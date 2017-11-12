Брендинг

Больше, чем книги

Больше, чем книги

BBDO Branding создало для Министерства культуры РФ руководство по новому визуальному оформлению библиотек.

Бренд «Библиотека нового поколения» — это результат участия агентства BBDO Branding в общественном всероссийском проекте по формированию нового облика региональных библиотек.

Современные библиотеки перестают быть просто хранилищем книг. Они активно внедряют информационные технологии (электронные подписные базы, цифровые книги и т.д.), организуют культурно-образовательные мероприятия. Библиотеки стремятся соответствовать запросам всех читателей, особенно молодой аудитории, среди которой растет мода на эрудированность и самообразование. Этот тренд особенно важен для сельских и районных библиотек. В регионах, как правило, они являются основными культурными центрами. Перед BBDO Branding стояла задача создать систему визуальной идентификации, которая представит региональную библиотеку как площадку с современными информационными услугами и возможностями для интеллектуального досуга.

«Когда мы поняли, что у каждой из 5000 библиотек свой быт и повседневные задачи, то поняли: в такой непредсказуемой ситуации шрифт станет главным коммуникационным инструментом, на котором будет строиться вся система», — рассказывает Кирилл Мартьянов, старший дизайнер BBDO Branding. Уникальный шрифт разрабатывал Константин Лукьянов — участник ребрендинга ВДНХ, дипломант российских и международных конкурсов дизайна.

При создании шрифта «Библиотек нового поколения» команда вдохновлялась ритмикой расположения книг на полках. Логотип проекта объединяет образы раскрытой книги, диалога и открытого окна. Поскольку он в первую очередь должен размещаться на вывесках, творческая группа в своей работе учитывала особенности библиотечных зданий. Логотип (знак и шрифт) органично смотрится на каждом фасаде, независимо от его архитектурных особенностей. Знак можно использовать в различных коммуникациях — от информационных плакатов до навигационных пиктограмм. Все ключевые коммуникационные инструменты были разработаны так, чтобы любая библиотека, имеющая принтер и ламинатор, смогла быстро изготовить необходимое.

Видение творческой группы и предложенные решения совпали с представлениями и коммуникационными целями сотрудников региональных библиотек. Это выяснилось по итогам голосования, проведенного на конференции директоров учреждений Министерства культуры России. Гайдлайн выложен в свободной доступ на портале куратора проекта — Всероссийской Государственной Библиотеки иностранной литературы имени М.И. Рудомино. Официальная презентация проекта состоится на Совещании директоров библиотек РФ в ноябре этого года.

«Библиотека должна быть привлекательной, модной и востребованной», — комментирует Вадим Дуда, генеральный директор Библиотеки иностранной литературы, — «Российские библиотеки заслуживают достойного внешнего облика, вызывающего интерес у молодого поколения. Создание единого визуального оформления библиотек регионов России станет точкой роста для всей библиотечной системы».

Состав творческой группы

Библиотека иностранной литературы
Генеральный директор — Вадим Дуда
Начальник отдела маркетинга и перспективного развития — Анна Белкина 

BBDO Branding
Творческий директор — Мария Петрова
Старший дизайнер — Кирилл Мартьянов
Дизайнер шрифта — Константин Лукьянов
Директор проектов — Катерина Покровская

13.11.2017

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