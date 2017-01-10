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Hotpoint и Jamie Oliver объявляют о долгосрочном сотрудничестве в регионе EMEA

Hotpoint и Jamie Oliver объявляют о долгосрочном сотрудничестве в регионе EMEA

Бренд бытовой техники Hotpoint и JamieOliverGroup объявляют о начале партнёрства в регионе EMEA. В основу сотрудничества легли принципы заботы о потребителе, которых придерживается бренд Hotpoint, и кулинарная философия Джейми Оливера о приготовлении вкусной и полезной пищи в домашних условиях.

Одним из результатов партнерства станет создание эксклюзивного видео и фото контента, печатных материалов, которые будут распространяться через все медийные каналы Джейми Оливера. Hotpoint также будет продвигать созданные в рамках проекта активы в своих социальных сетях, поддерживать кампанию в СМИ, а также посредством различных промо акций в точках продаж.

Бренд Hotpoint и Джейми Оливер разделяют мнение, что вкусные блюда должны быть легкими в приготовлении. Вдохновляющие блюда всемирно известного британского шеф-повара, приготовленные с помощью бытовой техники из новой встраиваемой линейки Hotpoint, станут наглядным тому подтверждением.

 «Мы все очень заняты, но при этом нам нужно нормально питаться, — подчеркивает Джейми Оливер. Если мы можем позаботиться о тех, кого любим, приготовив для них полезную домашнюю еду, это всегда плюс. Я рад началу партнерства с Hotpoint и приложу все усилия, чтобы максимально раскрыть потенциал новой линейки встраиваемой  бытовой техники».

Марко Фаласкетти, директор по маркетингу в России, добавляет: «Запуск партнерского проекта с Джейми Оливером станет продолжением плодотворного периода развития бренда Hotpoint. Наша цель — вдохновить потребителей через непосредственное участие в процессе приготовления домашней еды и продемонстрировать, что от времени, проведенного на кухне, можно получить настоящее удовольствие».

11.01.2017

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