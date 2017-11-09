Новая рекламная кампания ко Дню Независимых Предпринимателей для METRO от Ampersand.FM

METRO Cash and Carry активно поддерживает и развивает малый и средний бизнес. В 2016 году компания учредила ежегодный официальный праздник День Независимых Предпринимателей, призванный объединить всех, кто занимается своим собственным бизнесом. Праздник проходит во всех 25 странах мира, где представлены торговые центры METRO.

В 2017 году к подготовке мероприятия и его рекламных носителей была привлечена команда агентства Ampersand во главе с его креативным директором Талли Кельми. Это далеко не первая совместная работа Ampersand и METRO.

В этот раз агентство проделало масштабную работу по разработке ключевых изображений-кейвижуалов самого события и ключевых ценовых механик, а также разработало дизайн всего спектра рекламных носителей: от наружной рекламы и регулярных каталогов к in-store носителям и декораций в торговых центрах. В Ampersand разработали хэдлайн праздника – «Для героев своего дела».

– Каждый проект для METRO – это одновременно вызов, честь, проверка на прочность и масштаб! – делится впечатлениями Талли Кельми. – Именно в проектах для компаний-гигантов закаляется мастерство. Мы гордимся возможностью работать с METRO и, конечно, мы делаем все, чтобы наш подход к дизайну, качеству его исполнения и наш стиль повышали эффективность каждой рекламной кампании и увеличивали лояльность потребителей бренда.