самые разные подходы к рекламе на YouTube: от коротких объявлений-заставок, ориентированных на мобильные устройства, до серий из нескольких эпизодов (как, например, The Wembley Cup ). Важно, что создатели рекламы ориентируются на интересы целевой аудитории, а не на ограничения традиционных форматов.

Каждый год рекламодатели испытывают ограничения видеорекламы, включая продолжительность и контент. Популярность этого формата по-прежнему стремительно растет, а зрители пользуются все более разнообразными устройствами: интернет-телевизорами, смартфонами, планшетами, компьютерами и ноутбуками. Возможности рекламодателей постоянно растут, и мы с нетерпением ждем новых интересных идей и решений, которыми они порадуют нас в 2017 г.

Как показал европейский рейтинг рекламных роликов на YouTube за 2016 год, рекламодатели успешно преодолевают существующие трудности благодаря творческому подходу к рекламе: общее время просмотра роликов из списка победителей составило 500 лет.

Итак, мы рады представить лучшие европейские рекламные ролики на YouTube в 2016 году:

1. Nike Football Presents: The Switch ft. Cristiano Ronaldo, Harry Kane, Anthony Martial & More

2. John Lewis Christmas Advert 2016 - #BusterTheBoxer

3. Sainsbury's OFFICIAL Christmas advert 2016 -The Greatest Gift

4. #Zeitschenken – EDEKA Weihnachtswerbung

5. Avicii vs. Conrad Sewell - Taste The Feeling

6. CORNETTO LOVE STORY: VORREI MA NON POSTO

7. Netto-Katzen

8. Czego szukasz w Święta? | English for beginners

9. M&S 2016 Christmas Ad: Christmas with love from Mrs Claus

10. momondo – The DNA Journey