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Новая рекламная кампания ко Дню Независимых Предпринимателей для METRO от Ampersand.FM

Новая рекламная кампания ко Дню Независимых Предпринимателей для METRO от Ampersand.FM

Агентство визуальных коммуникаций Ampersand для METRO Cash and Carry разработало дизайн мероприятия и ключевых рекламных носителей для ежегодного международного праздника День Независимых Предпринимателей.

METRO Cash and Carry активно поддерживает и развивает малый и средний бизнес. В 2016 году компания учредила ежегодный официальный праздник День Независимых Предпринимателей, призванный объединить всех, кто занимается своим собственным бизнесом. Праздник проходит во всех 25 странах мира, где представлены торговые центры METRO.

В 2017 году к подготовке мероприятия и его рекламных носителей была привлечена команда агентства Ampersand во главе с его креативным директором Талли Кельми. Это далеко не первая совместная работа Ampersand и METRO.

В этот раз агентство проделало масштабную работу по разработке ключевых изображений-кейвижуалов самого события и ключевых ценовых механик, а также разработало дизайн всего спектра рекламных носителей: от наружной рекламы и регулярных каталогов к in-store носителям и декораций в торговых центрах. В Ampersand разработали хэдлайн праздника – «Для героев своего дела».

– Каждый проект для METRO – это одновременно вызов, честь, проверка на прочность и масштаб! – делится впечатлениями Талли Кельми. – Именно в проектах для компаний-гигантов закаляется мастерство. Мы гордимся возможностью работать с METRO и, конечно, мы делаем все, чтобы наш подход к дизайну, качеству его исполнения и наш стиль повышали эффективность каждой рекламной кампании и увеличивали лояльность потребителей бренда.

10.11.2017

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